Недвижимость

РИА НовостиРИА НовостиВыявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье

Это схемы направленные на отчуждение ключевых активов граждан – в первую очередь движимого имущества (с чего, собственно, схема начиналась), сейчас это переходит в то, что основная цель мошенников - это жилье", - сказал Лях.
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с чего всё началось

Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье

Банк России и ОНФ отмечают распространение мошенниками псевдозалоговых схем на рынке кредитования под залог жилья, подобных тем, которые используются в псевдолизинге с автомобилями, рассказали журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях и руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
РИА Новости18 сентября в 09:55

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Мошенники придумали новый способ оставить россиян без жилья

Lenta.ru18 сентября в 13:09

Мошенники отбирают жильё новым способом

Deita.ru18 сентября в 21:30

Мошенники нашли новый способ оставить россиян без жилья

URA.Ru18 сентября в 18:59

ЦБ и ОНФ предупредили о распространении мошеннических схем кредитования под залог жилья

Коммерсантъ18 сентября в 17:38

Жильё моё. Как и за что у вас могут отобрать вашу квартиру?

Аргументы и Фактывчера в 17:09

В России выявлена мошенническая схема, связанная с риском потери жилья

Профиль18 сентября в 12:07

Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье

РИА Новости18 сентября в 09:55
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Задержанные суда КНДР прибыли в Находку

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Газета.Ru вчера в 23:32
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Названы пять опасных заболеваний, которые легко перепутать с простудой

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Пенс заявил о боевой готовности США для защиты союзников

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РЕН ТВ 17 сентября в 20:07
Авто

Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG

Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.
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Владимир Путин выступил на Форуме оружейников в Ижевске

Президент России 19 сентября выступил с восьмиминутной речью на Форуме оружейников в Ижевске.
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Политика

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Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.
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Политика

Власти США подали новый иск против Сноудена

Министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена в связи с публикацией его книги «Личное дело» в нарушение подписанных им при принятии на работу обязательств о неразглашении, сообщает во вторник РИА «Новости».
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Армия и оружие

На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

РИА Новости вчера в 18:31
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Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову

RT на русском вчера в 06:59
Общество

Роструд назвал регионы с самыми высокооплачиваемыми вакансиями

В России самое большое число вакансий с высокой заработной платой представлено сегодня в Красноярском крае, Москве, Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Санкт-Петербурге.
ТАСС 00:10
Политика

В Киеве прошел митинг против «формулы Штайнмайера»

В четверг в Киеве прошла акция протеста против имплементации минских соглашений по "формуле Штайнмайера", в митинге приняли участие несколько сотен человек.
Московский Комсомолец вчера в 13:56
Общество

«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники

Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
ТАСС вчера в 21:59
Армия и оружие

Арабская коалиция сообщила о начале военной операции в Йемене

Арабская коалиция сообщила, что начала военную операцию на севере Ходейды в Йемене.
RT на русском вчера в 21:11
Экономика

Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

В 2018 году общая стоимость природных ресурсов России — минеральных и энергетических полезных ископаемых, лесных ресурсов и охотничьих ресурсов — составила 102,7 трлн руб. (99% ВВП за прошлый год), на 69% больше, чем в 2017 году.
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Происшествия

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В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.
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Имущество ФСБ выставили на Avito

Как пояснил суду заместитель начальника факультета, 15 октября старший прапорщик Хайруллин пришел к нему в кабинет и сообщил, что не сумел сохранить вверенное ему имущество.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Происшествия

В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

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Политика

Путин наградил двух сибирских сенаторов

Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами членов Совета федерации Владимира Лаптева и Татьяну Гигель, представляющих Новосибирскую область и Республику Алтай соответственно.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 23:58
Теннис

Мария Шарапова заявила, что считает своим домом США

Считаю Америку своим домом, но основы моего воспитания и культуры, которые мне очень дороги, — русские.
Woman.ru вчера в 06:49
Шоу-бизнес

Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
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Huawei представила смартфон с четырьмя камерами и без Google

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Политика

Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове

«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru вчера в 06:23
Здоровье

Из-за обезболивающего у американки посинела кровь

Кровь 25-летней жительницы Нью-Йорка стала темно-синей после того, как она приняла лекарство от зубной боли, пишет Daily Mail.
Известия вчера в 22:40
Хоккей

Подколзин: «Я даже одну шайбу забить не могу, мне сейчас нужно играть!»

Нападающий СКА Василий Подколзин прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sport24.ru вчера в 15:24
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Рядом с Петербургом нашли пыль, вызвавшую ледниковый период

В окрестностях Петербурга и в Швеции обнаружили следы космической пыли, которая сыграла важную роль в глобальном ледниковом периоде.
Росбалт вчера в 18:45
Общество

Студента УрГЭУ вызвали к проректору из-за подписки на ЛГБТ-группу

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