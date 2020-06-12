Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВыявлен новый симптом коронавируса

В исследуемую группу входили молодые мужчины с лишним весом. Ученые выявили у них среди новых симптомов повышенное содержание сахара и жира в крови. Теперь, обращая внимание на данный показатель, медики смогут диагностировать панкреатит на ранних стадиях.
Читать в источнике
Комментировать334

Подробнее о событии

Под удар коронавируса попали молодые мужчины: Британские учёные обнаружили новый симптом

Царьград02:43

Назван новый симптом, связанный с коронавирусом

РИА Новости03:48

Ученые назвали новый симптом коронавируса

Известия02:49

Ученые обнаружили новые симптомы панкреатита на фоне COVID-19

РБК04:08

Обнаружен необычный симптом коронавируса

РЕН ТВ01:54

Обнаружен новый неожиданный симптом, связанный с COVID-19

Московский Комсомолец01:47

Обнаружен новый неожиданный симптом, связанный с коронавирусом

Российская газета01:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Происшествия

В мечети в Кабуле произошел взрыв

BFM.ru 05:16
Политика

Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России.
RT на русском 06:52
Авто

Новый купе-кроссовер Volkswagen Tayron X добрался до дилеров

Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на издание Autohome, накануне первые тестовые экземпляры модели появились в автосалонах официальных дилеров марки.
Новые автомобили 01:49
Общество

Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе

В Симферополе запустили новый водопровод для снабжения города от местных артезианских скважин.
РБК 06:12
Космос

Источник токсичного бензола начали искать в российском модуле на МКС

Российская газета 10 июня в 22:32
96
Политика

Путин поздравил россиян с Днём России

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии подъёма Государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе.
RT на русском 06:04
3
Кино

Индиана Джонс назван величайшим героем в истории кино

Сердца зрителей были завоеваны голливудским актером Харрисоном Фордом, сыгравшим Индиану Джонса.
RuNews24.ru 03:59
25
Наука

Коронавирус мужчины переносят тяжелее женщин

Иммунитет у мужчин и женщин реагирует на коронавирус по-разному.
Evo-rus.com вчера в 01:17
54
Шоу-бизнес

Любовь Успенская призналась в любви жениху Ольги Бузовой

Очередным партнером Любови Успенской стал блогер Давид Манукян, который является женихом певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
Bimru.ru 03:09
3
Политика

Руслан Хасбулатов: Предтечей распада СССР стал Юрий Андропов

Ровно 30 лет назад, 12 июня 1990 года, первый Съезд народных депутатов Российской Федерации принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, утвердившую приоритет Конституции РСФСР над правовыми актами СССР.
Взгляд.ру 03:00
Футбол

Милевский рассказал, как экс-игрок сборной Украины вступил в секту

РИА Новости 06:06
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
291
Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
327
Общество

На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции

На карте указано, на каком этапе снятия ограничительных мер находятся все регионы России.
Газета.Ru 04:27
Экономика

Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент

В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 06:27
Политика

Песков напомнил Украине позицию России по Донбассу

Участвуя в урегулировании ситуации в Донбассе, Россия пытается добиться, чтобы Украина стала единой страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Рамблер вчера в 08:42
43
Армия и оружие

Подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России

Атомную подлодку стратегического назначения "Князь Владимир" приняли в боевой состав Военно-морского флота России.
Газета.Ru 05:28
4
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак впервые показал свою новую избранницу

Во время вечеринки Мурат Налчаджиоглу представил публике свою новую возлюбленную. Избранницу бывшего мужа певицы зовут Лилия.
7Дней.ру 04:00
Гаджеты

Нет, ваш процессор AMD не сгорит из-за манипуляций системной платы

Вчера в Сети появилась информация о том, что некоторые производители системных плат для процессоров AMD делают так, чтобы платы занижали показания датчика энергопотребления, заставляя процессор считать, что у него есть запас мощности.
iXBT.com 10 июня в 03:10
2
Космос

NASA выбрало компанию Astrobotic для доставки ровера VIPER на Луну

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США выбрало американскую компанию Astrobotic для доставки в конце 2023 года в район южного полюса Луны ровера (лунохода) VIPER для поисков льда.
ТАСС 05:08
Политика

В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 10 июня в 14:28
2,1K
Армия и оружие

Жители США испугались за Аляску после полета российских Ту-95МС

Плановый полет российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана вызвал беспокойство среди американских читателей сайта информационного канала Fox News.
Вечерняя Москва вчера в 10:30
64
Здоровье

В Оренбуржье за сутки выявлено 59 новых случаев коронавируса

По данным оперативного штаба на 11 июня, в Оренбургской области за истекшие сутки выявлено 59 новых случаев коронавируса.
Orenonline.ru вчера в 04:15
8
Экономика

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 14:52
27
Происшествия

Главу сахалинского отделения Пенсионного фонда взяли под стражу

Руководителя сахалинского отделения Пенсионного фонда России Дениса Мазура суд заключил под стражу.
Вести.Ru 05:50
15
Политика

Российская Федерация отмечает День России

Историческая дата, к которой привязан этот праздник – 12 июня 1990 г. В тот день Россия приняла свою декларацию о суверенитете, что бесповоротно изменило историю нашей страны.
Газета.Ru 02:28
3
Политика

На Парад Победы приедут 12 зарубежных лидеров

Москва получила подтверждения от 12 глав государств, в основном, СНГ, о намерении посетить Парад Победы 24 июня.
Российская газета вчера в 09:59
43
Интернет

В WhatsApp появится новая функция для поиска сообщений

Разработчики WhatsApp запустили тестирование новой функции, которая позволит быстро найти сообщения с помощью указанию даты.
UfaTime.ru 04:31
8
Общество

Российский «Союз» подешевеет из-за Crew Dragon

Пилотируемый космический корабль «Союз МС» подешевеет из-за конкуренции с американскими космическими кораблями, говорится в ежеквартальном отчете Ракетно-космической корпорации «Энергия».
Lenta.ru 06:32
Общество

Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса

Вирусолог Андреа Крисанти заявил, что возможная вторая волна пандемии коронавируса может произойти зимой.
Известия 00:40
13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное