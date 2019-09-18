Недвижимость
РИА НовостиВыявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье
"Ключевой вопрос в том, чтобы проблему сейчас вывести на передний край и устранить, для того чтобы довести до граждан информацию о том, чтобы быть осмотрительными и не вовлекаться в те схемы, когда под видом нормальных добросовестных услуг им предлагают фактически мошенническую схему, направленную, прежде всего, на изъятие у них имущества.
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с чего всё началось
Банк России и ОНФ отмечают распространение мошенниками псевдозалоговых схем на рынке кредитования под залог жилья, подобных тем, которые используются в псевдолизинге с автомобилями, рассказали журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях и руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.РИА Новости18 сентября в 09:55
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Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье
РИА Новости18 сентября в 09:55
ЦБ и ОНФ предупредили о распространении мошеннических схем кредитования под залог жилья
Коммерсантъ18 сентября в 17:38
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«В Молдавии сложилась уникальная ситуация благодаря событиям начала июня, когда произошло очищение власти от криминального коррумпированного режима», — приводит Интерфакс слова Козака.
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