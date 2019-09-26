Наука

Дни.руДни.руВыявлена опасность чайных пакетиков

Ученые из Канады провели тщательное исследование. В результате они выяснили, что чайные пакетики несут угрозу для здоровья. Оказалось, что при заваривании чая таким способом в воду попадает миллиарды частиц микро– и нанопластика.
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Экологи обнаружили в чайных пакетиках миллиарды микрочастиц пластика

Взгляд.ру25 сентября в 09:06

Пластиковые чайные пакетики выделяют в напиток микроскопические частицы

Актуальные Новости25 сентября в 09:11

Ученые узнали, чем опасны чайные пакетики

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Чайные пакетики оказались источником микропластика

Naked Science25 сентября в 14:26

В чае из пакетиков обнаружили миллиарды частиц микропластика

N+1вчера в 09:04

Около 12 млрд пластиковых микрочастиц по утрам на вашем столе

MedikForum.ruвчера в 17:16

В чайных пакетиках нашли миллиарды микрочастиц пластика

ТАСС25 сентября в 09:17
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Политика

В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal

Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Происшествия

Задержавшие Голунова полицейские потребовали восстановления на службе

Все трое проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков, которое осталось после задержания Голунова.
Интерфакс 02:36
Гаджеты

OnePlus выпускает свой первый умный телевизор OnePlus TV

ITZine.ru вчера в 12:36
Происшествия

Суд арестовал няню, обвиняемую в убийстве ребенка в Тюменской области

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Происшествия

На Волге загорелся груженный железом сухогруз

Сухогруз «Волго-Балт-205» загорелся на реке Волга в Самарской области.
РБК вчера в 23:35
Происшествия

В Москве предъявили обвинения девяти финансистам ИГ

Следственный комитет России предъявил в Москве обвинение девяти арестованным по уголовному делу о финансировании запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
ТАСС 04:02
Религия

Православные празднуют Воздвижение креста Господня

REGNUM вчера в 21:14
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Ибрагимович запустил новый челлендж и бросил вызов Хабибу

Газета.Ru 03:41
Космос

Космический корабль «Союз МС-15» пристыковался к МКС

Российский пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» 25 сентября в автоматическом режиме совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Ридус 25 сентября в 16:04
Политика

Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН

Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Общество

Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
РИА Новости 02:29
Космос

Загадка силурийского невымирания: как астероид помог жизни на Земле

Астероиды регулярно влияют на земную жизнь, причем удивительно однообразно.
Naked Science 24 сентября в 04:47
Гаджеты

Intel может удивлять: стала известна цена Core i9-9900KS Special Edition

Стоит напомнить, что Core i9-9900KS представляет собой «улучшенную» версию восьмиядерного Core i9-9900K, которая способна работать в турбо-режиме на частоте 5,0 ГГц при нагрузке на все ядра одновременно.
3DNews вчера в 12:04
Политика

США расширили санкции против РФ по поставкам авиатоплива в Сирию

Минфин США расширил санкции, призванные предотвратить доставку авиационного топлива российским военным в Сирии.
ИжевскИнфо.РУ 01:11
Финансы

Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках

Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
Известия 25 сентября в 15:00
Экономика

Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика

«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM вчера в 02:29
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

РИА Новости 24 сентября в 08:00
Происшествия

Артист Максим Аверин задержан за хулиганство в самолёте

REGNUM вчера в 15:26
Футбол

«Зениту» изменили наказание за драку фанатов с ОМОНом

Сине-бело-голубые были наказаны одним домашним матчем без зрителей условно за драку фанатов с ОМОНом в перерыве игры, завершившейся ничьей со счетом 1:1. Встреча проходила 3 августа в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 02:43
Армия и оружие

В НАТО признали технологические успехи России

НАТО сталкивается с растущей конкуренцией в технологической сфере со стороны России и Китая, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости вчера в 14:31
Здоровье

Медики перечислили шесть признаков наступившего микроинсульта

Врачи перечислили шесть признаков, по которым можно распознать наступивший инсульт или микроинсульт.
Вечерний курьер 03:41
Экономика

В России участились звонки мошенников с подменой номеров банков

Мошенники стали чаще использовать подмену банковских номеров при звонках клиентам банков.
REGNUM 00:45
Шоу-бизнес

Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге

После расставания с актером, Леди Гага тяжело переживала его предательство, но быстро нашла утешение в новых отношениях.
Bimru.ru вчера в 23:16
Общество

В ЦИАН сравнили цены за пять лет на вторичное жилье в округах Москвы

В сентябре 2019 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке (за вычетом элитного сегмента) в Москве составляет 195,3 тыс. руб. — на 4,7% больше, чем пять лет назад (докризисный уровень цены на вторичку в Москве преодолели весной этого года) и на 6,4% больше, чем прошлой осенью.
РБК вчера в 05:20
Происшествия

Грузовик насмерть сбил ребёнка в Домодедове на пешеходном переходе

Life.ru 03:15
Политика

В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском вчера в 14:19
Здоровье

В больнице Заводского района планируют закрыть гинекологическое отделение. Гинекологи против

FreeNews-Volga 25 сентября в 05:25
Политика

Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны и назвал союз, выход из которого Киев до сих пор не завершил, «клубом неудачников».
РБК 03:58
Космос

Новое исследование усложняет теорию возникновения кратера на Луне

ГЛАС.RU 24 сентября в 10:07
Происшествия

Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло

Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:07
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