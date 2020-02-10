Специалисты предупреждают о новом пути передачи китайского коронавируса. Как сообщает ToDay News Ufa источник Science Alert, пока медики и ученые выделяли воздушно-капельный путь передачи коронавируса. Это кашель зараженного человека.

Экономика Минэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.

Происшествия В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.

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Гаджеты Samsung показал новый смартфон-раскладушку с гибким экраном Galaxy Z Flip – первый гибкий смартфон знаменитой корейской компании. На 2020 год у Samsung большие надежды на него.

Политика Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.