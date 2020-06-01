Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВыявлена новая группа риска по коронавирусу

В группу повышенного риска заразиться коронавирусом вошли курильщики и употребляющие алкоголь люди. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал профессор МГМУ имени Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.
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с чего всё началось

Учёный предложил отнести курящих и пьющих к группе риска по коронавирусу

Алкоголь и сигареты повышают риск заразиться COVID-19, провоцируют более тяжёлое течение болезни, убеждён профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.
Парламентская газета30 мая в 17:00

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Выявлена новая группа риска по коронавирусу

Lenta.ru00:43

Эксперт объяснил, почему нужно отказаться от вредных привычек во время пандемии

Парламентская газета30 мая в 17:02

Названа новая группа риска для коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 23:47

Названа новая группу риска по коронавирусу

Газета.Ruвчера в 21:15

Профессор назвал новую группу риска для коронавируса

РИА Новостивчера в 20:55

Курящих и пьющих людей отнесли к группе риска по коронавирусу

Югополисвчера в 01:27

Названы увеличивающие риск заражения коронавирусом привычки

Российская газета00:35
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Общество

Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму

Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
REGNUM вчера в 17:00
1,4K
Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Известия вчера в 22:48
59
Шоу-бизнес

Елена Воробей заразилась коронавирусом

Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
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Происшествия

В Крыму пропала шестилетняя девочка

Российская газета 01:26
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Экономика

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

RT на русском 30 мая в 11:49
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Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
9,6K
Здоровье

Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками

Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо вчера в 02:05
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Общество

В Саратовской области шесть детей заболели COVID-19

Шесть детей есть в числе новых 142 выявленных заболевших коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных превысило 3 тысячи, сообщил в воскресенье оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:00
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус рассказала неизвестное о жизни с Харламовым

Асмус отметила, что они хорошо переносят режим самоизоляции: они имеют возможность погулять в лесу, также и она и Гарик продолжают работать.
Privet-Rostov.ru вчера в 03:22
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Космос

Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США

Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства.
iReactor 30 мая в 15:33
4,6K
Происшествия

Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе

Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС вчера в 20:23
2
Политика

Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели

В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
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Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали возможные сроки второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса может охватить Россию осенью, когда начнется «подъем острых респираторных вирусных инфекций».
Росбалт 30 мая в 20:06
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Общество

Десятки новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Кузбассе

В инфекционных больницах остаются 349 пациентов с коронавирусом. В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9248 человек.
REGNUM 00:18
97
Здоровье

Врач назвал безопасную для человека норму мороженого

"К мороженому надо относится как к достаточно опасному продукту", - подчеркивает Зайцев.
РЕН ТВ вчера в 23:17
6
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко показала трогательные игры своих дочерей

Супруга футболиста Тарасова рассказала о ревности детей. 26-летняя Анастасия Костенко уже несколько дней без мужа справляется с детьми.
7Дней.ру 30 мая в 02:57
1
Политика

В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости вчера в 07:09
231
Политика

В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
2,4K
Экономика

En+ к 2026 году вложит в программу «Новая энергия» 21 млрд рублей

"Эн+ Груп" (En+ Group) к 2026 году вложит в программу модернизации "Новая энергия" 21 миллиард рублей, сообщил РИА Новости бывший министр энергетики и климата Великобритании, ныне исполнительный председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер.
ПРАЙМ вчера в 20:01
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Общество

Что ждет россиян в июне 2020 года

На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь.
Коммерсантъ 29 мая в 04:00
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Здоровье

Треть заразившихся коронавирусом вылечились в Алтайском крае

В Алтайском крае из больницы выписались еще 16 пациентов, которые переболели коронавирусом. В итоге в регионе 775 выздоровевших.
Московский Комсомолец вчера в 05:07
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Политика

Захарова назвала протесты в США «национальной трагедией»

Кадры с мест массовых беспорядков в США вызывают "ужас и оторопь", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Газета.Ru 30 мая в 15:46
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Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина требует от отца 15 миллионов рублей

Кира Малинина – дочь известного певца Александра Малинина и певицы Ольги Зарубиной требует от отца 15 миллионов рублей.
RuNews24.ru 00:00
52
Общество

Москвичам напомнили правила посещения парков

Если парк находится в пешей доступности от дома, то брать пропуск для его посещения не нужно, а если горожанину нужно ехать до парка на общественном транспорте, то пропуск обязателен.
РИАМО 01:54
Общество

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru вчера в 14:33
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Экономика

Petropavlovsk и «Южуралзолото» рассматривают возможность слияния

Золотодобывающие компании Petropavlovsk и ЮГК ("Южуралзолото") рассматривают возможность создания совместного предприятия.
ТАСС вчера в 18:28
Армия и оружие

Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины

Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия вчера в 09:06
Армия и оружие

Северный флот России получит новое вооружение

В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
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