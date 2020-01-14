Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваВыявлены главные причины недовольства россиян ОСАГО

Глава департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов заявил, что основные причины недовольства респондентов носят субъективный характер: автовладелец будет недоволен отказом в выплатах даже если случай не является страховым.
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