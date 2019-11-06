Наука
MOS.newsВыявили связь между курением и шизофренией
Британские генетики выявили связь между курением, шизофренией и депрессией. Результаты исследования, в котором приняли участие больше 500 тыс. человек, опубликованы в журнале Psychological Medicine.
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с чего всё началось
Курение почти в два раза увеличивает риск развития шизофрении и депрессии, говорится в исследовании британских ученых, опубликованном в журнале Psychological Medicine.РБКвчера в 23:57
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