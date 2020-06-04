Общество

REGNUMREGNUMВыявлены категории работников с высоким риском увольнения в кризис

Москва, 4 июня 2020, 19:11 — REGNUM Категории работников с наиболее высоким риском увольнения и ухудшения трудовых условий в кризис выявил опрос Центра стратегических разработок (ЦСР). Результаты опроса 4 июня приводит РБК.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Выявлены категории работников с высоким риском увольнения в кризис

REGNUM12:11

Готовьтесь к увольнению: работодатели назвали кандидатов «на вылет»

KrasnodarMedia11:50

Каких работников сократят в кризис

МонаВиста11:44

Выяснилось, какие категории работников могут сильнее всего пострадать в кризис

Росбалт10:39

Опрос выявил категории работников с высоким риском сокращений в кризис

РБК09:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
Происшествия

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Газета.Ru 11:52
281
Культура

Sony выпустила кинематографичный ролик по The Last of Us Part II

В конце мая NEWS.ru рассказал, что Sony и студия Naughty Dog в рамках выпуска State of Play показали новый геймплей The Last of Us Part II.
News.ru вчера в 10:39
5
Происшествия

В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании

Верховный Суд Башкирии оправдал двоих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, а третьему изменил приговор.
Российская газета вчера в 04:08
2,4K
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые высказался после слухов о разводе

Некоторые пользователи решили, что Исхаков просто решил поднять хайп на теме развода с Гагариной. А заодно вызвать жалость к себе.
RuNews24.ru вчера в 03:57
23
Общество

Режим ЧС ввели в Красноярском крае после разлива топлива

Известия вчера в 13:42
2,2K
Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
187
Технологии

Эксперт рассказал, как определить, прослушивается ли ваш смартфон

Со слов главы информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, на признаки прослушки телефона указывают программы и приложения, которые владелец устройства не устанавливал, передает агентство "Прайм".
Инфорос 07:52
270
Культура

Новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!» попал в Сеть

Студия «Союзмультфильм» ведет активную работу над созданием нового образа Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!», на данный момент создано более 50 разных эскизов персонажа, один из них попал в Сеть.
Взгляд.ру 07:09
17
Политика

Россия может ответить на решение Киева по аренде земельных участков

Двадцать седьмого мая Киевская городская государственная администрация уведомила посольство РФ на Украине о том, что Киевский городской совет принял решение о расторжении договоров аренды на три земельных участка, расположенных в Киеве и предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла.
РИА Новости 12:14
Шоу-бизнес

Сергей Романович из сериала «Ольга» стал отцом

RuNews24.ru 02:24
3
Политика

Свердловские депутаты отказали в доверии Путину

Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
306
Общество

Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск

Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 09:47
114
Общество

В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование

Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК 10:36
813
Армия и оружие

Россия сохраняет за собой право на ответный ядерный удар

Россия сохраняет за собой право на применение ядерного оружия в ответ на аналогичную атаку по территории страны.
Газета.Ru 02 июня в 09:16
2K
Общество

В Кирове заметили многочисленных паломников крестного хода

Изначально предполагалось, что Великорецкий крестный ход в этом году пройдет без паломников.
Вятка Областная вчера в 04:43
143
Происшествия

Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Еще двум фигурантам дела о публикации фотографий нацистских преступников на сайте "Бессмертный полк" предъявили обвинения по статье о реабилитации нацизма, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 10:58
11
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии журнала Forbes стала Кайли Дженнер, заработавшая $590 млн.
RT на русском 10:47
1
Происшествия

СКР предъявил обвинения в убийстве лидера воровского сообщества России

Коммерсантъ 12:34
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
3,1K
Происшествия

В Минпромторге подтвердили задержание начальника отдела

Минпромторг РФ подтверждает задержание начальника отдела департамента министерства Ризвана Гайрбекова и оказывает содействие следствию, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
ТАСС 11:57
7
Общество

Стрингера Ruptly расстреляли в Йемене

РЕН ТВ 10:29
Общество

Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане

Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph.
РИА Новости 05:10
43
Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
893
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли отмечает 45-летие

Сегодня, 4 июня, свой юбилей отмечает известная голливудская актриса Анджелина Джоли: ей исполняется 45 лет.
Экспресс газета 01:14
Происшествия

В Москве задержали экс-кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Платошкина

Силовики провели обыски в квартире дипломата и историка Николая Платошкина, а его самого увезли на допрос в здание Следственного комитета.
Эхо Москвы 12:03
Общество

Татарстан отменил самоизоляцию для пребывающих из других регионов

В Татарстане смягчили ограничения для пребывающих из других регионов.
News.ru 11:19
10
Происшествия

Панов: сообщения о моём аресте не соответствуют действительности

Известный в прошлом российский баскетболист, ныне генменеджер «Нижнего Новгорода» Сергей Панов заявил, что Следственный комитет РФ по Нижегородской области проводит проверку по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками регионального Минспорта.
RT на русском 10:40
22
Политика

ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию

Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com 02 июня в 20:13
222
Общество

В Ростовской области отменили пропускной режим

Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
REGNUM 07:08
60
Общество

После аварии в Норильске Потанин потерял за день $1,6 миллиарда

Владимир Потанин, самый богатый человек в России, потерял за день $1,6 миллиарда из-за снижения стоимости акций ГМК "Норильский никель" после разлива топлива на принадлежащей компании ТЭЦ.
Вести.Ru 10:55
37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное