Наука

ToDay News UfaToDay News UfaВыявлен новый способ передачи китайского коронавируса

Специалисты предупреждают о новом пути передачи китайского коронавируса. Как сообщает ToDay News Ufa источник Science Alert, пока медики и ученые выделяли воздушно-капельный путь передачи коронавируса. Это кашель зараженного человека.
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