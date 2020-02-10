Наука

РИА НовостиРИА НовостиУченые выяснили, как еще может передаваться коронавирус

Ученые выяснили, что в ряде случаев симптомами коронавируса могут быть кишечное расстройство и диарея, а сам вирус передается через фекальные массы. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the American Medical Association.
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Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса

Lenta.ru03:58

Ученые рассказали о новом способе заражения коронавирусом

Национальная служба новостей13:24

Учёные назвали новый способ распространения коронавируса

News.ru07:14

Ученые выяснили новый способ заражения коронавирусом

Известия07:30

Ученые открыли новый способ заражения коронавирусом из Китая

РЕН ТВ08:30

Ученые выявили новый способ передачи коронавируса

Взгляд.ру11:30

Ученые выяснили, как еще может передаваться коронавирус

РИА Новости06:53
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Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском 11:04
Культура

Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

Peterburg2.ru 18:28
Политика

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Вести.Ru 16:57
Политика

Песков оценил итоги работы правительства Медведева

Сам Медведев объяснил отставку всего правительства тем, что во время послания Федеральному собранию Путин отметил приоритеты работы в РФ на ближайший год, а также обозначил некоторые фундаментальные изменения в Конституции страны.
Вечерняя Москва 07:54
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Армия и оружие

Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109

РИА Новости 17:20
Хоккей

В НХЛ появился дефицит клюшек из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) столкнулись с нехваткой клюшек.
Газета.Ru 19:12
Политика

Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры

Газета.Ru 11:21
Политика

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.
РИА Новости 17:28
Энергетика

Urals дешевеет в долларах и рублях

Urals дешевеет в долларах и рублях Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель, обновив двухлетний минимум.
Коммерсантъ 14:23
Происшествия

В новосибирском Институте горного дела СО РАН прошли обыски

В Институте горного дела СО РАН прошли обыски. В частности, выемка документов проводится в кабинете директора учреждения.
Российская газета 03:33
Энергетика

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

Минск хочет, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Белоруссии и западных потребителей, заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Известия 16:22
Общество

Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Газета.Ru 13:00
Происшествия

Якутского экс-депутата обвинили в мошенничестве

По данным на сайте "Саханефтегазсбыт", ранее компанию возглавлял Игорь Никитин, который также был депутатом Госсобрания Якутии V созыва (2014-2017 годы).
РИА Новости 05:29
Футбол

Семак: «Зенит» не может просто купить лидеров ЦСКА или других клубов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о трансферной политике клуба.
Чемпионат 05:48
Общество

Основатель «Комуса» Бобриков попал в список богатейших россиян Forbes

Создатель группы «Комус», специализирующейся на поставке канцтоваров, Сергей Бобриков впервые попал в рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes.
Коммерсантъ 07:45
Футбол

Дзадза может перейти в «Локомотив»

Одним из вариантов является форвард "Торино" Симоне Дзадза, который успел засветиться в "Ювентусе" (8 голов), "Валенсии" (19 голов), "Вест Хэме" (за английский клуб не забивал).
Sport.ru 08 февраля в 02:29
Кино

«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»

В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Газета.Ru вчера в 22:32
Здоровье

Китай обратился за помощью в борьбе с коронавирусом к ученым РАН

Министерство иностранных дел Китая обратилось к ученым Сибирского отделения РАН с предложением объединить усилия в борьбе с новым коронавирусом, сообщил журналистам в понедельник зампредседателя СО РАН Михаил Воевода.
РИА Новости 06:22
Армия и оружие

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком

Украинская волонтерка Ольга Решетилова рассказала в своем Facebook о том, как военнослужащие 56-й бригады ВСУ перед своей ротацией занимались мародерством в селе Пески, расположенном на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
РИА Новости 18:13
Общество

В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта

Славянский судоремонтный завод (СРЗ) в Приморье ожидает прибытие плавучей платформы "Морской старт" из США в начале марта, сообщил РИА Новости гендиректор СРЗ Андрей Якимчук.
РИА Новости вчера в 22:42
Кино

«Том и Джерри» отмечают 80-летний юбилей

10 февраля 1940 года мир увидел дебютный эпизод «Тома и Джерри» под названием «Puss Gets the Boot».
Inc-news.ru 16:16
Технологии

Mediascope станет совладельцем компании «Цифрасофт»

После заключение контракта Mediascope станет основным совладельцем компании.
Sostav.ru 03:50
Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин установил два клубных рекорда

По итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) вратарю «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестёркину покорилось два клубных рекорда.
RT на русском 00:20
Наука

Химики из России и Китая научились очищать сточные воды от антибиотиков

Сотрудники химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с коллегами из Китая разработали катализатор, эффективно разлагающий популярные антибиотики.
Вести.Ru 09:47
Общество

В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Российская газета 12:14
Гаджеты

Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U ставит рекорды

AMD Ryzen 5 4500U является шестиядерным процессором для ноутбуков. У него нет функции многопоточности, поэтому у него также шесть потоков.
Ридус 10:00
Общество

Российский завод Nissan может приостановить выпуск автомобилей в марте

В марте выпуск машин на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Ведомости 10:54
Экономика

«Ведомости»: монополии не хотят терять контроль над инвестпрограммами

По мнению компаний, правительство хочет лишить монополии контроля над инвестпрограммами.
Коммерсантъ 01:25
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости 12:20
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
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