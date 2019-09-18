Банк России и ОНФ отмечают распространение мошенниками псевдозалоговых схем на рынке кредитования под залог жилья, подобных тем, которые используются в псевдолизинге с автомобилями, рассказали журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях и руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

с чего всё началось

"Ключевой вопрос в том, чтобы проблему сейчас вывести на передний край и устранить, для того чтобы довести до граждан информацию о том, чтобы быть осмотрительными и не вовлекаться в те схемы, когда под видом нормальных добросовестных услуг им предлагают фактически мошенническую схему, направленную, прежде всего, на изъятие у них имущества.

Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Политика Глава МИД Украины допустил большую сделку по Донбассу Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допустил «пакетную» сделку по Донбассу и энергетической безопасности Украины.

Армия и оружие В Пентагоне предупредили о возможности удара по Калининграду По заявлению командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяна, у Вашингтона имеется план по преодолению системы противовоздушной обороны "самого вооруженного европейского форпоста России" – Калининграда – в случае российской "агрессии", пишет РИА Новости со ссылкой на Breaking Defense.

Политика Трамп заявил, что США могут нанести удар по 15 объектам в Иране Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести удар по 15 объектам Ирана, но он не торопится.

Происшествия В Брянске возбудили дело после убийства сотрудников спецсвязи В Брянске следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух сотрудников спецсвязи, сообщили 20 сентября в пресс-службе регионального главного управления СКР.

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.

Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

ЖКХ Подача тепла в социальных учреждениях Москвы начнется досрочно Подача тепла в социальных учреждениях столицы начнется досрочно, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в пятницу.

Футбол РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.

Происшествия В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара повысился на 15 копеек — до 64,30 рубля. Курс евро вырос на 25 копеек и составил 70,98 рубля.

Армия и оружие В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.

Армия и оружие В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.

Политика В Госдуме снова пригрозили Deutsche Welle приостановкой аккредитации Шхагошев объяснил, что если DW не предоставит комиссии объяснений, депутаты попросят Генпрокуратуру возбудить против СМИ административное дело или попросят МИД или Роскомнадзор, чтобы компанию "как минимум временно" лишили аккредитации, пока она не предоставит объяснений.

Футбол Уфа — Спартак 1:0 В первом матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» на своём поле обыграла московский «Спартак».

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк делала МРТ за год до беременности Анастасия Заворотнюк проходила МРТ головного мозга за год до наступления третьей беременности.

Экономика За пять лет цены на автомобили в России выросли на 76% С 2014 по 2019 год стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 76 процентов.

Политика Трамп назвал Китай угрозой всему миру Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай представляет «в некотором смысле» угрозу всему миру.

Политика Рада наделила Зеленского правом утверждать план обороны Украины Верховная рада наделила президента Украины полномочиями единолично утверждать план обороны страны.

Спорт Девять российских легкоатлетов подали в суд на главу РУСАДА Девять российских спортсменов подали в суд на главу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса из-за интервью функционера французскому изданию L'Equipe, в котором он обвинил атлетов из Чувашии в незаконных переливаниях крови.

Происшествия Суд Киева избрал меру пресечения «захватчику» моста Суд поместил подозреваемого под стражу на срок 60 суток с правом внесения залога в размере 288 тыс. гривен или около $11,5 тыс. В случае выхода под залог, подсудимый Алексей Белько будет обязан являться к следователю, прокурору и в суд, а также носить электронное средство контроля и сообщать о смене места жительства.