Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов назвал РИА Новости ряд причин, по которым россияне могли остаться недовольными своим контактом со страховщиком.

с чего всё началось

Глава департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов заявил, что основные причины недовольства респондентов носят субъективный характер: автовладелец будет недоволен отказом в выплатах даже если случай не является страховым.

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