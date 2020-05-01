Ученые выяснили, что большое число заболевших коронавирусом погибает из-за аномального свертывания крови. Результаты соответствующего исследования опубликованы на портале Eurekalert.

Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе

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