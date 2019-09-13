Общество
RT на русскомРосстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России
В России 19% автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо, при этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта.
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с чего всё началось
Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо. Такие данные предоставили «Известиям» в Росстандарте по итогам проведенной в 2019 году проверки 200 заправок. Почти на каждой 10-й обнаружены некачественный бензин и дизель.Известиявчера в 17:02
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РИА Новости вчера в 14:49
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Спорт
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РИА Новости 06:06
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Компания Sanofi, которая производит противоэпилептический препарат «Фризиум», в течение месяца подаст заявление на его регистрацию в России.
РБК 03:54
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Суть исследования заключалась в следующем: учёные касались пальцев ног исследуемых, а закреплённые на них приборы функциональной магнитно-резонансной томографии показывали «отклик» мозга в режиме реального времени.
ИнфоСМИ 03:35
Происшествия
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Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановили работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
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Экономика
Греф выступил против нацпроектов
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Авто
Автодилеры предложили ввести сертификацию автосервисов в России
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложила ввести в РФ многоуровневую систему сертификации автосервисов, в зависимости от технического оснащения и уровня квалификации сотрудников.
Автоновости дня вчера в 22:17
Театры
В Екатеринбурге на сцене ТЮЗа детям показали изнасилование
Как сообщает журналист 66.ru Алена Абрамова, присутствовавшая на спектакле, рассказала, что маркировка «18+» на афишах имелась, однако похоже, что билеты продавали, не предупреждая родителей о небезопасных для детей сценах.
Росбалт 05:04
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Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.
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Московский Комсомолец 06:27
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Sunmag.me вчера в 10:20
Спорт
Песков прокомментировал объявление о продаже «чемпионского» BMW
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Политика
В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального
В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.
Lenta.ru 06:46
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева чисто исполнила короткую программу на турнире Autumn Classic, который проходит в канадском Оквилле.
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Общество
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Политика
Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии
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