Наука
Lenta.ruВыявлен новый путь передачи китайского коронавируса
Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
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Армия и оружие
В США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Общество
Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за $644 млн
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable.
Общество
Власти Китая высказались о связи коронавируса с военными разработками
Посол Китая в США Цуй Тянькай рассказал, что думает о появившейся информации о том, что новый тип коронавируса связан с разработками военных.
Здоровье
Все школы Липецка готовятся закрыть на карантин
Школа №5 ушла на карантин до 12 февраля включительно. Готовятся к карантину и школы в других городах и районах Липецка.
Армия и оружие
Турция нанесла удар по позициям сирийской армии
Энергетика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти
Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
Армия и оружие
В США признали мощь российских береговых ракетных комплексов
В американском издании The National Interest опубликовали материал о российских «Бастионах».
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Общество
В Минтрансе оценили идею ограничить использование шипованных шин
В Министерстве транспорта России отметили, что увеличение срока запрета на использование шипованной резины невозможно.
Культура
Филипп Киркоров отметился на премии «Оскар»
В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".
Футбол
Слуцкий посоревновался с футболистами «Рубина» в картинге
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий посоревновался с футболистами и персоналом клуба в картинге.
Авто
Эксперты оценили обновленную Lada 4x4
С нового года внедорожник предлагают россиянам минимум за 553 900 рублей, но разницу в 10 тысяч теперь компенсируют предустановленный комплекс «ЭРА-ГЛОНАСС», ABS, гидроусилитель руля, электрические стеклоподъемники, аудиоподготовка и 15-дюймовые колеса, обутые в качественные и долговечные шины Pirelli.
Происшествия
Названы имена пострадавших при столкновении катеров в Таиланде
В Таиланде полиция обнародовала списки туристов, пострадавших утром 10 февраля при столкновении двух скоростных катеров в районе Пхукета.
Политика
В МИД Украины ответили на вопрос о возвращении посла в Россию
Украина в ближайшее время не намерена назначать посла страны в России, сообщили в украинском министерстве иностранных дел.
Общество
Москвичей предупредили о метели, снеге и усилении ветра
"По городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 м/с, гололедица", - рассказали в пресс-службе МЧС.
Происшествия
Челябинский кот спас хозяйку во время пожара
Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.
Общество
Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию
Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали в полицию после ее публикации в соцсети об абортах и демографии, пишет Super.ru со ссылкой на адвоката звезды Екатерину Гордон Письмо с приглашением в отделение МВД по Таганскому району столицы направлено директору Водонаевой.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в хостеле в Москве
Биатлон
Драчев: разобрались в причинах неудач биатлонистов после Нового года
Союз биатлонистов России (СБР) разобрался в причинах неудачного выступления спортсменов на посленовогодних этапах Кубка мира нынешнего сезона, заявил в интервью РИА Новости глава организации Владимир Драчев.
Технологии
Во время тестирования Рунета на устойчивость обнаружились проблемы
Интернет-операторы отчитались перед Минкомсвязи о результатах тестирования Рунета на устойчивость.
Происшествия
Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области
По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
Экономика
Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Игры
Ubisoft намекает, что PS5 сможет запускать игры PS4, PS3, PS2 и PS1
Год назад в сети обратили внимание на патент Sony, где сообщалось о потенциальной совместимости PlayStation 5 с играми не только для PS4, но и PS3, PS2 и PS1.
Биатлон
Четыре биатлониста исключены из сборной Казахстана перед ЧМ
Четыре казахстанских биатлониста исключены из сборной и отстранены от всех национальных и международных соревнований за нарушение дисциплинарного и спортивного режима на сборах в Австрии, где они проходили подготовку к чемпионату мира, сообщается на сайте Союза биатлонистов Казахстана.
Кино
«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм
Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Армия и оружие
Reuters: число военных США, пострадавших при ударе Ирана в Ираке в январе, превысило 100
Число военнослужащих США, получивших черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана по двум базам в Ираке в ночь на 8 января, превысило 100.