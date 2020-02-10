Наука

ToDay News UfaToDay News UfaВыявлен новый способ передачи китайского коронавируса

Специалисты предупреждают о новом пути передачи китайского коронавируса. Как сообщает ToDay News Ufa источник Science Alert, пока медики и ученые выделяли воздушно-капельный путь передачи коронавируса. Это кашель зараженного человека.
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Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса

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Национальная служба новостей13:24
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Столичный киноцентр "Октябрь" продолжит работу в обычном режиме с сегодняшнего утра. Об этом представители театра сообщили РИА "Новости".
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