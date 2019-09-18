Недвижимость

РИА НовостиРИА НовостиВыявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье

"Ключевой вопрос в том, чтобы проблему сейчас вывести на передний край и устранить, для того чтобы довести до граждан информацию о том, чтобы быть осмотрительными и не вовлекаться в те схемы, когда под видом нормальных добросовестных услуг им предлагают фактически мошенническую схему, направленную, прежде всего, на изъятие у них имущества.
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с чего всё началось

Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье

Банк России и ОНФ отмечают распространение мошенниками псевдозалоговых схем на рынке кредитования под залог жилья, подобных тем, которые используются в псевдолизинге с автомобилями, рассказали журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях и руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
РИА Новости18 сентября в 09:55

Подробнее о событии

ЦБ и ОНФ предупредили о распространении мошеннических схем кредитования под залог жилья

Коммерсантъ18 сентября в 17:38

Мошенники отбирают жильё новым способом

Deita.ru18 сентября в 21:30

Мошенники нашли новый способ оставить россиян без жилья

URA.Ru18 сентября в 18:59

Мошенники нашли новый способ отобрать у граждан жилье

Вести.Ru05:30

Мошенники придумали новый способ оставить россиян без жилья

Lenta.ru18 сентября в 13:09

В России выявлена мошенническая схема, связанная с риском потери жилья

Профиль18 сентября в 12:07

Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье

РИА Новости18 сентября в 09:55
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Армия и оружие

МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.
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Политика

ГБР получит секретные документы по инциденту в Керченском проливе

Печерский райсуд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) изъять из офиса президента Украины секретные документы по инциденту в Керченском проливе.
RT на русском 07:14
Политика

Путин прибыл в Оренбургскую область

Российский президент Владимир Путин прилетел в Оренбургскую область, где 20 сентября посетит место проведения активной фазы стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
RT на русском вчера в 17:09
Игры

Call of Duty: Modern Warfare присвоен рейтинг 17+ за жестокие сцены

Entertainment Software Rating Board присвоила возрастной рейтинг М (17+, «только для взрослых») шутеру Call of Duty: Modern Warfare из-за жестоких сцен в сюжетной кампании, сообщает сайт ESRB.
REGNUM 18 сентября в 07:59
Шоу-бизнес

Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Происшествия

Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС вчера в 11:39
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 08:26
Происшествия

В Брянске возбудили дело после убийства сотрудников спецсвязи

В Брянске следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух сотрудников спецсвязи, сообщили 20 сентября в пресс-службе регионального главного управления СКР.
REGNUM 07:13
Политика

Киев назвал условие отмены блокады Донбасса

Власти Украины не отменят блокаду Украины пока Киев не вернет под свой контроль работающие там предприятия.
Rambler News Service 08:01
Религия

В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей

По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
Шоу-бизнес

46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа

Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ 05:47
Происшествия

Жалобу избитой на митинге в Москве девушки передали из СК в Росгвардию

Следственный комитет направил в Росгвардию жалобу Дарьи Сосновской, которую ударили в живот во время задержания на акции в центре Москвы.
Московский Комсомолец 04:42
Происшествия

В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве

В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Политика

В Кремле оценили планы Минска упростить визовый режим с ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о подписании соглашения Белоруссии и Евросоюза об упрощении выдачи виз является внутренним делом Минска.
RT на русском 07:24
Армия и оружие

Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35

Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета 04:40
Авто

В России появился новый Porsche Cayenne Coupe

Новый премиальный купе-кроссовер Porsche Cayenne Coupe, прием заказов на который начался в России еще весной, появился у дилеров.
Автоновости дня вчера в 05:57
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Политика

На Украине допустили возможность закупки газа в России

Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
RT на русском 07:08
Происшествия

В Москве у бизнесмена украли из карманов брюк миллион рублей

"Оперативники выяснили, что на парковке на улице Краснопрудной двое неизвестных тайно похитили из кармана надетых на потерпевшем брюк миллион рублей и скрылись", — заявили в управлении.
РИА Новости 05:50
Происшествия

Павла Устинова освободили из СИЗО

ТАСС 06:34
Шоу-бизнес

Организатор поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о ее странном шраме

Организатор поездки Изобелла Пирози рассказала «МК» о том, как чувствовала себя Анастасия в Ереване.
Московский Комсомолец вчера в 12:00
Армия и оружие

Готовится военное вторжение: на Украине – паника от увиденной в Ростовской области танковой колонны

На Украине началась паника от зафиксированной в Ростовской области военной техники.
Donday.ru 04:42
Шоу-бизнес

Что Анастасия Заворотнюк говорила о смерти Жанны Фриске

По странному стечению обстоятельств, Заворотнюк заболела примерно через четыре года после того, как скончалась от рака мозга певица Жанна Фриске.
Bimru.ru 04:12
Происшествия

Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Единоборства

Муслим Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира по боксу

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Екатеринбурге.
Sports.ru 08:03
Происшествия

В Бурятии задержали шамана, который шел в Москву изгонять Путина

МонаВиста вчера в 06:45
Политика

Песков рассказал о выходных днях Путина

У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.
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Футбол

Подкармливавшая Роналду бургерами женщина согласилась поужинать с ним

News.ru 04:27
Кино

«Гемини» с Уиллом Смитом назвали технологическим шедевром

Счастливчики, которые посмотрели киноленту, сошлись во мнении, что это "технологический шедевр". Об этом пишет издание digitalspy.com.
Piter.tv 06:02
Автоспорт

«Мерседес» вызвали к судьям за холодное топливо в баках у Хэмилтона

В заметке технического делагата ФИА Йо Бауэра сказано, что топливо в баках машины Льюиса Хэмилтона оказалось холоднее, чем разрешено правилами.
Чемпионат 07:04
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