Коронавирус
Газета.RuАномальное свертывание крови может вести к смерти при COVID-19
В ходе исследования ученые обнаружили сотни тромбов в легких пациентов с коронавирусом. В соответствии с выводами исследования, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.
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Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос 02:08
Политика
Медведев обещает изменения трудового законодательства
Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
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Региональный оперштаб принял решение закрыть въезд в Курганскую область для лиц, не имеющих основания для прибытия в регион.
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Общество
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Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
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Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
Политика
Кремль прокомментировал состояние здоровья Ким Чен Ына
Глава КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике уже около месяца — с 11 апреля. Относительно его судьбы строятся различные догадки.
Политика Сегодня 13:22
Общество
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Главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, в каком случае может случиться всплеск числа заражений коронавирусом.
РИА Новости 07:38
Общество
Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына
Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Политика
Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус
Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
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Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
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ТАСС 06:37
Общество
Попова считает правильным шагом введение масочного режима в регионах
Регионы России, которые вводят обязательный масочный режим из-за эпидемии коронавируса, поступают правильно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радио "Комсомольская правда", размещенном в пятницу на сайте вещателя.
ТАСС 12:48
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Собеседник вчера в 03:42
Общество
Убивают медведей голыми руками: китайский блогер раскрыл «секрет» русских
Смелость и неукротимость русских объясняется особенностями питания, к которым "воинственный народ" привыкает с ранних лет, считает автор китайского портала Sina.
РИА Новости 10:42
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Общество
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
Кино
Умер индийский актер Риши Капур
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Полит.ру вчера в 04:14
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
Финансы
Костин дал совет кабмину через западное СМИ
Правительство Российской Федерации должно повысить до 6 триллионов рублей объем дополнительных заимствований на покрытие затрат, связанных с распространением коронавирусом, заявил глава ВТБ Андрей Костин в беседе с американским агентством The Wall Street Journal (WSJ).
SM News 08:59
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
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Фигурное катание
Японцы попросили забрать в Россию фигуристку Медведеву
Один из пользователей Twitter попросил в своём микроблоге забрать российскую фигуристку обратно в Россию, так как она очень разозлила японцев своими действиями.
REGNUM 29 апреля в 14:33
Политика
В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы
«По моей информации, будет другое решение, и президент [Украины Владимир Зеленский] уже отработал его с господином Михаилом [Саакашвили]», — сказал Арахамия.
РБК вчера в 10:55
Футбол
Денис Давыдов покинул софийский ЦСКА
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Ведущая Первого канала прокомментировала иск к Кокорину и Мамаеву
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова прокомментировала иск, который подала к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
РИА Новости вчера в 06:42
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В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили еще один симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
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Космос
НАСА продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке места на «Союзе»
НАСА продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке дополнительного места на корабле "Союз" для отправки одного астронавта на МКС осенью 2020 года, - сообщил глава ведомства Джим Брайденстайн.
Российская газета 12:04
Политика
Собянин: Мишустин регулярно сдавал анализы и избегал лишних контактов
Собянин отметил, что Мишустин регулярно сдавал анализы и избегал лишних контактов.
Газета.Ru вчера в 13:48