Коронавирус

Газета.RuГазета.RuАномальное свертывание крови может вести к смерти при COVID-19

В ходе исследования ученые обнаружили сотни тромбов в легких пациентов с коронавирусом. В соответствии с выводами исследования, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.
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Ирландские ученые выявили ведущую к смерти патологию у пациентов с COVID

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Причина многих смертей от коронавируса - нарушение свертываемости крови

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Чрезмерное свертывание крови является частой причиной смерти у пациентов с коронавирусом

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У тяжелобольных коронавирусом нашли смертельную аномалию

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Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе

Российская газета08:16

Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе

РИА Новости10:07
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Проценко рассказал о значении выхода на плато по COVID-19

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Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
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Медведев обещает изменения трудового законодательства

Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
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Транспорт

Власти закрыли въезд в Курганскую область

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Общество

Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
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Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

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Политика

Кремль прокомментировал состояние здоровья Ким Чен Ына

Глава КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике уже около месяца — с 11 апреля. Относительно его судьбы строятся различные догадки.
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Общество

Проценко назвал условие взрыва эпидемии коронавируса

Главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, в каком случае может случиться всплеск числа заражений коронавирусом.
РИА Новости 07:38
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Общество

Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына

Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Газета.Ru 09:03
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Политика

Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
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Политика

Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

Заместитель председателя Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру Михаилу Мишустину, заразившемуся коронавирусом.
ТАСС 06:37
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Общество

Попова считает правильным шагом введение масочного режима в регионах

Регионы России, которые вводят обязательный масочный режим из-за эпидемии коронавируса, поступают правильно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радио "Комсомольская правда", размещенном в пятницу на сайте вещателя.
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Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
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Убивают медведей голыми руками: китайский блогер раскрыл «секрет» русских

Смелость и неукротимость русских объясняется особенностями питания, к которым "воинственный народ" привыкает с ранних лет, считает автор китайского портала Sina.
РИА Новости 10:42
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
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Общество

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Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
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Кино

Умер индийский актер Риши Капур

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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
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Финансы

Костин дал совет кабмину через западное СМИ

Правительство Российской Федерации должно повысить до 6 триллионов рублей объем дополнительных заимствований на покрытие затрат, связанных с распространением коронавирусом, заявил глава ВТБ Андрей Костин в беседе с американским агентством The Wall Street Journal (WSJ).
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Политика

Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
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Японцы попросили забрать в Россию фигуристку Медведеву

Один из пользователей Twitter попросил в своём микроблоге забрать российскую фигуристку обратно в Россию, так как она очень разозлила японцев своими действиями.
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Политика

В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы

«По моей информации, будет другое решение, и президент [Украины Владимир Зеленский] уже отработал его с господином Михаилом [Саакашвили]», — сказал Арахамия.
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Футбол

Денис Давыдов покинул софийский ЦСКА

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Ведущая Первого канала прокомментировала иск к Кокорину и Мамаеву

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова прокомментировала иск, который подала к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
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Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили еще один симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
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НАСА продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке места на «Союзе»

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Собянин: Мишустин регулярно сдавал анализы и избегал лишних контактов

Собянин отметил, что Мишустин регулярно сдавал анализы и избегал лишних контактов.
Газета.Ru вчера в 13:48
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