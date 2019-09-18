Недвижимость

РИА НовостиРИА НовостиВыявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье

Но в процессе оформления люди подписывают не просто договор залога, а договор обратного выкупа. То есть они "продают" своё жильё за сумму "займа", которая часто не превышает даже четверти стоимости имущества и заключают договор аренды.
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с чего всё началось

Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье

Банк России и ОНФ отмечают распространение мошенниками псевдозалоговых схем на рынке кредитования под залог жилья, подобных тем, которые используются в псевдолизинге с автомобилями, рассказали журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях и руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
РИА Новости18 сентября в 09:55

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Вести.Ru05:30

Мошенники отбирают жильё новым способом

Deita.ru18 сентября в 21:30

Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье

РИА Новости18 сентября в 09:55

ЦБ и ОНФ предупредили о распространении мошеннических схем кредитования под залог жилья

Коммерсантъ18 сентября в 17:38

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Lenta.ru18 сентября в 13:09

В России выявлена мошенническая схема, связанная с риском потери жилья

Профиль18 сентября в 12:07

Мошенники нашли новый способ оставить россиян без жилья

URA.Ru18 сентября в 18:59
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