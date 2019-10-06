Наука
Lenta.ruВыявлен вред сырых овощей для организма
Ученые из Гарвардского университета в США и Калифорнийского университета в Сан-Франциско выявили вред сырых овощей для организма. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.
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Происшествия
Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя
ТАСС вчера в 08:33
Происшествия
В результате ДТП в Чите пострадали шесть человек
В результате ДТП, произошедшего 6 октября в центре Читы, пострадали шесть человек, ещё один человек погиб.
RT на русском вчера в 23:35
Армия и оружие
Украинский эксперт пригрозил России «москитной ордой роботов-киллеров»
Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
РИА Новости вчера в 13:13
Шоу-бизнес
Певица Sia рассказала о своем неизлечимом заболевании
Австралийская певица Sia рассказала своим фанатам о том, что страдает от неизлечимого неврологического расстройства.
Известия вчера в 17:32
Происшествия
В ходе протестов в Ираке погибли уже 73 человека
Число погибших в ходе массовых протестов в Ираке превысило 70 человек.
REGNUM вчера в 05:00
Происшествия
Пять слонов сорвались с водопада в Таиланде, пытаясь спасти слоненка
В Таиланде на водопаде, известном как Падение Ада, пять взрослых слонов погибли, пытаясь спасти сорвавшегося вниз слоненка, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru вчера в 14:29
Политика
Медведев ответил на сравнение Владимира Зеленского с Моникой Левински
Премьер Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву в ходе визита на Кубу прокомментировал сравнение в американских СМИ украинского президента Владимира Зеленского с Моникой Левински.
РБК вчера в 10:08
Единоборства
Головкин победил Деревянченко в чемпионском бою
В Нью-Йорке на знаменитом "Мэдисон-сквер-гарден" завершился поединок за звание чемпиона мира Международной боксерской федерации в легком весе между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.
Вести.Ru 00:13
Футбол
Спортивный директор «Динамо» уйдет в отставку вслед за Хохловым
Спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук уйдет в отставку вслед за главным тренером Дмитрием Хохловым, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 10:46
Политика
Новак озвучил цену на транзит газа через Украину
Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал о ценах на транзит газа через Украину.
Политическая Экспертиза вчера в 01:16
Наука
Ученые КФУ рассказали о новых показателях качества нефти
Для повышения эффективности процесса и, в перспективе, широкого применения, ученые работают над получением детального представления о механизме окисления различного вида нефтей.
Известия Татарстана 04 октября в 06:21
Авто
В Думе хотят запретить клеить на автомобили наклейки
Оka.fm вчера в 09:00
Футбол
Реал — Гранада 4:2
Спорт-Экспресс вчера в 11:14
Происшествия
На Кубани в камере хранения в ТЦ нашли запертого ребенка
На Кубани работники супермаркета, находящегося в одном из ТЦ города Горячий Ключ, столкнулись с необычной ситуацией.
Дни24 вчера в 09:32
Общество
ГИБДД разъяснила требование удалять «тонировку»
ГИБДД разъяснила правомочность требований сотрудников автоинспекции удалять тонировочную пленку непосредственно на месте задержания автомобилей.
REGNUM 03 октября в 03:33
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после комментариев Путина
Вечерние Ведомости 04 октября в 01:40
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии
Микроавтобус Toyota опрокинулся, следовавший по маршруту Благовещенск — Якутск, перевернулся на автодороге «Лена» в Якутии, пострадали шесть человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД МВД.
РБК вчера в 23:49
Политика
Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
Lenta.ru 04 октября в 05:41
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Происшествия
В Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов
По данным следствия, 5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вышли в одиночные пикеты с плакатами «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам».
BFM.ru 04 октября в 09:50
Политика
Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Российская газета вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк прервала долгое молчание в социальных сетях
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время порадовала своих подписчиков новым постом на своей официальной странице в социальных сетях.
News.ru вчера в 10:22
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета вчера в 01:55
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
РИА Новости вчера в 11:44
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть гриппом
Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать россиянам, чтобы не заболеть гриппом.
Газета.Ru 00:36
Политика
Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента
Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов.
ТАСС вчера в 22:09
Шоу-бизнес
Лишившаяся руки Маргарита Грачева выходит замуж
26-летняя Маргарита Грачева, пострадавшая от действий бывшего супруга, скоро выйдет замуж.
Вечерняя Москва 04 октября в 06:54
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 04 октября в 02:45
Здоровье
Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц
Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.
Вечерняя Москва вчера в 11:42