Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВыявлен новый возможный способ передачи коронавируса

Пандемия коронавируса Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Читать в источнике
Комментировать284
с чего всё началось
Это подтверждает исследование
 нидерландских ученых из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета, которые проследили воздействие коронавируса на модели клеточной культуры кишечника человека и реакцию на него клеток.
Российская газета03:56

Подробнее о событии

Найден новый способ передачи коронавируса

URA.Ru07:08

Обнаружен новый способ передачи коронавируса

Национальная служба новостей06:39

Выявлен новый способ передачи коронавируса

Телеканал 360°06:04

Учёные назвали ещё один возможный способ распространения CoViD-19

Life.ru05:38

Учёные назвали новый возможный способ передачи коронавируса

News.ru05:26

Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса

РИА Новости05:13

Выявлен еще один возможный способ передачи коронавируса

Российская газета03:56
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:29, Ашберн
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
133
Шоу-бизнес

У Татьяны Васильевой нашли коронавирус

Газета.Ru 10:37
133
Общество

В Ростовской области выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом

В Ростовской области за прошедшие сутки количество людей, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, увеличилось на 80 человек и достигло 1106, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Donnews.ru 04:47
343
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19

РИА Новости 05:34
196
Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
873
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
4,6K
Транспорт

Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют

Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
367
Общество

Эпидемиолог рассказал, как сдержать пандемию коронавируса

Директор Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал телеканалу "РЕН ТВ", что нужно для сдерживания эпидемии коронавируса.
РИА Новости 10:56
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9,3K
Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая

Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
1,3K
Общество

66 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Татарстане

По информации оперштаба на субботу, 2 мая за минувшие сутки в Республике Татарстан зафиксировано еще 66 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:50
3
Футбол

Моуринью плакал один раз в карьере и рассказал об этом матче

ProstoProSport 06:49
Здоровье

В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии

В Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложили ввести мораторий на аборты в России на время пандемии коронавируса.
РИА Новости 11:14
Общество

Роспотребнадзор: до марта коронавируса в России не было

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые россияне считают, что еще в январе-феврале переболели коронавирусом.
Коммерсантъ 06:15
1K
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1,1K
Политика

В Северной Осетии отказались праздновать окончание Второй мировой из-за Беслана

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что отказывается праздновать окончание Второй мировой войны 3 сентября, так как в этот день в республике вспоминают жертв теракта в Беслане.
Lenta.ru 09:52
Общество

Власти Сочи не рекомендуют отелям открывать бронирование с 1 июня

Сочи, Краснодарский край, 2 мая 2020, 18:05 — REGNUM Власти Сочи не рекомендуют отелям открывать бронь с 1 июня и дождаться стабилизации обстановки с коронавирусом.
REGNUM 11:05
Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

ТАСС 03:10
2,7K
Кино

На Netflix стартовал сериал «Голливуд» о послевоенной киноиндустрии

Премьера нового сериала «Голливуд» состоялась 1 мая на стриминговом канале Netflix.
ИА Красная Весна 06:22
Происшествия

В Екатеринбурге уничтожили троих террористов

Екатеринбург, 30 апреля 2020, 05:13 — REGNUM В Чкаловском районе Екатеринбурга уничтожены три террориста.
REGNUM 29 апреля в 22:13
2,3K
Авто

Представлен Топ-10 лучших заднеприводных авто в истории

При помощи блокировки задние колеса могли двигаться в противоположном направлении на 5,33 градуса, что позволяло Honda иметь компактный радиус разворота - всего 10 метров.
SpeedMe вчера в 13:48
1
Шоу-бизнес

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
125
Культура

Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

Участники работали с преподавателями, с музыкальными продюсерами, чтобы максимально запутать жюри и зрителей.
Собеседник 30 апреля в 03:42
147
Политика

Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами на товары из КНР

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что его администрация может ввести новые пошлины на китайские товары.
Комсомольская правда 30 апреля в 18:45
17
Политика

Песков рассказал об охране здоровья Путина

«Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая», — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности усиления мер предосторожности в связи с заражением коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина.
Дождь вчера в 11:00
3,3K
Происшествия

Дочь пенсионера из Москвы, которого бросили с коронавирусом у подъезда, пожалуется в СК

Как рассказал Прянишников, дочь пенсионера подготовила жалобы в разные ведомства.
ТАСС вчера в 16:06
124
Происшествия

Под Воронежем врач с коронавирусом выпал из окна больницы

REGNUM 10:31
35
Происшествия

Пожар на заброшенных дачах в Курганской области потушен

RT на русском 07:48
1
Киберспорт

ArsZeeqq: «Полностью поддерживаю nofear»

Тренер состава Cyber Legacy по Dota 2 Арсений ArsZeeqq Усов высказался о скандале с Александром nofear Чурочкиным на отборочных к Isolation Cup.
CyberSport.ru 02:44
Здоровье

В Москве диагностируют коронавирус даже у заболевших без симптомов

Беспрецедентные меры по увеличению количества тестов позволяют выявлять больше бессимптомных носителей, вовремя изолировать их, обеспечивая безопасность окружающих.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:07
48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное