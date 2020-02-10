Ученые выяснили, что в ряде случаев симптомами коронавируса могут быть кишечное расстройство и диарея, а сам вирус передается через фекальные массы. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the American Medical Association.

Ученые выяснили, как еще может передаваться коронавирус

Политика Песков оценил итоги работы правительства Медведева Сам Медведев объяснил отставку всего правительства тем, что во время послания Федеральному собранию Путин отметил приоритеты работы в РФ на ближайший год, а также обозначил некоторые фундаментальные изменения в Конституции страны.

Политика В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала "Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.

Энергетика Urals дешевеет в долларах и рублях Urals дешевеет в долларах и рублях Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель, обновив двухлетний минимум.

Энергетика В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти Минск хочет, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Белоруссии и западных потребителей, заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

Общество Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.

Происшествия Якутского экс-депутата обвинили в мошенничестве По данным на сайте "Саханефтегазсбыт", ранее компанию возглавлял Игорь Никитин, который также был депутатом Госсобрания Якутии V созыва (2014-2017 годы).

Футбол Дзадза может перейти в «Локомотив» Одним из вариантов является форвард "Торино" Симоне Дзадза, который успел засветиться в "Ювентусе" (8 голов), "Валенсии" (19 голов), "Вест Хэме" (за английский клуб не забивал).

Здоровье Китай обратился за помощью в борьбе с коронавирусом к ученым РАН Министерство иностранных дел Китая обратилось к ученым Сибирского отделения РАН с предложением объединить усилия в борьбе с новым коронавирусом, сообщил журналистам в понедельник зампредседателя СО РАН Михаил Воевода.

Армия и оружие Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком Украинская волонтерка Ольга Решетилова рассказала в своем Facebook о том, как военнослужащие 56-й бригады ВСУ перед своей ротацией занимались мародерством в селе Пески, расположенном на линии соприкосновения в пригороде Донецка.

Хоккей Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин установил два клубных рекорда По итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) вратарю «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестёркину покорилось два клубных рекорда.