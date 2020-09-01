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Вести.Ru
Вести.Ru

Выяснилось, сколько потеряли богатейшие россияне с начала года

Российские миллиардеры с начала года потеряли в общей сложности 16,7 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг Bloomberg. При составлении рейтинга учитываются стоимость акций, которыми владеют миллиардеры. Всего в рейтинг 500 богатейших людей мира входят 23 россиянина.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Стало известно, на сколько обеднели российские миллиардеры с начала года

Богатство одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина с начала года упало на 1,54 миллиарда долларов, до 26,5 миллиарда долларов, он остается богатейшим из россиян в списке BBI.
РИА Новости08:20
Подробнее о событии
Lenta.ru

Российские богачи потеряли миллиарды долларов

Lenta.ru10:35
Говорит Москва

СМИ сообщили о потере российскими миллиардерами с начала года 16,7 млрд долларов

Говорит Москва08:25
URA.Ru

Выяснилось, как обеднели российские миллиардеры с начала года

URA.Ru08:49
Накануне.Ru

Российские миллиардеры с начала года обеднели на 16,7 млрд долларов

Накануне.Ru08:35
Фонтанка.Ру

За 2020 год общее состояние богатейших россиян сократилось, однако большая часть из них всё же смогла заработать

Фонтанка.Ру10:02
Вести.Ru

Выяснилось, сколько потеряли богатейшие россияне с начала года

Вести.Ru08:17
ПРАЙМ

Российские миллиардеры с начала года потеряли $16,7 млрд

ПРАЙМ07:55

Хакеры атаковали почту российского посольства в Австрии

Чтобы провести хакерскую атаку, злоумышленники регистрируют сайты с названиями, похожими на названия сайтов компаний, которые они собираются атаковать, и используют технологии спуфинга, или подмены адреса, электронной почты.
РБК11:21

Тренер «Аталанты» рассказал, в какой роли видит Алексея Миранчука

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что рассматривает российского полузащитника Алексея Миранчука в качестве замены для одного из лидеров команды, словенца Йосипа Иличича.
RT на русском11:26

Оппозиция в Белоруссии объявила о создании партии

Одна из руководителей Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и члены штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико (находится в СИЗО) объявили о создании политической партии «Вместе» для объединения сторонников.
Smolnarod.ru01:53
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ЦБ предложили ввести экзамены для инвестиционных клиентов банков

В КонфОП в обращении на имя главы Центробанка предложили распространить эту практику также на клиентов банков, которые приобретают инвестиционные продукты, активно продвигаемые организациями как альтернатива вкладам.
Экономика сегоднявчера в 21:13
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
1,1K

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» начал вещание в России

Эксклюзивная «Золотая коллекция» позволит передать следующим поколениям нашу культуру, собрать воедино все лучшее, что создано и создается в нашем кино, заявил глава Совета директоров компании «Цифровое Телевидение» Антон Златопольский.
RuNews24.ru09:28
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Россия предостерегла ЕС от финансирования белорусской оппозиции

МИД России призвал страны Евросоюза воздержаться от вмешательства во внутренние дела Белоруссии посредством финансирования местной оппозиции, говорится в комментарии официального представителя российского МИДа Марии Захаровой.
Коммерсантъ11:27

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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