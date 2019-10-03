Наука
Lenta.ruВыявлен вред сырых овощей для организма
Ученые из Гарвардского университета в США и Калифорнийского университета в Сан-Франциско выявили вред сырых овощей для организма. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 23:18, Вашингтон
Политика
Хейли заявила о невозможности дружбы США с Россией
США никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, отвечая на вопросы в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association.
РИА Новости 16:47
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 02:39
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке
Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
Газета.Ru 21:06
Политика
Россия адаптирует экономику для выполнения Парижского соглашения
Российские власти придумают план, который поможет экономике страны приспособиться к выполнению Парижского соглашения по климату.
Газета.Ru 22:00
Происшествия
В ДТП в центре Читы погиб один человек
Один человек погиб и шестеро пострадали при столкновении двух иномарок в центре Читы, сообщила журналистам пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
ТАСС 22:21
Игры
NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России
Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
ITZine.ru 03 октября в 23:28
Армия и оружие
National Interest перечислил опасные российские бомбардировщики
Американское издание National Interest определило четыре самых опасных российских бомбардировщика в истории.
Газета.Ru 20:29
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 02:47
Происшествия
В Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов
По данным следствия, 5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вышли в одиночные пикеты с плакатами «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам».
BFM.ru вчера в 09:50
Политика
Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Российская газета 23:02
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском вчера в 18:05
Политика
Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера» на шоу
Бывший украинский президент Петр Порошенко повздорил с националистом Андреем Билецким на шоу из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 21:50
Политика
Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек
В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).
РБК 14:49
Кино
Режиссер «Игры престолов» назвал финальный сезон поспешным
По мнению одного из режиссера сериала Нила Маршалла, финал, действительно, получился несколько скомканным.
Телепрограмма 03:34
Экономика
Матвиенко пожаловалась на отсутствие отдачи от льгот для нефтяников
Налоговые льготы, которые предоставляются нефтяным компаниям, не привели к сопоставимому росту инвестиций и снижению зависимости российских нефтяников от импортных поставщиков.
РБК вчера в 06:26
Происшествия
Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке сопровождался скандалами
В Новокузнецке состоялся концерт Ольги Бузовой. Поклонники остались довольны выступлением.
Вести Кузбасс 03 октября в 01:17
Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского и Толкалиной помолвилась со своим избранником
Дочь Кончаловского и Толкалиной помолвилась со своим избранником Родители девушки уже давно одобрили ее выбор.
Экспресс газета 13:31
Космос
«Роскосмос» не планирует третий полет «Союза МС» в 2020 году
"Роскосмос" не планирует третий запуск пилотируемого корабля "Союз МС" в 2020 году, заявил исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
Народные новости вчера в 19:28
Общество
Жители Гонконга протестуют против запретов на ношение масок
Жители Гонконга 4 октября вышли на улицы города, чтобы выразить своё недовольство в отношении планов местных властей ввести запрет на ношение масок во время протестных акций.
News.ru вчера в 06:20
Наука
В черепах людей обнаружено золотое сечение
Учеными-нейрохирургами из Соединенных Штатов Америки выявлены в человеческом черепе признаки, укладывающиеся в соотношение золотого сечения, сообщается в статье, опубликованной изданием Journal of Craniofacial Surgery.
Ugpressa.ru вчера в 15:36
Шоу-бизнес
Лишившаяся руки Маргарита Грачева выходит замуж
26-летняя Маргарита Грачева, пострадавшая от действий бывшего супруга, скоро выйдет замуж.
Вечерняя Москва вчера в 06:54
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
Оба боксера уложились в свой вес: Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг.
Газета.Ru 14:45
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25