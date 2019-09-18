Банк России и ОНФ отмечают распространение мошенниками псевдозалоговых схем на рынке кредитования под залог жилья, подобных тем, которые используются в псевдолизинге с автомобилями, рассказали журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях и руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

с чего всё началось

Но в процессе оформления люди подписывают не просто договор залога, а договор обратного выкупа. То есть они "продают" своё жильё за сумму "займа", которая часто не превышает даже четверти стоимости имущества и заключают договор аренды.

Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье

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