Люди, которые медленно ходят, имеют уменьшенный объем мозга и меньшую плотность коры головного мозга, что говорит о его склонности к раннему старению. Это смогли выявить ученые из США, об их работе сообщает JAMA Network.

Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга

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