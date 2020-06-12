Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВыявлен новый симптом коронавируса

В исследуемую группу входили молодые мужчины с лишним весом. Ученые выявили у них среди новых симптомов повышенное содержание сахара и жира в крови. Теперь, обращая внимание на данный показатель, медики смогут диагностировать панкреатит на ранних стадиях.
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Врач оценил исследование о новом симптоме коронавируса

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Ученые назвали новый симптом коронавируса

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Врач высказался о «неожиданном» симптоме коронавируса

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Ученые обнаружили новые симптомы панкреатита на фоне COVID-19

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Под удар коронавируса попали молодые мужчины: Британские учёные обнаружили новый симптом

Царьград02:43

Обнаружен новый неожиданный симптом, связанный с COVID-19

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Чешская сторона согласилась на предложение России обсудить противоречия, связанные с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге, однако пока не получила ответа от Москвы.
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Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости активнее использовать местные виды топлива.
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