Наука

Газета.RuГазета.RuВыявлен новый путь передачи китайского коронавируса

Фекальные массы могут быть еще одним путем передачи нового коронавируса 2019-nCov, сообщает портал Science Alert со ссылкой на последние исследования китайских и американских ученых.
Читать в источнике
Комментировать38

Подробнее о событии

Эксперты: коронавирус способен на фекальное распространение

HotGeo08 февраля в 10:26

Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса

Lenta.ru03:58

Ученые рассказали о новом способе заражения коронавирусом

Национальная служба новостей13:24

Учёные назвали новый способ распространения коронавируса

News.ru07:14

Назван новый способ распространения коронавируса

Рамблер09:17

Ученые выявили новый способ передачи коронавируса

Взгляд.ру11:30

Ученые выяснили, как еще может передаваться коронавирус

РИА Новости06:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:37, Ашберн
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по сирийской армии

Известия 12:07
Авто

Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России

Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
ToDay News Ufa 14:01
Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Российская газета 04:46
Общество

Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

Газета.Ru 12:22
Политика

Помощник Зеленского заявил о его желании прекратить войну в Донбассе

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот желает прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 15:25
Общество

Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Ведущая программы ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий для льготников.
РБК 10:06
Политика

США намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году

Администрация США предлагает выделить $700 млн на противодействие «российскому влиянию» в 2021 году.
RT на русском 13:52
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Происшествия

В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»

Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 15:19
Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Данилой Козловским

ToDay News Ufa 12:15
Шоу-бизнес

Анна Седокова подтвердила, что беременна в четвертый раз

Известная поп-исполнительница и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова подтвердила, что в четвертый раз беременна.
Слово и Дело вчера в 04:52
Кино

«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»

В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Газета.Ru вчера в 22:32
Гаджеты

Samsung показал новый смартфон-раскладушку с гибким экраном

Galaxy Z Flip – первый гибкий смартфон знаменитой корейской компании. На 2020 год у Samsung большие надежды на него.
ToDay News Ufa 07:24
Армия и оружие

Силы ПВО отразили две атаки беспилотников на базу Хмеймим

RT на русском 15:08
Политика

СМИ: глава офиса президента Украины подал заявление об отставке

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
РИА Новости 16:13
Политика

Трамп сообщил о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть «супербыстрые ракеты» для противостояния России и Китаю.
РБК 16:01
Происшествия

В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»

РИА Новости 09:36
Происшествия

Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

Интерфакс 07:48
Общество

МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице

Коммерсантъ 14:42
Экономика

В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России

Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
РИА Новости 12:53
Политика

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находки и направилось в Сингапур.
Известия вчера в 15:00
Хоккей

Яруллин: будет здорово, если Гарипов сыграет против «Ак Барса»

РИА Новости 04:52
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Газета.Ru 15:42
Происшествия

МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков

Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
РИА Новости вчера в 03:25
Экономика

Минэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве

Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.
Известия 14:43
Футбол

«Никаких оправданий». Роналду показал, как тренируется вместе с детьми

«Никаких оправданий», — написал Роналду в «Твиттере», прикрепив видео, как он качает пресс с дочкой.
Чемпионат 13:37
Политика

Социологи США оценили рейтинг России в мире

Жители стран Азиатско-Тихоокеанского региона положительно оценивают Россию в 40% случаев из 100.
Южный Федеральный вчера в 22:10
Шоу-бизнес

Директор МакSим рассказала, что певица может не вернуться на сцену

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова интервью "НТВ" рассказала о состоянии здоровья артистки.
Народные новости вчера в 22:55
Здоровье

В России 20 тыс. человек остаются под наблюдением из-за коронавируса

В России более 20 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за коронавируса, обследованы и госпитализированы с начала года были около 770 человек, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 09:24
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное