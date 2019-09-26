Наука
Дни.руВыявлена опасность чайных пакетиков
Ученые из Канады провели тщательное исследование. В результате они выяснили, что чайные пакетики несут угрозу для здоровья. Оказалось, что при заваривании чая таким способом в воду попадает миллиарды частиц микро– и нанопластика.
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Пластиковые чайные пакетики выделяют в напиток микроскопические частицы
Актуальные Новости25 сентября в 09:11
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Минфин США расширил санкции, призванные предотвратить доставку авиационного топлива российским военным в Сирии.
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Газета.Ru 02:43
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Врачи перечислили шесть признаков, по которым можно распознать наступивший инсульт или микроинсульт.
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Мошенники стали чаще использовать подмену банковских номеров при звонках клиентам банков.
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Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны и назвал союз, выход из которого Киев до сих пор не завершил, «клубом неудачников».
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Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло
Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:07