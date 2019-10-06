Наука
Вечерний курьерСырые овощи могут нанести вред кишечнику
Ученые Калифорнийского университета Сан-Франциско утверждают, что употребление сырых овощей негативно сказывается на работе кишечника. В ходе исследования сотрудники выяснили, что они уничтожают полезные бактерии, принимающие участие в процессе пищеварения, а также в укреплении иммунной системы.
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