Коронавирус
BFM.ruВыявлен новый симптом коронавируса
В исследуемую группу входили молодые мужчины с лишним весом. Ученые выявили у них среди новых симптомов повышенное содержание сахара и жира в крови. Теперь, обращая внимание на данный показатель, медики смогут диагностировать панкреатит на ранних стадиях.
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На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции
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Газета.Ru 04:27
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Вечерняя Москва вчера в 10:30
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Разработчики WhatsApp запустили тестирование новой функции, которая позволит быстро найти сообщения с помощью указанию даты.
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Российский «Союз» подешевеет из-за Crew Dragon
Пилотируемый космический корабль «Союз МС» подешевеет из-за конкуренции с американскими космическими кораблями, говорится в ежеквартальном отчете Ракетно-космической корпорации «Энергия».
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Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса
Вирусолог Андреа Крисанти заявил, что возможная вторая волна пандемии коронавируса может произойти зимой.
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