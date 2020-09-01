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Вести.Ru
Вести.Ru

Выяснилось, сколько потеряли богатейшие россияне с начала года

Российские миллиардеры с начала года потеряли в общей сложности 16,7 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг Bloomberg. При составлении рейтинга учитываются стоимость акций, которыми владеют миллиардеры. Всего в рейтинг 500 богатейших людей мира входят 23 россиянина.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Стало известно, на сколько обеднели российские миллиардеры с начала года

Богатство одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина с начала года упало на 1,54 миллиарда долларов, до 26,5 миллиарда долларов, он остается богатейшим из россиян в списке BBI.
РИА Новости08:20
Подробнее о событии
Lenta.ru

Российские богачи потеряли миллиарды долларов

Lenta.ru10:35
Фонтанка.Ру

За 2020 год общее состояние богатейших россиян сократилось, однако большая часть из них всё же смогла заработать

Фонтанка.Ру10:02
ПРАЙМ

Российские миллиардеры с начала года потеряли $16,7 млрд

ПРАЙМ07:55
Накануне.Ru

Российские миллиардеры с начала года обеднели на 16,7 млрд долларов

Накануне.Ru08:35
Говорит Москва

СМИ сообщили о потере российскими миллиардерами с начала года 16,7 млрд долларов

Говорит Москва08:25
Вести.Ru

Выяснилось, сколько потеряли богатейшие россияне с начала года

Вести.Ru08:17
URA.Ru

Выяснилось, как обеднели российские миллиардеры с начала года

URA.Ru08:49

ЦБ не поддержал проект по майнингу криптовалют из своей «песочницы»

31 августа президент РАКИБ Юрий Припачкин отправил письмо (есть в распоряжении «РБК-Крипто») главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, в котором указал, что отказ не мотивирован, а во время пилотирования проекта в регуляторной «песочнице» всесторонне рассматривались схема, преимущества и риски данного решения.
РБК11:25

Россия предостерегла ЕС от финансирования белорусской оппозиции

МИД России призвал страны Евросоюза воздержаться от вмешательства во внутренние дела Белоруссии посредством финансирования местной оппозиции, говорится в комментарии официального представителя российского МИДа Марии Захаровой.
Коммерсантъ11:27
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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Югра переходит на третий этап снятия ограничений по коронавирусу

Ханты-Мансийск, 1 сентября 2020, 17:33 — REGNUM Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила 1 сентября 2020 года о переходе региона к третьему этапу снятия ограничений, введённых ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM10:33
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