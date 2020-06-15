Коронавирус
РИА НовостиВыявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
Читать в источнике
Оценить1,3K
Подробнее о событии
Показать все источники
Китайский профессор: Обнаруженный на рынке в Пекине коронавирус, вероятно, опаснее уханьского
Фонтанка.Рувчера в 13:55
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 02:19, Ашберн
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицию
RT на русском вчера в 22:45
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей вчера в 13:58
Происшествия
Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление «Современника», воззвавшего к великодушию и попросившего не впадать в крайность осуждения ситуации с актером Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 23:19
Энергетика
Правительство возьмет на себя 60% расходов при переводе машин на газ
Глава Минэнерго Александр Новак предложил увеличить субсидирование перевода автомобилей с бензина на газомоторное топливо.
Газета.Ru 01:38
Происшествия
Опубликовано видео ссоры историка Соколова и убитой им аспирантки
В Сети появилась видеозапись ссоры экс-доцента СПбГУ Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой он обвиняется.
РБК 01:41
Общество
Работающие 1 июля россияне получат удвоенную зарплату
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля текущего года датой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 14:39
Космос
Невидимый «бермудский треугольник». Там, где стрелка компаса сходит с ума
Недавно Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что, судя по спутниковым данным, крупнейшая магнитная аномалия Земли пришла в движение, разделилась на две части и изменила интенсивность.
РИА Новости 13 июня в 01:00
Политика
Посол США в Москве возмущён приговором Уилану
Посол США в России Джон Салливан назвал приговор американцу Полу Уилану, обвиняемого в шпионаже, возмутительным.
Piter.tv вчера в 06:07
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК вчера в 17:50
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
RT на русском 01:26
Армия и оружие
Истребители России сопроводили бомбардировщики США
Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО.
Lenta.ru вчера в 11:54
Общество
Отели обязали отчитываться при заселении неженатых пар в один номер
Отмечается, что, если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, то гостинице придется давать объяснения.
Суть событий 14 июня в 10:30
Происшествия
Под Кемерово в лобовом ДТП пострадали семь человек
Под Кемерово около восьми часов утра по местному времени произошло лобовое ДТП на автотрассе в Беловском районе.
Актуальные Новости 01:57
Экономика
Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей
Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru вчера в 02:20
Шоу-бизнес
Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото
Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram.
Профиль 01:39
Происшествия
СМИ узнало, как стрелок готовился к нападению на полицейских в Москве
"Пятый канал" опубликовал кадры, на которых запечатлена тетрадь с экстремистским содержанием, которая, как утверждается, принадлежала стрелку, напавшему на сотрудников полиции на Ленинском проспекте в Москве.
РИА Новости вчера в 19:32
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Армия и оружие
Канадские военные инструкторы вернутся на Украину
Газета.Ru 14 июня в 23:09
Происшествия
В Красноярске задержали женщину, побившую внучку в лифте
Задержана женщина, побившая трехлетнюю внучку в лифте дома в Красноярске, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает региональный главк СК РФ.
РИА Новости 01:31
Общество
В Кузбассе за сутки выздоровело больше пациентов, чем заразилось
Всего в Кузбассе официально зарегистрировано 1079 пациентов с коронавирусом, медицинскую помощь получает 651 человек, выписаны 421 человек, скончались семеро.
REGNUM 00:45
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости вчера в 02:34
Здоровье
В Алтайском крае умер еще один пациент с коронавирусом
Один человек с выявленным коронавирусом скончался за сутки в Алтайском крае, количество летальных исходов достигло 40, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 14 июня в 02:33
Футбол
Тедеско прокомментировал итоги матча с «Динамо»
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал итоги товарищеского матча со столичным "Динамо", передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 16:39
Общество
В июне число официальных безработных выросло на 16%
За каждую неделю июня в России регистрировалось примерно по 150 000 новых официальных безработных (за две недели июня общая численность официально зарегистрированных выросла на 16%).
KM.ru вчера в 10:50
Шоу-бизнес
Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной
Pravda.Ru вчера в 02:53
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
Экономика
Фондовые индексы США выросли после заявления ФРС
Американские фондовые индексы начали день с понижением, но затем резко развернулись вверх после того, как Федеральная резервная система просигнализировала о новых мерах, направленных на поддержку рынков в условиях пандемии короновируса.
ПРАЙМ вчера в 20:25