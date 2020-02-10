Наука

Lenta.ruLenta.ruВыявлен новый путь передачи китайского коронавируса

Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
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Эксперты: коронавирус способен на фекальное распространение

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Lenta.ru03:58
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Армия и оружие

В США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией

Известия вчера в 17:02
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Общество

Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за $644 млн

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable.
Газета.Ru 07:50
Общество

Власти Китая высказались о связи коронавируса с военными разработками

Посол Китая в США Цуй Тянькай рассказал, что думает о появившейся информации о том, что новый тип коронавируса связан с разработками военных.
Свободная Пресса вчера в 22:55
Здоровье

Все школы Липецка готовятся закрыть на карантин

Школа №5 ушла на карантин до 12 февраля включительно. Готовятся к карантину и школы в других городах и районах Липецка.
LipetskMedia.ru 06:22
Армия и оружие

Турция нанесла удар по позициям сирийской армии

RT на русском 12:48
Энергетика

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
РИА Новости 12:53
Армия и оружие

В США признали мощь российских береговых ракетных комплексов

В американском издании The National Interest опубликовали материал о российских «Бастионах».
Ferra 10:45
Единоборства

Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом

Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
РЕН ТВ вчера в 01:48
Общество

В Минтрансе оценили идею ограничить использование шипованных шин

В Министерстве транспорта России отметили, что увеличение срока запрета на использование шипованной резины невозможно.
Московский Комсомолец 02:30
Общество

Число больных коронавирусом на лайнере Diamond Princess выросло до 130

Известия 05:13
Культура

Филипп Киркоров отметился на премии «Оскар»

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".
Piter.tv 11:17
Футбол

Слуцкий посоревновался с футболистами «Рубина» в картинге

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий посоревновался с футболистами и персоналом клуба в картинге.
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Авто

Эксперты оценили обновленную Lada 4x4

С нового года внедорожник предлагают россиянам минимум за 553 900 рублей, но разницу в 10 тысяч теперь компенсируют предустановленный комплекс «ЭРА-ГЛОНАСС», ABS, гидроусилитель руля, электрические стеклоподъемники, аудиоподготовка и 15-дюймовые колеса, обутые в качественные и долговечные шины Pirelli.
Автоновости дня вчера в 09:33
Происшествия

Названы имена пострадавших при столкновении катеров в Таиланде

В Таиланде полиция обнародовала списки туристов, пострадавших утром 10 февраля при столкновении двух скоростных катеров в районе Пхукета.
Аргументы недели 13:27
Политика

В МИД Украины ответили на вопрос о возвращении посла в Россию

Украина в ближайшее время не намерена назначать посла страны в России, сообщили в украинском министерстве иностранных дел.
Взгляд.ру 05:47
Общество

Москвичей предупредили о метели, снеге и усилении ветра

"По городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 м/с, гололедица", - рассказали в пресс-службе МЧС.
Газета.Ru 11:05
Происшествия

Челябинский кот спас хозяйку во время пожара

Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.
Известия 10:52
Общество

Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали в полицию после ее публикации в соцсети об абортах и демографии, пишет Super.ru со ссылкой на адвоката звезды Екатерину Гордон Письмо с приглашением в отделение МВД по Таганскому району столицы направлено директору Водонаевой.
Газета.Ru 12:22
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Армия и оружие

Над Сирией заметили крылатые ракеты с запада

Lenta.ru 09:31
Происшествия

Один человек погиб в результате пожара в хостеле в Москве

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Биатлон

Драчев: разобрались в причинах неудач биатлонистов после Нового года

Союз биатлонистов России (СБР) разобрался в причинах неудачного выступления спортсменов на посленовогодних этапах Кубка мира нынешнего сезона, заявил в интервью РИА Новости глава организации Владимир Драчев.
РИА Новости 02:50
Технологии

Во время тестирования Рунета на устойчивость обнаружились проблемы

Интернет-операторы отчитались перед Минкомсвязи о результатах тестирования Рунета на устойчивость.
Lenta.ru 10:05
Происшествия

Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области

По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
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Экономика

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Lenta.ru 03:24
Игры

Ubisoft намекает, что PS5 сможет запускать игры PS4, PS3, PS2 и PS1

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Биатлон

Четыре биатлониста исключены из сборной Казахстана перед ЧМ

Четыре казахстанских биатлониста исключены из сборной и отстранены от всех национальных и международных соревнований за нарушение дисциплинарного и спортивного режима на сборах в Австрии, где они проходили подготовку к чемпионату мира, сообщается на сайте Союза биатлонистов Казахстана.
РИА Новости 10:42
Кино

«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм

Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Коммерсантъ вчера в 22:26
Армия и оружие

Reuters: число военных США, пострадавших при ударе Ирана в Ираке в январе, превысило 100

Число военнослужащих США, получивших черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана по двум базам в Ираке в ночь на 8 января, превысило 100.
ТАСС 12:08
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