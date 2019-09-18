Недвижимость
РИА НовостиВыявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье
"Ключевой вопрос в том, чтобы проблему сейчас вывести на передний край и устранить, для того чтобы довести до граждан информацию о том, чтобы быть осмотрительными и не вовлекаться в те схемы, когда под видом нормальных добросовестных услуг им предлагают фактически мошенническую схему, направленную, прежде всего, на изъятие у них имущества.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Банк России и ОНФ отмечают распространение мошенниками псевдозалоговых схем на рынке кредитования под залог жилья, подобных тем, которые используются в псевдолизинге с автомобилями, рассказали журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях и руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.РИА Новости18 сентября в 09:55
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ и ОНФ предупредили о распространении мошеннических схем кредитования под залог жилья
Коммерсантъ18 сентября в 17:38
Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье
РИА Новости18 сентября в 09:55
Автоматически обработано 7005 источников, обновлено в 08:34, Вашингтон
Армия и оружие
МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.
RT на русском 04:47
Политика
ГБР получит секретные документы по инциденту в Керченском проливе
Печерский райсуд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) изъять из офиса президента Украины секретные документы по инциденту в Керченском проливе.
RT на русском 07:14
Политика
Путин прибыл в Оренбургскую область
Российский президент Владимир Путин прилетел в Оренбургскую область, где 20 сентября посетит место проведения активной фазы стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
RT на русском вчера в 17:09
Игры
Call of Duty: Modern Warfare присвоен рейтинг 17+ за жестокие сцены
Entertainment Software Rating Board присвоила возрастной рейтинг М (17+, «только для взрослых») шутеру Call of Duty: Modern Warfare из-за жестоких сцен в сюжетной кампании, сообщает сайт ESRB.
REGNUM 18 сентября в 07:59
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС вчера в 11:39
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 08:26
Происшествия
В Брянске возбудили дело после убийства сотрудников спецсвязи
В Брянске следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух сотрудников спецсвязи, сообщили 20 сентября в пресс-службе регионального главного управления СКР.
REGNUM 07:13
Политика
Киев назвал условие отмены блокады Донбасса
Власти Украины не отменят блокаду Украины пока Киев не вернет под свой контроль работающие там предприятия.
Rambler News Service 08:01
Религия
В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей
По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
Шоу-бизнес
46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа
Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ 05:47
Происшествия
Жалобу избитой на митинге в Москве девушки передали из СК в Росгвардию
Следственный комитет направил в Росгвардию жалобу Дарьи Сосновской, которую ударили в живот во время задержания на акции в центре Москвы.
Московский Комсомолец 04:42
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Политика
В Кремле оценили планы Минска упростить визовый режим с ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о подписании соглашения Белоруссии и Евросоюза об упрощении выдачи виз является внутренним делом Минска.
RT на русском 07:24
Армия и оружие
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета 04:40
Авто
В России появился новый Porsche Cayenne Coupe
Новый премиальный купе-кроссовер Porsche Cayenne Coupe, прием заказов на который начался в России еще весной, появился у дилеров.
Автоновости дня вчера в 05:57
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Политика
На Украине допустили возможность закупки газа в России
Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
RT на русском 07:08
Происшествия
В Москве у бизнесмена украли из карманов брюк миллион рублей
"Оперативники выяснили, что на парковке на улице Краснопрудной двое неизвестных тайно похитили из кармана надетых на потерпевшем брюк миллион рублей и скрылись", — заявили в управлении.
РИА Новости 05:50
Шоу-бизнес
Организатор поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о ее странном шраме
Организатор поездки Изобелла Пирози рассказала «МК» о том, как чувствовала себя Анастасия в Ереване.
Московский Комсомолец вчера в 12:00
Армия и оружие
Готовится военное вторжение: на Украине – паника от увиденной в Ростовской области танковой колонны
На Украине началась паника от зафиксированной в Ростовской области военной техники.
Donday.ru 04:42
Шоу-бизнес
Что Анастасия Заворотнюк говорила о смерти Жанны Фриске
По странному стечению обстоятельств, Заворотнюк заболела примерно через четыре года после того, как скончалась от рака мозга певица Жанна Фриске.
Bimru.ru 04:12
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Единоборства
Муслим Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира по боксу
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Екатеринбурге.
Sports.ru 08:03
Происшествия
В Бурятии задержали шамана, который шел в Москву изгонять Путина
МонаВиста вчера в 06:45
Политика
Песков рассказал о выходных днях Путина
У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.
Известия 07:34
Кино
«Гемини» с Уиллом Смитом назвали технологическим шедевром
Счастливчики, которые посмотрели киноленту, сошлись во мнении, что это "технологический шедевр". Об этом пишет издание digitalspy.com.
Piter.tv 06:02
Автоспорт
«Мерседес» вызвали к судьям за холодное топливо в баках у Хэмилтона
В заметке технического делагата ФИА Йо Бауэра сказано, что топливо в баках машины Льюиса Хэмилтона оказалось холоднее, чем разрешено правилами.
Чемпионат 07:04