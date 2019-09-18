Банк России и ОНФ отмечают распространение мошенниками псевдозалоговых схем на рынке кредитования под залог жилья, подобных тем, которые используются в псевдолизинге с автомобилями, рассказали журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях и руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

с чего всё началось

Это схемы направленные на отчуждение ключевых активов граждан – в первую очередь движимого имущества (с чего, собственно, схема начиналась), сейчас это переходит в то, что основная цель мошенников - это жилье", - сказал Лях.

Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье

Политика Лавров заявил о размещении оружия США в космосе Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты приступили к реализации планов по размещению оружия в космосе.

Игры Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5 Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.

Футбол Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), об этом сообщается на официальном сайте организации.

Гаджеты Опубликован список смартфонов Samsung, которые получат Android 10 Опубликован список смартфонов Samsung, которые получат новую мобильную операционную систему Android 10 вслед за устройствами серии Pixel от компании Google.

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

Футбол Запасы на осень: ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в усеченном составе ЦСКА и "Краснодар" представляют Россию в Лиге Европы. Их матчи прошли в четверг, а уже в воскресенье состоится очная встреча в РПЛ.

Гаджеты Появились предварительные спецификации процессора AMD Ryzen 5 3500X По предварительным данным, AMD скоро выпустит модель Ryzen 5 3500, еще более доступную по цене.

Происшествия Президент банка «Прайм Финанс» задержан в Петербурге В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали директора банка "Прайм Финанс" Михаила Табунова.

Происшествия Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 8 суток Мещанский районный суд Москвы арестовал на восемь суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, передает «Медиазона».

Авто Skoda запустила производство первого гибрида Новый сменный гибрид Skoda Superb iV производится исключительно в Квасинах, где он построен на той же производственной линии, что и модификации Superb, которые приводятся в движение исключительно двигателем внутреннего сгорания.

Здоровье Собянин рассказал Медведеву о плане по реконструкции 140 поликлиник Сергей Собянин на встрече в правительстве РФ рассказал Дмитрию Медведеву о плане по реконструкции около 140 городских поликлиник в течение трех лет, передает Агентство "Москва".

Здоровье Счетная палата раскритиковала систему помощи инвалидам в России Как отмечается в отчете Счетной палаты, основной причиной инвалидности взрослых до 2016 года были болезни системы кровообращения, с 2017 года — злокачественные новообразования.

Армия и оружие В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.

Теннис Даниил Медведев победил в первом матче после US Open Российский теннисист Даниил Медведев победил своего соотечественника Евгения Донского во втором круге турнира St. Petersburg Open с призовым фондом $1,25 млн.

Происшествия Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Шоу-бизнес Поклонников восхитил вечерний образ Климовой с роскошным декольте Поклонники отмечали, что это оказался тот самый случай, когда маленькое чёрное платье действительно способно украсить женщину, как ничто другое.

Политика РФ предложила турецким авиакомпаниям купить МС-21 и Superjet Турецким авиакомпаниям поступило предложение приобрести российские гражданские самолёты МС-21 и Sukhoi Superjet.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.

Происшествия СК завел дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников Следователи возбудили уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море, сообщила пресс-служба СК РФ.

Армия и оружие Арабская коалиция начала военную операцию на севере Йемена Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию на севере Ходейды в Йемене против "военных объектов", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на саудовский телеканал Al-Ekhbariya.