Общество
REGNUMВыявлены категории работников с высоким риском увольнения в кризис
Москва, 4 июня 2020, 19:11 — REGNUM Категории работников с наиболее высоким риском увольнения и ухудшения трудовых условий в кризис выявил опрос Центра стратегических разработок (ЦСР). Результаты опроса 4 июня приводит РБК.
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Культура
Sony выпустила кинематографичный ролик по The Last of Us Part II
В конце мая NEWS.ru рассказал, что Sony и студия Naughty Dog в рамках выпуска State of Play показали новый геймплей The Last of Us Part II.
News.ru вчера в 10:39
Происшествия
В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Верховный Суд Башкирии оправдал двоих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, а третьему изменил приговор.
Российская газета вчера в 04:08
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые высказался после слухов о разводе
Некоторые пользователи решили, что Исхаков просто решил поднять хайп на теме развода с Гагариной. А заодно вызвать жалость к себе.
RuNews24.ru вчера в 03:57
Общество
Режим ЧС ввели в Красноярском крае после разлива топлива
Известия вчера в 13:42
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Технологии
Эксперт рассказал, как определить, прослушивается ли ваш смартфон
Со слов главы информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, на признаки прослушки телефона указывают программы и приложения, которые владелец устройства не устанавливал, передает агентство "Прайм".
Инфорос 07:52
Культура
Новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!» попал в Сеть
Студия «Союзмультфильм» ведет активную работу над созданием нового образа Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!», на данный момент создано более 50 разных эскизов персонажа, один из них попал в Сеть.
Взгляд.ру 07:09
Политика
Россия может ответить на решение Киева по аренде земельных участков
Двадцать седьмого мая Киевская городская государственная администрация уведомила посольство РФ на Украине о том, что Киевский городской совет принял решение о расторжении договоров аренды на три земельных участка, расположенных в Киеве и предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла.
РИА Новости 12:14
Шоу-бизнес
Сергей Романович из сериала «Ольга» стал отцом
RuNews24.ru 02:24
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Общество
Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск
Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 09:47
Общество
В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование
Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК 10:36
Армия и оружие
Россия сохраняет за собой право на ответный ядерный удар
Россия сохраняет за собой право на применение ядерного оружия в ответ на аналогичную атаку по территории страны.
Газета.Ru 02 июня в 09:16
Общество
В Кирове заметили многочисленных паломников крестного хода
Изначально предполагалось, что Великорецкий крестный ход в этом году пройдет без паломников.
Вятка Областная вчера в 04:43
Происшествия
Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще двум фигурантам дела о публикации фотографий нацистских преступников на сайте "Бессмертный полк" предъявили обвинения по статье о реабилитации нацизма, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 10:58
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии журнала Forbes стала Кайли Дженнер, заработавшая $590 млн.
RT на русском 10:47
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Происшествия
В Минпромторге подтвердили задержание начальника отдела
Минпромторг РФ подтверждает задержание начальника отдела департамента министерства Ризвана Гайрбекова и оказывает содействие следствию, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
ТАСС 11:57
Общество
Стрингера Ruptly расстреляли в Йемене
РЕН ТВ 10:29
Общество
Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане
Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph.
РИА Новости 05:10
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли отмечает 45-летие
Сегодня, 4 июня, свой юбилей отмечает известная голливудская актриса Анджелина Джоли: ей исполняется 45 лет.
Экспресс газета 01:14
Происшествия
В Москве задержали экс-кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Платошкина
Силовики провели обыски в квартире дипломата и историка Николая Платошкина, а его самого увезли на допрос в здание Следственного комитета.
Эхо Москвы 12:03
Общество
Татарстан отменил самоизоляцию для пребывающих из других регионов
В Татарстане смягчили ограничения для пребывающих из других регионов.
News.ru 11:19
Происшествия
Панов: сообщения о моём аресте не соответствуют действительности
Известный в прошлом российский баскетболист, ныне генменеджер «Нижнего Новгорода» Сергей Панов заявил, что Следственный комитет РФ по Нижегородской области проводит проверку по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками регионального Минспорта.
RT на русском 10:40
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com 02 июня в 20:13
Общество
В Ростовской области отменили пропускной режим
Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
REGNUM 07:08
Общество
После аварии в Норильске Потанин потерял за день $1,6 миллиарда
Владимир Потанин, самый богатый человек в России, потерял за день $1,6 миллиарда из-за снижения стоимости акций ГМК "Норильский никель" после разлива топлива на принадлежащей компании ТЭЦ.
Вести.Ru 10:55