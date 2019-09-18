Банк России и ОНФ отмечают распространение мошенниками псевдозалоговых схем на рынке кредитования под залог жилья, подобных тем, которые используются в псевдолизинге с автомобилями, рассказали журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях и руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

с чего всё началось

"Ключевой вопрос в том, чтобы проблему сейчас вывести на передний край и устранить, для того чтобы довести до граждан информацию о том, чтобы быть осмотрительными и не вовлекаться в те схемы, когда под видом нормальных добросовестных услуг им предлагают фактически мошенническую схему, направленную, прежде всего, на изъятие у них имущества.

Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье

Армия и оружие МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.

Политика ГБР получит секретные документы по инциденту в Керченском проливе Печерский райсуд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) изъять из офиса президента Украины секретные документы по инциденту в Керченском проливе.

Политика Путин прибыл в Оренбургскую область Российский президент Владимир Путин прилетел в Оренбургскую область, где 20 сентября посетит место проведения активной фазы стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».

Игры Call of Duty: Modern Warfare присвоен рейтинг 17+ за жестокие сцены Entertainment Software Rating Board присвоила возрастной рейтинг М (17+, «только для взрослых») шутеру Call of Duty: Modern Warfare из-за жестоких сцен в сюжетной кампании, сообщает сайт ESRB.

Шоу-бизнес Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.

Происшествия Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Происшествия В Брянске возбудили дело после убийства сотрудников спецсвязи В Брянске следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух сотрудников спецсвязи, сообщили 20 сентября в пресс-службе регионального главного управления СКР.

Политика Киев назвал условие отмены блокады Донбасса Власти Украины не отменят блокаду Украины пока Киев не вернет под свой контроль работающие там предприятия.

Религия В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.

Шоу-бизнес 46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.

Происшествия Жалобу избитой на митинге в Москве девушки передали из СК в Росгвардию Следственный комитет направил в Росгвардию жалобу Дарьи Сосновской, которую ударили в живот во время задержания на акции в центре Москвы.

Происшествия В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.

Политика В Кремле оценили планы Минска упростить визовый режим с ЕС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о подписании соглашения Белоруссии и Евросоюза об упрощении выдачи виз является внутренним делом Минска.

Армия и оружие Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35 Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.

Авто В России появился новый Porsche Cayenne Coupe Новый премиальный купе-кроссовер Porsche Cayenne Coupe, прием заказов на который начался в России еще весной, появился у дилеров.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Политика На Украине допустили возможность закупки газа в России Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.

Происшествия В Москве у бизнесмена украли из карманов брюк миллион рублей "Оперативники выяснили, что на парковке на улице Краснопрудной двое неизвестных тайно похитили из кармана надетых на потерпевшем брюк миллион рублей и скрылись", — заявили в управлении.

Шоу-бизнес Организатор поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о ее странном шраме Организатор поездки Изобелла Пирози рассказала «МК» о том, как чувствовала себя Анастасия в Ереване.

Шоу-бизнес Что Анастасия Заворотнюк говорила о смерти Жанны Фриске По странному стечению обстоятельств, Заворотнюк заболела примерно через четыре года после того, как скончалась от рака мозга певица Жанна Фриске.

Единоборства Муслим Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира по боксу Российский боксер Муслим Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Екатеринбурге.

Политика Песков рассказал о выходных днях Путина У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.

Кино «Гемини» с Уиллом Смитом назвали технологическим шедевром Счастливчики, которые посмотрели киноленту, сошлись во мнении, что это "технологический шедевр". Об этом пишет издание digitalspy.com.