Наука

Lenta.ruLenta.ruВыявлен вред сырых овощей для организма

Ученые из Гарвардского университета в США и Калифорнийского университета в Сан-Франциско выявили вред сырых овощей для организма. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.
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Сырые овощи могут нанести вред кишечнику

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