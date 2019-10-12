Наука
MedikForum.ruВыявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
Люди, которые медленно ходят, имеют уменьшенный объем мозга и меньшую плотность коры головного мозга, что говорит о его склонности к раннему старению. Это смогли выявить ученые из США, об их работе сообщает JAMA Network.
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В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
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Боль в суставах при перемене погоды может быть вызвана разными причинами, об этом специалист рассказал изданию «Аргументы Недели».
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Подследственный экс-губернатор Борис Дубровский уехал из России
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