Выяснилось, сколько потеряли богатейшие россияне с начала года
Российские миллиардеры с начала года потеряли в общей сложности 16,7 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг Bloomberg. При составлении рейтинга учитываются стоимость акций, которыми владеют миллиардеры. Всего в рейтинг 500 богатейших людей мира входят 23 россиянина.В источнике
С чего всё началось
Стало известно, на сколько обеднели российские миллиардеры с начала года
Богатство одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина с начала года упало на 1,54 миллиарда долларов, до 26,5 миллиарда долларов, он остается богатейшим из россиян в списке BBI.
РИА Новости08:20
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