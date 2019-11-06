Наука
MOS.newsВыявили связь между курением и шизофренией
Британские генетики выявили связь между курением, шизофренией и депрессией. Результаты исследования, в котором приняли участие больше 500 тыс. человек, опубликованы в журнале Psychological Medicine.
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с чего всё началось
Курение почти в два раза увеличивает риск развития шизофрении и депрессии, говорится в исследовании британских ученых, опубликованном в журнале Psychological Medicine.РБКвчера в 23:57
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Стартовой точкой отправления поездов "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московского центрального диаметра (МЦД-1 Одинцово - Лобня) будет Одинцово, нынешняя станция отправления, Белорусский вокзал, станет промежуточной остановкой, рассказала в интервью газете "Ведомости" гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.
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Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
ГЛАС.RU вчера в 08:54
Общество
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Новый иск «Нафтогаза Украины» к Газпрому на 12,2 миллиарда долларов еще сильнее осложнит отношения с российскими партнерами.
Вечерняя Москва вчера в 10:32
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Мясников назвал черствым человеком санитарку из больницы Миасса
Телеведущий и популярный врач Александр Мясников назвал санитарку из больницы Миасса черствым человеком.
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Общество
В Москве строят систему цифрового контроля над гражданами
Через 10 лет, по планам мэрии, москвичи будут жить в "цифровом мегаполисе будущего", который во многом будет напоминать Синьцзян - уйгурский автономный район Китая, где развернута тотальная слежка за гражданами.
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"Власти и олигархи купаются в сверхдоходах, бюджет захлебывается от нефтедолларов, триллионы рублей вывозятся из страны в офшоры, а на развитие экономики, инвестиции в человеческий капитал, повышение пенсий, пособий и зарплат бюджетникам денег, как всегда, нет", - цитирует эксперта ИА "Реалист".
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Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
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Чтобы избежать усугубления ситуации, врачи назвали первые симптомы онкологического заболевания печени, что поможет предотвратить плачевные последствия.
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РБК вчера в 22:00
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WSJ: Запад испугался интеграции России и Белоруссии
Страны Запада испытывают тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии.
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Правительство определило список угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ интернета и сети связи общего пользования, к которым отнесли и распространение запрещенной в РФ информации, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из ведомств, участвующих в подготовке документа.
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Boeing испытал спасательную систему космического корабля Starliner
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Microsoft записала фильм «Супермен» на куске стекла
Концепция Project Silica от Microsoft Research использует последние открытия в области сверхбыстрой лазерной оптики и искусственного интеллекта для хранения данных в кварцевом стекле.
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