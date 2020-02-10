Наука
ToDay News UfaВыявлен новый способ передачи китайского коронавируса
Специалисты предупреждают о новом пути передачи китайского коронавируса. Как сообщает ToDay News Ufa источник Science Alert, пока медики и ученые выделяли воздушно-капельный путь передачи коронавируса. Это кашель зараженного человека.
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Политика
Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США
Армия и оружие
Турция нанесла удары по позициям сирийской армии в ответ на артобстрел
Шоу-бизнес
Директор МакSим рассказала, что певица может не вернуться на сцену
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова интервью "НТВ" рассказала о состоянии здоровья артистки.
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Экономика
Минэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве
Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Кино
Режиссёр «Соника» боялся реакции фанатов на новый дизайн героя
Режиссёр «Соника» Джефф Фаулер в новом интервью рассказал, как ему приходилось нервничать в процессе изменения дизайна главного героя.
Общество
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил в беседе с RT заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга «Росукрэнерго» на $1,7 млрд.
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса превысило 900 человек
Общее количество лиц, которые заразились названной инфекцией, превысило в КНР 40,1 тыс. человек.
Хоккей
Экс-тренер «Вашингтона»: Овечкин на матче спросил: «Есть водка?». Думаю, сдурел
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским
В понедельник, 10 февраля, вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.
Происшествия
При пожаре в московском хостеле погиб один человек
Экономика
Путин встретится с главой Минстроя Якушевым
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Минстроя Владимиром Якушевым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Киберспорт
Официально: BioWare работает над перезапуском Anthem
Руководитель BioWare Кейси Хадсон официально подтвердил, что студия работает над перезапуском Anthem.
Кино
«Половое воспитание» от Netflix продлили на третий сезон
Netflix продлил сериал «Половое воспитание» на третий сезон.
Футбол
Сын Пеле рассказал о депрессии отца из-за состояния здоровья
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая программы ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий для льготников.
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Политика
США намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году
Администрация США предлагает выделить $700 млн на противодействие «российскому влиянию» в 2021 году.
Наука
Шерстистые мамонты вымерли из-за инбридинга
Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
Гаджеты
Samsung показал новый смартфон-раскладушку с гибким экраном
Galaxy Z Flip – первый гибкий смартфон знаменитой корейской компании. На 2020 год у Samsung большие надежды на него.
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Космос
Пойман сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней
Подсчитано, что этот мощный сигнал поступает на Землю из глубокого космоса каждые 16 дней.
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Здоровье
Ученые спрогнозировали пик распространения коронавируса
Пик распространения нового коронавируса придется на вторую половину февраля, общее число заболевших в Ухане может составить около 500 тыс. человек.
Общество
Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях
Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.