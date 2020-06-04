Москва, 4 июня 2020, 19:11 — REGNUM Категории работников с наиболее высоким риском увольнения и ухудшения трудовых условий в кризис выявил опрос Центра стратегических разработок (ЦСР). Результаты опроса 4 июня приводит РБК.

Выявлены категории работников с высоким риском увольнения в кризис

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