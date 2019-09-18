Недвижимость

РИА НовостиРИА НовостиВыявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье

Это схемы направленные на отчуждение ключевых активов граждан – в первую очередь движимого имущества (с чего, собственно, схема начиналась), сейчас это переходит в то, что основная цель мошенников - это жилье", - сказал Лях.
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с чего всё началось

Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье

Банк России и ОНФ отмечают распространение мошенниками псевдозалоговых схем на рынке кредитования под залог жилья, подобных тем, которые используются в псевдолизинге с автомобилями, рассказали журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях и руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
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