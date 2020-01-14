Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваВыявлены главные причины недовольства россиян ОСАГО

Глава департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов заявил, что основные причины недовольства респондентов носят субъективный характер: автовладелец будет недоволен отказом в выплатах даже если случай не является страховым.
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с чего всё началось

Исследование показало, что четверть автомобилистов недовольны ОСАГО

Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов назвал РИА Новости ряд причин, по которым россияне могли остаться недовольными своим контактом со страховщиком.
РИА Новости15:55

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Каждый четвертый автомобилист остался недоволен ОСАГО

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В России объяснили, почему водители недовольны ОСАГО

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Выявлены главные причины недовольства россиян ОСАГО

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Эксперт рассказал о главной причине недовольства ОСАГО

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Финансист рассказал, чем россиян не устраивает ОСАГО

News.ru21:54

Все больше автомобилистов остаются недовольны ОСАГО

Владивосток-Новости19:22
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Армия и оружие

Российский военный корабль помогал Ирану сбивать американские ракеты

Avia.pro 19:02
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Помпео назвал условия снятия санкций с Ирана

Вашингтон продолжит санкционную политику против Ирана до тех пор, пока Тегеран не откажется от желания обладать ядерным оружием, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
ФАН 19:41
Экономика

Цена акции Tesla впервые превысила $500

Стоимость акции американской компании Tesla 13 января впервые превысила $500 за бумагу.
Известия 14:12
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Коммерсантъ 04:28
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Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Франкфуртер альгемайне" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
РИА Новости 21:43
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Счётная палата оценивает объём воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 млрд рублей в год при том, что общий объём нарушений за 2019 году составил 804 млрд, заявил глава Счётной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин.
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Экономика

«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе

Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.
Lenta.ru 11:21
Экономика

Сенатор раскритиковал пенсионную схему накоплений Центробанка

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН усомнился в честности предложения Центробанка по новой схеме пенсионных накоплений.
Национальная служба новостей вчера в 06:00
Космос

Ученые раскрыли главную загадку Солнечной системы

Ученые предложили решение загадки Солнечной системы – условной границы, разделяющей скалистые планеты и газовых гигантов.
РЕН ТВ 22:19
Политика

В Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении Boeing

РИА Новости 14:48
Недвижимость

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
РБК 22:04
Армия и оружие

ПВО Ирана не отличила украинский Boeing от крылатой ракеты — Bloomberg

Старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога сообщил, что используемые ПВО Ирана ракеты — SA-15 — не способны отличить самостоятельно авиалайнер от крылатой ракеты или истребителя.
Красная весна 06:30
Общество

Семьям с детьми предложили упростить переход на выгодную ипотеку

В Госдуму внесен законопроект, упрощающий для семейных россиян переход на ипотеку с более выгодными условиями.
Российская газета 04:00
Общество

В России изменят структуру оплаты труда учителей

Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.
ТАСС вчера в 11:05
Общество

Каналы Венеции пересохли после сильного наводнения

Как уточняет Corriere dеl Veneto, вода ушла до отметки 50 см ниже уровня моря. В ноябре город столкнулся со страшным потопом.
Росбалт 15:15
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AMD представила процессоры Athlon 3000 Gold и 3000 Silver

Пока что представлены только две модели: Athlon Gold 3150U и Athlon Silver 3050U.
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Муж Нетребко отказался выступать на одной сцене с армянской певицей

Lenta.ru 20:56
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Садальский пошутил про выпавшую из окна модель

Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
РИА Новости 18:11
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Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки

Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги.
Lenta.ru 20:42
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии

Основными вопросами проходивших 13 января в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.
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Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына

В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
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Общество

Космический турист-миллиардер ищет спутницу для полета на Луну

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В Иркутске произошло загрязнение реки Ангара

Загрязнение реки Ангара жидкими отходами зафиксировано в Иркутске.
ТАСС вчера в 01:06
Экономика

Россия увеличила экспорт алкоголя

Аналитический центр при правительстве России сообщил об увеличении в первом полугодии 2019 года экспорта ряда алкогольных напитков из России.
Российская газета 02:48
Шоу-бизнес

Инну Чурикову обокрали в Мадриде

Актрису Инну Чурикову обокрали в Мадриде. Как стало известно 5-tv.ru, сумма ущерба превысила 240 тысяч рублей.
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Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

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Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы

Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.
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Хакеров из России заподозрили в атаке на Burisma из «украинского дела»

Российские хакеры атаковали серверы украинской газовой компании Burisma, которая широко обсуждалась в контексте «украинского скандала» в США и запущенной на этом фоне процедуре импичмента президенту Дональду Трампу.
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«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря дублю Овечкина

Газета.Ru 21:42
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