Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВыявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
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Врач объяснил, как защититься от нового пекинского коронавируса

URA.Ru01:18

Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным

РИА Новостивчера в 13:33

Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным

Lenta.ruвчера в 14:39

Ученый заявил, что коронавирус в Пекине изменился и стал заразнее

Московский Комсомолецвчера в 13:59

Китайский профессор: Обнаруженный на рынке в Пекине коронавирус, вероятно, опаснее уханьского

Фонтанка.Рувчера в 13:55

Выявленный на рынке в Пекине коронавирус может быть еще заразнее

Комсомольская правдавчера в 13:41

Вирусолог сравнил выявленный в Пекине и в Ухане коронавирус

РБКвчера в 16:24
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицию

RT на русском вчера в 22:45
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
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Происшествия

Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым

Национальная служба новостей вчера в 13:58
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Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление «Современника», воззвавшего к великодушию и попросившего не впадать в крайность осуждения ситуации с актером Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 23:19
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Энергетика

Правительство возьмет на себя 60% расходов при переводе машин на газ

Глава Минэнерго Александр Новак предложил увеличить субсидирование перевода автомобилей с бензина на газомоторное топливо.
Газета.Ru 01:38
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Происшествия

Опубликовано видео ссоры историка Соколова и убитой им аспирантки

В Сети появилась видеозапись ссоры экс-доцента СПбГУ Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой он обвиняется.
РБК 01:41
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Общество

Работающие 1 июля россияне получат удвоенную зарплату

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля текущего года датой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 14:39
2,2K
Космос

Невидимый «бермудский треугольник». Там, где стрелка компаса сходит с ума

Недавно Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что, судя по спутниковым данным, крупнейшая магнитная аномалия Земли пришла в движение, разделилась на две части и изменила интенсивность.
РИА Новости 13 июня в 01:00
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Политика

Посол США в Москве возмущён приговором Уилану

Посол США в России Джон Салливан назвал приговор американцу Полу Уилану, обвиняемого в шпионаже, возмутительным.
Piter.tv вчера в 06:07
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Общество

Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса

Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК вчера в 17:50
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Происшествия

В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку

RT на русском 01:26
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Армия и оружие

Истребители России сопроводили бомбардировщики США

Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО.
Lenta.ru вчера в 11:54
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Общество

Отели обязали отчитываться при заселении неженатых пар в один номер

Отмечается, что, если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, то гостинице придется давать объяснения.
Суть событий 14 июня в 10:30
2,8K
Происшествия

Под Кемерово в лобовом ДТП пострадали семь человек

Под Кемерово около восьми часов утра по местному времени произошло лобовое ДТП на автотрассе в Беловском районе.
Актуальные Новости 01:57
1
Экономика

Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей

Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru вчера в 02:20
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Шоу-бизнес

Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото

Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram.
Профиль 01:39
Происшествия

СМИ узнало, как стрелок готовился к нападению на полицейских в Москве

"Пятый канал" опубликовал кадры, на которых запечатлена тетрадь с экстремистским содержанием, которая, как утверждается, принадлежала стрелку, напавшему на сотрудников полиции на Ленинском проспекте в Москве.
РИА Новости вчера в 19:32
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Политика

Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
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Армия и оружие

Канадские военные инструкторы вернутся на Украину

Газета.Ru 14 июня в 23:09
14
Происшествия

В Красноярске задержали женщину, побившую внучку в лифте

Задержана женщина, побившая трехлетнюю внучку в лифте дома в Красноярске, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает региональный главк СК РФ.
РИА Новости 01:31
242
Общество

В Кузбассе за сутки выздоровело больше пациентов, чем заразилось

Всего в Кузбассе официально зарегистрировано 1079 пациентов с коронавирусом, медицинскую помощь получает 651 человек, выписаны 421 человек, скончались семеро.
REGNUM 00:45
323
Общество

Усс заявил, что критический этап ликвидации ЧС в Норильске пройден

РИА Новости 01:44
Общество

Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости вчера в 02:34
1,3K
Здоровье

В Алтайском крае умер еще один пациент с коронавирусом

Один человек с выявленным коронавирусом скончался за сутки в Алтайском крае, количество летальных исходов достигло 40, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 14 июня в 02:33
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Футбол

Тедеско прокомментировал итоги матча с «Динамо»

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал итоги товарищеского матча со столичным "Динамо", передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 16:39
Общество

В июне число официальных безработных выросло на 16%

За каждую неделю июня в России регистрировалось примерно по 150 000 новых официальных безработных (за две недели июня общая численность официально зарегистрированных выросла на 16%).
KM.ru вчера в 10:50
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Шоу-бизнес

Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной

Pravda.Ru вчера в 02:53
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Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
25
Экономика

Фондовые индексы США выросли после заявления ФРС

Американские фондовые индексы начали день с понижением, но затем резко развернулись вверх после того, как Федеральная резервная система просигнализировала о новых мерах, направленных на поддержку рынков в условиях пандемии короновируса.
ПРАЙМ вчера в 20:25
Происшествия

Российские военные пострадали от взрыва заряда на полигоне

Lenta.ru 01:39
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Город субпровинциального значения в провинции Хубэй КНР, административный центр этой провинции. Самый густонаселённый город центрального Китая с населением около 12 млн человек, расположенный в месте слияния рек Янцзы и Ханьшуй. В настоящее время город приобрёл известность за пределами Китая как точка начала распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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