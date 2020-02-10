Наука

Lenta.ruLenta.ruВыявлен новый путь передачи китайского коронавируса

Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
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Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса

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Ученые выяснили новый способ заражения коронавирусом

Известия07:30

Подтвержден новый путь передачи коронавируса

Московский Комсомолец08:15

Ученые открыли новый способ заражения коронавирусом из Китая

РЕН ТВ08:30

Ученые выяснили, как еще может передаваться коронавирус

РИА Новости06:53
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Общество

Москвичей предупредили о метели, снеге и усилении ветра

"По городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 м/с, гололедица", - рассказали в пресс-службе МЧС.
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Газета.Ru 10:15
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Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.
РБК 06:31
Общество

Карантинный центр под Челябинском закроют после протестов жителей

Как сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области, карантинный центр для наблюдения за гражданами Китая в Ужевке Сосновской области будет закрыт.
НТВ вчера в 11:20
Политика

Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади

Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
ТАСС 07:57
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Россиянина задержали за пранк с коронавирусом в московском метро

Lenta.ru 05:54
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Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры

Газета.Ru 11:21
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Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

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Турция понадеялась на поддержку НАТО в связи с обострением в Идлибе

«НАТО должна быть солидарна с Турцией», — подчеркнул Челик, его цитирует РИА «Новости».
Росбалт 11:13
Политика

Норвегия отреагировала на обвинения России по Шпицбергену

В МИД Норвегии отреагировали на обвинения со стороны России по поводу обязательств, указанных в договоре по Шпицбергену.
Актуальные Новости вчера в 03:49
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Филипп Киркоров отметился на премии «Оскар»

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".
Piter.tv 11:17
Армия и оружие

Разработчик рассказал о возможностях С-500

Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
РИА Новости 09:14
Общество

ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
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Александр Друзь пожаловался на мизерную пенсию

Александр Друзь признался, что не сможет прожить на свою пенсию, хотя не назвал ее размера.
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Губернатор предложил реформировать систему управления медицинскими учреждениями.
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Экономика

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
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Кино

«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»

В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Газета.Ru вчера в 22:32
Происшествия

При столкновении катеров на Пхукете погибли двое российских детей

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин сообщил, что более 20 российских туристов получили травмы при столкновении двух катеров у берегов острова Пхукет.
RT на русском 00:16
Здоровье

Госпитализированных в РФ китайцев с коронавирусом готовят к выписке

Двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Общество

Галь Гадот появилась а красной дорожке «Оскара» в оригинальном наряде

Для выхода в свет актриса выбрала весьма оригинальный наряд, пишет storinka.com.ua.
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Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Армия и оружие

Сирийская армия зачищает от боевиков юг Алеппо и северо-восток Идлиба

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Общество

Шарапова в прозрачном платье покорила всех на вечеринке «Оскара»

Теннисистка Мария Шарапова посетила препати церемонии вручения наград кинопремии "Оскар".
Life.ru 06:09
Энергетика

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
RT на русском 11:11
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Неймар пообещал присоединиться к клубу Бекхэма

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Общество

В ОСК рассказали о проблемах на испытаниях ледокола «Арктика»

РИА Новости 10:48
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Forbes назвал нового участника списка богатейших бизнесменов России

В рейтинге «200 самых богатых бизнесменов России» появился новичок, сообщает составляющий его журнал Forbes.
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Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском 11:04
Общество

Мосгорсуд отменил арест акций «Восточного» на 2,5 млрд рублей

Следствие считает конечным собственником Evison holdings Майкла Калви, который сейчас обвиняется в хищении 2,5 млрд руб. у «Восточного».
Коммерсантъ 11:06
Армия и оружие

Минобороны Украины не поддержало разведение войск в Донбассе

Разведение сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения не изменит сложившейся ситуации.
Политическая Экспертиза 01:47
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