Общество
Вечерняя МоскваВыявлены главные причины недовольства россиян ОСАГО
Глава департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов заявил, что основные причины недовольства респондентов носят субъективный характер: автовладелец будет недоволен отказом в выплатах даже если случай не является страховым.
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Космос
Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Общество
Сторонники Ассанжа собрались у здания суда в Лондоне
Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа собрались в понедельник утром у здания Вестминстерского магистратского суда в Лондоне, где состоится очередное слушание по делу о его экстрадиции в США, передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
Общество
Алексей Улюкаев написал в колонии новогоднее стихотворение
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Политика
СБ ООН обсудит расследование инцидента с химоружием в Сирии
Члены Совбеза ООН по инициативе России обсудят 20 января ситуацию вокруг расследования инцидента с якобы имевшим место применением химического оружия в сирийской Думе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при организации Федор Стржижовский.
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Общество
В России в 2019 году было продано 30 млн смартфонов
За прошлый год средняя цена устройств увеличилась на 1 тыс. руб. и составила 16,5 тыс. руб. По данным "Связного", рост российского рынка смартфонов в сравнении с 2018 годом мог составить около 1% в натуральном и 7% — в денежном выражении.
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Политика
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов
Соединенные Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов.
Политика
Путин назвал новые сроки запуска «Северного потока-2»
Работа по строительству и запуску газопровода "Северный поток-2" должна быть завершена до конца 2020-го или к первому кварталу следующего года, заявил президент РФ Владимир Путин.
Экономика
«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе
Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.
Экономика
Россия увеличила экспорт алкоголя
Аналитический центр при правительстве России сообщил об увеличении в первом полугодии 2019 года экспорта ряда алкогольных напитков из России.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Кино
В США вручили премии «Выбор критиков»
Премия "Выбор критиков" присуждается Ассоциацией кинокритиков, работающих в США и Канаде на телевидении, радио и в интернет-изданиях.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Футбол
«Кельн» ведет переговоры с «Локомотивом» о трансфере Хеведеса
По информации Bild, немецкий клуб ведет переговоры с железнодорожниками, однако они складываются трудно.
Шоу-бизнес
Димаш сменил «крутого» продюсера
Димашу прочили карьеру в кино из-за дружбы с Джеки Чаном, увлечением восточными единоборствами, и работу в Китае.
Экономика
Россиян с доходом ниже двух МРОТ захотели освободить от НДФЛ
Жителей России, чей доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), захотели освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Шоу-бизнес
Располневшая Елена Летучая показала аппетитные формы в бикини
Одна из самых сексуальных женщин российского телевидения Елена Летучая взбудоражила своих многочисленных поклонников.
Общество
Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%
Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия».
Футбол
Алан Дзагоев: «ЦСКА нужно выходить в Лигу чемпионов»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью «СЭ» рассказал о задачах команды на вторую половину сезона.
Армия и оружие
Иностранцы усомнились в надежности российских авиадвигателей
Интернет-издание The Economic Times опубликовало материал, в котором рассказало о сомнениях Индии, касающихся способности российских специалистов разрабатывать и строить надежные авиационные двигатели, соответствующие современным стандартам.
Кино
Телеканал Showtime продлил сериал «Бесстыдники» на одиннадцатый — финальный — сезон
Showtime продлил сериал «Бесстыдники» («Shameless») на одиннадцатый сезон, который станет последним для шоу.
Гаджеты
Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro получат ОС Android 10
Напоминаем, что это пока только публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 для пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro китайского рынка.
Общество
Опекуны Сахалинской области станут получать выплату за свой труд
Размер выплаты опекунам составит от 31,5 тысяч до 45 тысяч рублей (на Курилах). Сегодня такие опекуны вообще не получают никаких выплат.