Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВыявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

В некоторых европейских странах высокий уровень смертности от COVID-19 связан с недостатком у населения витамина D. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. Результаты их исследования опубликованы в журнале Research Square.
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Ученые выявили новую причину смерти при коронавирусе

URA.Ru02:28

Ученые рекомендуют защищаться от COVID-19 витамином D

Хайтек+30 апреля в 07:49

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

РИА Новости01:49

Ученые обнаружили новую причину смерти от коронавируса

Газета.Ru01:10

Ученые нашли новую причину высокой смертности от коронавируса

Известиявчера в 23:45

Британские ученые нашли возможную причину высокой смертности коронавируса

REGNUM00:43

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Lenta.ru01:53
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Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
3,1K
Общество

Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине

Известия вчера в 22:50
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
2,3K
Политика

Экс-канцлер Германии призвал к отмене антироссийских санкций

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью изданию Tagesspiegel высказался за отмену антироссийских санкций со стороны ЕС.
BFM.ru 02:12
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Происшествия

ООН призвала Украину наказать виновных в одесской трагедии 2014 года

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине призвала Киев эффективно и справедливо расследовать трагические события в Одессе 2 мая 2014 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:56
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Политика

Чехия планирует открыть границы в июле

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что в июле страна полностью должна открыть границы с соседними странами — Словакией, Австрией, Германией и Польшей.
Коммерсантъ вчера в 18:58
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Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия 01 мая в 18:42
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина обратилась к поклонникам после выписки из больницы

Впервые после болезни Надежда Бабкина лично обратилась к поклонникам через Instagram. Артистка написала, что уже выписалась из клиники.
Lisa.ru 01 мая в 02:45
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Происшествия

Дочь пенсионера, брошенного с коронавирусом у подъезда, пожаловалась в СК

Пенсионера привезли к его дому и, как сообщалось, оставили у подъезда.
Говорит Москва вчера в 11:25
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Общество

Для россиян на самоизоляции парки ведут «дневники цветения»

Российская газета 00:30
Экономика

Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии

С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
Газета.Ru 01 мая в 03:12
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Общество

Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве

Около 2 тыс. медицинских работников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела к этой инфекции, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения.
Известия вчера в 08:52
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Происшествия

В Перелюбском районе коронавирус выявлен у 11 членов курдской семьи

Сегодня оперативный штаб Саратовской области объявил сразу об 11 случаях подтвержденного коронавируса в Перелюбском районе.
Взгляд-инфо 02:33
Здоровье

На лечении в больнице в Коммунарке находятся более 510 пациентов

Более 510 пациентов состоят на лечении в столичной больнице в Коммунарке, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 03:14
9
Общество

Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе

Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 20:52
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Армия и оружие

Российские военные преградили путь американцам в Сирии

Российские военные преградили путь американскому конвою на севере Сирии.
Lenta.ru вчера в 11:55
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Общество

В Кузбассе за сутки 13 человек заразились коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки подтвердилось еще у 13 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:41
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Экономика

ЦБ прекратил продажу валюты и рубль спикировал вниз, вернется ли Набиуллина обратно на рынок

Центробанк на праздники прекратил продажи валюты, и он резко подешевел, в соотношении к доллару, курс на валютных торгах в Лондоне возрос до 75,79, а евро – до 83 рублей.
Апрал 02:31
Общество

Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
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Финансы

Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
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Происшествия

Коронавирусом заразился 61 постоялец общежития вуза в Астрахани

«Лабораторией Роспотребнадзора выявлен 61 положительный результат у находящихся на карантине проживающих и сотрудников студенческого общежития по ул. Савушкина, 3», — говорится в сообщении.
Известия вчера в 05:29
24
Наука

Квантовые автоэнкодеры помогли очистить данные от шума

МонаВиста 01 мая в 12:06
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Политика

Министр строительства Якушев госпитализирован с коронавирусом

Якушев стал первым российским министром, у которого официально подтвердили коронавирус.
Ведомости 01 мая в 14:45
2,1K
Общество

В Вольском районе два села закрыли на карантин из-за коронавируса

В Вольском районе Саратовской области 2 села закрыли на карантин.
Регион 64 вчера в 10:21
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Общество

В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 07:09
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Происшествия

В Боливии разбился самолет с испанцами на борту

Шесть человек, включая двух боливийских пилотов и четырех испанцев, которых собирались репатриировать, погибли в Боливии в результате крушения самолета, об этом говорится сообщении национальных ВВС в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:24
4
Происшествия

В Московской области загорелся склад с растительным маслом

На складе хранилось растительное масло. При пожаре произошло частичное обрушение склада.
REGNUM 02:21
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Футбол

Погребняк рассказал, купил ли «Зенит» матч у «Баварии» в 2008 году

Нападающий Павел Погребняк в интервью РИА Новости отреагировал на слухи о том, что матч санкт-петербургского "Зенита" с мюнхенской "Баварией" в полуфинале Кубка УЕФА-2007/08 мог быть договорным.
Sport.ru 01 мая в 11:14
Политика

Путин выступит с обращением 9 мая

Президент России Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 10:12
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Транспорт

В Москве временно закроют вестибюли ещё 45 станций метро

В Московском метрополитене с 3 мая временно закроют некоторые вестибюли ещё 45 станций. Об этом сообщается на сайте столичного метро.
RT на русском 01 мая в 16:58
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