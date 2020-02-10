Наука
ToDay News UfaВыявлен новый способ передачи китайского коронавируса
Специалисты предупреждают о новом пути передачи китайского коронавируса. Как сообщает ToDay News Ufa источник Science Alert, пока медики и ученые выделяли воздушно-капельный путь передачи коронавируса. Это кашель зараженного человека.
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Хоккей
Шестеркин установил два новых клубных рекорда «Рейнджерс»
Российский голкипер Рейнджерс Игорь Шестеркин установил два новых клубных рекорда.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым
Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
Футбол
СМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лиги
По данным издания "Чемпионат", банк станет титульным спонсором уже со следующего сезона, сумма спонсорского соглашения составит около 300 млн руб. РБК направил запрос в пресс-службы банка "Тинькофф" и РПЛ.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Политика
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Общество
Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях
Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Политика
Помощник Зеленского заявил о его желании прекратить войну в Донбассе
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот желает прекратить войну в Донбассе.
Происшествия
Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии
Еще один украинец заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у причала в японском порту Йокогама, сообщил в понедельник директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Политика
Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса
В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса.
Происшествия
«Свидетели Иеговы» сообщили о массовых обысках в Забайкальском крае
В Забайкальском крае сотрудники ФСБ провели массовые обыски у последователей «Свидетелей Иеговы».
Происшествия
Московский киноцентр «Октябрь» возобновит работу после ЧП на премьере
Столичный киноцентр "Октябрь" продолжит работу в обычном режиме с сегодняшнего утра. Об этом представители театра сообщили РИА "Новости".
Киберспорт
Cyber Legacy обыграла Gambit на квалификации на ESL One Los Angeles
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил переименовать Санкт-Петербург в Петербург.
Гаджеты
Crysis хорошо идёт на AMD Threadripper 3990X и без игровой видеокарты
Если компьютер запускал игру — он считался мощным. Разумеется, для этого требовалась серьёзная игровая сборка.
Футбол
Алли грозит дисквалификация за видео про коронавирус
По данным Daily Mail, дисциплинарная комиссия потребовала от англичанина объяснений относительно данного видео, футболисту грозит дисквалификация за расизм.
Шоу-бизнес
Ди Каприо пришел на «Оскар» с девушкой впервые за 15 лет
Впервые за 15 лет голливудского актера Леонардо Ди Каприо на «Оскаре» сопровождала девушка — 22-летняя модель и актриса Камила Морроне.
Футбол
«Никаких оправданий». Роналду показал, как тренируется вместе с детьми
«Никаких оправданий», — написал Роналду в «Твиттере», прикрепив видео, как он качает пресс с дочкой.
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Экономика
Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка
Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Экономика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
Кино
Стали известны победители кинопремии «Оскар»
В воскресенье, 9 февраля, в Лос-Анджелесе (США) на сцене знаменитого Dolby Theatre прошла 92-я церемония вручения престижной кинопремии «Оскар».
Футбол
Ибрагимович прокомментировал поражение «Милана» в дерби
Происшествия
Врачей в Петербурге накажут за проверку ребенка на коронавирус
Женщина рассказала, что в ее отсутствие к ним домой пришли люди в защитных масках и потребовали, чтобы ее 10-летняя дочь, ранее выезжавшая в Китай, сдала анализ на коронавирус.
Здоровье
В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 20 тысяч человек
Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус в России остаются 20 тысяч человек.
Армия и оружие
Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109
Как минимум 109 американских военнослужащих получили контузии при ракетном ударе Ирана по американской базе в Ираке, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Пентагона.