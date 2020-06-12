Коронавирус
BFM.ruВыявлен новый симптом коронавируса
В исследуемую группу входили молодые мужчины с лишним весом. Ученые выявили у них среди новых симптомов повышенное содержание сахара и жира в крови. Теперь, обращая внимание на данный показатель, медики смогут диагностировать панкреатит на ранних стадиях.
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Общество
Мурашко прогнозирует появление сразу нескольких вакцин от коронавируса
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Как пояснил изданию координатор правовой помощи Владимир Жбанков, предоставленный статус беженца защитит Гаврилова от уголовного преследования на родине.
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Поставки воды с территории Украины в Крым невозможны «физически», заявил 11 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги 100 дней работы своего правительства.
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Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.
Pravda.Ru 06:40
Армия и оружие
Совместные учения Грузии и США «Достойный партнер» пройдут в сентябре
Совместные с США международные военные учения "Достойный партнер-2020" (Noble partner) состоятся в Грузии в сентябре, в них примут участие военнослужащие стран НАТО, заявил в пятницу министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
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Глава Минздрава не увидел снижения активности коронавируса при жаре
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РБК 11:17
Политика
Кремль ответил на идею «самых жестких санкций» США против РФ
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Московский Комсомолец вчера в 06:36
Общество
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Происшествия
В Омске молния ударила в газопровод
В Омске молния ударила в газопровод, из-за чего без газа остались около 70 тысяч человек, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго.
Газета.Ru 10:25
Футбол
«Барселона» готова платить часть зарплаты Коутиньо в случае его ухода
В «блаугране» считают, что из-за кризиса, вызванного коронавирусом, потенциальным покупателям будет сложно целиком покрыть зарплату 28-летнего игрока.
Sports.ru 10:13
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Полицейские задержали сантехника одного из ЖЭО Подмосковья по подозрению в серии убийств и изнасилований.
Вести.Ru 08:45
Наука
Люди могли бы впадать в зимнюю спячку, как медведи или сурки
ToDay News Ufa 10:49
Политика
Украина вошла в партнерство расширенных возможностей НАТО
Украина стала участником партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса, сообщил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 10:13
Политика
На Парад Победы приедут 12 зарубежных лидеров
Москва получила подтверждения от 12 глав государств, в основном, СНГ, о намерении посетить Парад Победы 24 июня.
Российская газета вчера в 09:59
Политика
Зеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня.
РИА Новости 10:14
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Названы признаки второй волны коронавируса
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса.
РИА Новости 06:37
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Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
Политика
Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой
Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ 10:28
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Raseef22 (Ливан): фастфуд вызывает привыкание подобно наркотику. Почему некоторые люди не могут устоять перед вредной пищей? (Raseef22)
Было обнаружено, что люди, которые пытаются воздерживаться от употребления вредных продуктов, испытывают те же симптомы, как и те, кто пытается отказаться от наркотиков.
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РБК 11:03
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Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
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Мурашко призвал быть готовыми поменять планы на отдых из-за COVID-19
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что планы на отдых этим летом могут поменяться в связи с ситуацией c коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:22
Происшествия
Задержание Ивана Голунова сняли камеры видеонаблюдения
Задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова попало на камеры видеонаблюдения, кадры публикует РЕН ТВ 12 июня.
Известия 10:14
Происшествия
В центре Москвы обрушился фасад жилого дома
В центре Москвы произошло обрушение фасада жилого дома, данных о пострадавших не поступало. Об этом сообщили в экстренных службах 12 июня.
Известия 11:24
Общество
Глава Минздрава выступил за сохранение масочного режима в России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что масочный режим в России необходимо сохранить.
RT на русском 11:05
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11