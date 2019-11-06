с чего всё началось

Британские генетики выявили связь между курением, шизофренией и депрессией. Результаты исследования, в котором приняли участие больше 500 тыс. человек, опубликованы в журнале Psychological Medicine.

Выявили связь между курением и шизофренией

Общество В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.

Общество МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.

Политика Денис Паслер назначил несколько министров Правительства Оренбуржья Первый вице-губернатор — заместитель председателя правительства Сергей Балыкин назначен также на должность министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Транспорт «Аэроэкспрессы» до Шереметьево будут интегрированы в МЦД Стартовой точкой отправления поездов "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московского центрального диаметра (МЦД-1 Одинцово - Лобня) будет Одинцово, нынешняя станция отправления, Белорусский вокзал, станет промежуточной остановкой, рассказала в интервью газете "Ведомости" гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.

Происшествия При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков "В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.

Политика Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.

Армия и оружие Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.

Общество Новак прокомментировал новый иск «Нафтогаза Украины» к Газпрому Новый иск «Нафтогаза Украины» к Газпрому на 12,2 миллиарда долларов еще сильнее осложнит отношения с российскими партнерами.

Здоровье Мясников назвал черствым человеком санитарку из больницы Миасса Телеведущий и популярный врач Александр Мясников назвал санитарку из больницы Миасса черствым человеком.

Происшествия В Волгограде маршрутка врезалась в грузовик, пострадали шесть человек Маршрутный автобус «ГАЗель» рано утром 6 ноября наехал на припаркованный грузовик в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Общество В Москве строят систему цифрового контроля над гражданами Через 10 лет, по планам мэрии, москвичи будут жить в "цифровом мегаполисе будущего", который во многом будет напоминать Синьцзян - уйгурский автономный район Китая, где развернута тотальная слежка за гражданами.

Экономика Дарвинизм и людоедство: бюджет переполнен, а денег на повышение пенсий, пособий и зарплат нет "Власти и олигархи купаются в сверхдоходах, бюджет захлебывается от нефтедолларов, триллионы рублей вывозятся из страны в офшоры, а на развитие экономики, инвестиции в человеческий капитал, повышение пенсий, пособий и зарплат бюджетникам денег, как всегда, нет", - цитирует эксперта ИА "Реалист".

Политика Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.

Здоровье Врачи назвали первые симптомы рака печени Чтобы избежать усугубления ситуации, врачи назвали первые симптомы онкологического заболевания печени, что поможет предотвратить плачевные последствия.

Финансы Доля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет С начала 2019 года доля розничных кредитов с просроченными платежами сократилась на 0,6 процентного пункта, до 4,8%, на 1 октября, следует из данных ЦБ.

Политика Трамп в письме к Зеленскому в мае обещал «непоколебимую поддержку» Президент США Дональд Трамп в мае направил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому письмо, в котором поздравил его с избранием и заверил его в своей «непоколебимой поддержке».

Политика WSJ: Запад испугался интеграции России и Белоруссии Страны Запада испытывают тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии.

Общество Правительство определило угрозы устойчивому Рунету Правительство определило список угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ интернета и сети связи общего пользования, к которым отнесли и распространение запрещенной в РФ информации, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из ведомств, участвующих в подготовке документа.

Космос Boeing испытал спасательную систему космического корабля Starliner Компания Boeing провела испытания системы спасения экипажа перспективного многоразового космического корабля Starliner.