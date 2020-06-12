Коронавирус
BFM.ruВыявлен новый симптом коронавируса
В исследуемую группу входили молодые мужчины с лишним весом. Ученые выявили у них среди новых симптомов повышенное содержание сахара и жира в крови. Теперь, обращая внимание на данный показатель, медики смогут диагностировать панкреатит на ранних стадиях.
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Игры
Grand Theft Auto V выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X
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Космос
Китай в июне завершит формирование Beidou — конкурента GPS
В КНР планируют в этом месяце произвести запуск очередного спутника для навигационной сети Beidou, завершая тем самым её формирование в качестве глобальной системы навигации.
3DNews 10:31
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NASA выбрало компанию Astrobotic для доставки ровера VIPER на Луну
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США выбрало американскую компанию Astrobotic для доставки в конце 2023 года в район южного полюса Луны ровера (лунохода) VIPER для поисков льда.
ТАСС 05:08
Кино
Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»
Киноакадемия США объявила, что, начиная с 94-й церемонии «Оскар» (2021), правила выбора номинантов в категории «Лучший фильм» будут изменены.
Lenta.ru 17:46
Политика
Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru 01:59
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Игры
IO Interactive анонсировала Hitman 3 — игра выйдет в начале 2021 года
CyberSport.ru вчера в 16:48
Происшествия
На газовой заправке в Казани произошел взрыв
Коммерсантъ 18:04
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ
В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
Известия 18:16
Наука
«Предсказателя» аварий ракет разработала студентка из России
Студентка «Пермского национального исследовательского политехнического университета» (ПНИПУ) Ольга Соколова разработала технология, которая призвана помочь определять динамику работы ракетных двигателей на предприятиях, чтобы предсказывать аварии ракет.
МедиаПоток 05:46
Происшествия
Ефремов записал видеообращение к людям
Lenta.ru 18:03
Авто
В России стартовало производство новой версии Renault Logan
На мощностях «АвтоВАЗа» началось производство Renault Logan новой лимитированной серии Technology.
Автоновости дня 01:03
Армия и оружие
Жители США испугались за Аляску после полета российских Ту-95МС
Плановый полет российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана вызвал беспокойство среди американских читателей сайта информационного канала Fox News.
Вечерняя Москва вчера в 10:30
Происшествия
Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
Футбол
«Реалу» понадобился футболист «Челси» Канте
Мадридский "Реал" намерен приобрести полузащитника "Челси" и сборной Франции Нголо Канте.
Вести.Ru 12:39
Общество
Затопленный рудник «Мир» не угрожает здоровью жителей Якутии
Затопленный рудник "Мир" в Якутии не представляет никакой угрозы здоровью жителей города Мирный, а "Алроса" постоянно контролирует содержание сероводорода в воздухе, рассказал РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев.
РИА Новости 20:15
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии водителя
Аргументы и Факты 20:04
Гаджеты
Нет, ваш процессор AMD не сгорит из-за манипуляций системной платы
Вчера в Сети появилась информация о том, что некоторые производители системных плат для процессоров AMD делают так, чтобы платы занижали показания датчика энергопотребления, заставляя процессор считать, что у него есть запас мощности.
iXBT.com 10 июня в 03:10
Политика
Зеленский заявил о желании «вернуть вопрос Крыма» в повестку
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном пообещал вернуть вопрос по Крыму в повестку дня международного сообщества.
Газета.Ru 14:25
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Культура
Новый сезон «Сватов» выйдет с полным актерским составом
Седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет с полным составом актеров, сообщила в прямом эфире актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женю Ковалеву.
Sibnet Новости 11:52
Шоу-бизнес
Вера Брежнева станцевала на столе в клипе с Монатиком
В конце видео Брежнева танцует на столе в золотистом наряде. Первым о клипе своей аудитории сообщил Монатик в Инстаграм.
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Происшествия
Ветер опрокинул грузовики на российской трассе
Lenta.ru 13:42
Футбол
Игроки АПЛ хотят разместить антирасистский слоган на футболках
Soccer.ru вчера в 07:27
Политика
Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
"С учетом благоприятного развития санитарной ситуации во Франции и Европе и в соответствии с представленными вчера рекомендациями Еврокомиссии Франция с 00.00 15 июня снимает все ограничения на пересечение своих внутренних границ - сухопутных, воздушных и морских - введенных для борьбы с пандемией COVID-19", - написано в документе.
РИА Новости 18:27
Происшествия
Суд перенес заседание по делу Стерненко
Следующее заседание состоится в понедельник 15 июня Следующее заседание должно состояться в 10.00, о чем сообщил сам Стерненко собравшимся под стенами суда сторонникам.
Украина.ру 15:45
Общество
Бурдж-Халифа подсветили триколором
Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа окрасили в цвет российского флага в честь Дня России. Об этом говорится в Twitter администрации башни.
Газета.Ru 17:23
Гаджеты
Представлен Xiaomi Mi Power Bank 3 на 30 000 мА·ч стоимостью всего $24
Запаса резервного аккумулятора Mi Power Bank 3 ёмкостью 30 000 мА·ч хватит, например, для того, чтобы 4,5 раза зарядить батареи смартфонов Xiaomi Mi 10 (4780 мА·ч) и Redmi K30 Pro (4700 мА·ч) или 10,5 раз аккумулятор iPhone SE (1821 мА·ч).
3DNews 13:10
Общество
Эксперт рассказал о причинах размагничивания банковской карты
Банковская карта может размагнититься под воздействием электромагнитного излучения и в результате физического воздействия на нее – ударов, изгибов.
Московский Комсомолец 19:45
Единоборства
Двоюродный брат Хабиба дебютирует в UFC в июле на «Бойцовском острове»
Советский спорт вчера в 14:26