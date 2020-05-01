Коронавирус
РИА НовостиВыявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе
Ученые выяснили, что большое число заболевших коронавирусом погибает из-за аномального свертывания крови. Результаты соответствующего исследования опубликованы на портале Eurekalert.
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Происшествия
Ведущая Первого канала прокомментировала иск к Кокорину и Мамаеву
РИА Новости вчера в 06:42
Общество
ВОЗ оставила в силе глобальный режим ЧС из-за пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения продлевает действие глобального режима ЧС в связи с пандемией коронавируса, передает "Интерфакс" слова генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.
Газета.Ru 11:53
Общество
ОГЭ для 9-классников могут отменить
В Министерстве просвещения обсуждают вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) для 9-классников.
Поступи Онлайн 08:18
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
Российская газета 29 апреля в 20:37
Общество
В Подмосковье ввели «масочный режим»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости 11:10
Здоровье
В НИИ скорой помощи Петербурга у 111 сотрудников нашли коронавирус
Заражение CJVID-19 официально подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Мегаполис онлайн 05:42
Шоу-бизнес
Мадонна заявила о наличии антител к коронавирусу
Ранее певица пожертвовала миллион долларов благотворительному фонду Билла Гейтса, который занимается поиском лекарств от коронавируса.
Говорит Москва 11:10
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
Общество
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
Общество
В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
Здоровье
Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России
Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Политика
Валуев ответил Навальному, который заступился за вратаря Фролова
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев ответил политику Алексею Навальному, который ранее прокомментировал осуждающее высказывание Валуева в адрес голкипера «Крыльев Советов» Евгениия Фролова и заступился за футболиста.
Metaratings 04:49
Общество
В Смольном объяснили появление мобильных моргов у больниц Петербурга
В Смольном пояснили, что в городе имеется достаточное количество мест в патологоанатомических отделениях и моргах медицинских организаций.
DP.RU 11:10
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Политика
Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне
Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:30
Общество
Боец MMA Исмаилов вызвал на бой Коляна из «Реальных пацанов»
Российский боец ММА Магомед Исмаилов, которому предстоит бой с Александром Емельяненко, вызвал исполнителя главной роли в сериале «Реальные пацаны» Николая Наумова на поединок.
Inc-news.ru 06:35
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Ведомости 03:25
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новые симптомы
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114431 случай заражения, выздоровели 13220 человек, умерли 1169.
ТАСС 11:10
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Игры
Для Dying Light выйдет новое DLC — спустя пять лет после релиза
CyberSport.ru 29 апреля в 22:57
Экономика
X5 перевела персонал сети «Перекресток» на четырехдневную неделю
Сотрудники сети «Перекресток» с 1 мая переходят на четырехдневную рабочую неделю cо снижением заработной платы, сообщил РБК источник, близкий к крупнейшему российскому ретейлеру X5 Retail Group (также развивает магазины «Пятерочка» и «Карусель»).
РБК 29 апреля в 12:57
Кино
Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»
В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru вчера в 09:20
Политика
В РПЦ высказались против изображения Сталина в храме Вооруженных сил
Удивило многих и желание разместить в храме изображение президента Владимира Путина.
ФедералПресс 11:23
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос 02:08
Армия и оружие
В Польше птица сбила летящую американскую ракету TOW
На Дравско-Поморском военном полигоне в Польше во время отработки задач по уничтожению бронетехники птица сбила летящую американскую ракету TOW.
РЕН ТВ 29 апреля в 11:10
Политика
Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия вчера в 13:20
Экономика
Всемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с коронавирусом
Всемирный банк принял решение выделить Украине $150 млн в рамках помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило украинское Министерство финансов.
RT на русском 06:42
Общество
Главврач Проценко заявил, что заразился коронавирусом не на рабочем месте
Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что ранее он заразился коронавирусной инфекцией вне рабочего места.
ТАСС 11:52