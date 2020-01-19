Наука

iReactoriReactorРыбные и крабовые палочки признали опасными для экологии

Американские ученые из Калифорнийского университета заявили об опасности такого популярного полуфабриката, как рыбные палочки и имитация крабового мяса. Выяснилось, что вышеуказанные продукты и их производство являются сильным источником загрязнения атмосферы.
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Ученые рассказали об опасности крабовых палочек для экологии

Известиявчера в 22:06

Ученые заявили об опасности рыбных палочек и «сурими»

РИА Новостивчера в 20:42

Ученые назвали рыбные и крабовые палочки опасными

Телеканал 360°вчера в 21:22

Опасность рыбных палочек объяснили в США

News.ruвчера в 21:36

Учёные назвали главную опасность рыбных палочек

Life.ruвчера в 06:30

Раскрыта опасность рыбных палочек

Lenta.ru02:10

Ученые заявили об опасности крабовых палочек

РЕН ТВ08:23
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Дни.ру вчера в 07:11
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В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
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Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
РБК 04:29
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Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.
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Ubisoft попытается сделать свои игры более разнообразными

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