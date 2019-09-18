Недвижимость
РИА НовостиВыявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье
Но в процессе оформления люди подписывают не просто договор залога, а договор обратного выкупа. То есть они "продают" своё жильё за сумму "займа", которая часто не превышает даже четверти стоимости имущества и заключают договор аренды.
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с чего всё началось
Банк России и ОНФ отмечают распространение мошенниками псевдозалоговых схем на рынке кредитования под залог жилья, подобных тем, которые используются в псевдолизинге с автомобилями, рассказали журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях и руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.РИА Новости18 сентября в 09:55
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Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье
РИА Новости18 сентября в 09:55
ЦБ и ОНФ предупредили о распространении мошеннических схем кредитования под залог жилья
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