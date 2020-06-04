Общество

REGNUMREGNUMВыявлены категории работников с высоким риском увольнения в кризис

Москва, 4 июня 2020, 19:11 — REGNUM Категории работников с наиболее высоким риском увольнения и ухудшения трудовых условий в кризис выявил опрос Центра стратегических разработок (ЦСР). Результаты опроса 4 июня приводит РБК.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Названы категории работников, первыми попадающие под сокращение в кризис

Труд13:40

Выявлены категории работников с высоким риском увольнения в кризис

REGNUM12:11

Опрос выявил категории работников с высоким риском сокращений в кризис

РБК09:37

Каких работников сократят в кризис

МонаВиста11:44

Выяснилось, какие категории работников могут сильнее всего пострадать в кризис

Росбалт10:39

Готовьтесь к увольнению: работодатели назвали кандидатов «на вылет»

KrasnodarMedia11:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Происшествия

В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа

Российская газета 12:30
6
Общество

Социалиста Платошкина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
26
Происшествия

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
328
Авто

Lexus ES 250 получил версию F Sport

Технически версия F Sport не отличается от базового Lexus ES 250 и оснащается 200-сильным 2,5-литровым бензиновым мотором в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Коммерсантъ 10:04
Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" рассказал о своем романе с певицей Жанной Фриске.
Газета.Ru 11:23
1
Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

«Поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять», — сказал Собянин.
Lenta.ru 11:32
917
Политика

Меркель не собирается выдвигаться на должность канцлера повторно

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что однозначно не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера ФРГ повторно.
РИА Новости 14:14
2
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
2,1K
Футбол

«Челси» является фаворитом в борьбе за Вернера

Лондонский "Челси" является фаворитом в борьбе за игрока немецкого "Лейпцига" Тимо Вернера, сообщает Bild.
Газета.Ru 13:42
Кино

Сериал «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет ремейком оригинального аниме

Народные новости 09:44
1
Наука

Молекулы соли могут заменить транзисторы в новейших жестких дисках

В научном журнале Angewandte Chemie была опубликована свежая статья, в которой говорится о новом исследовании.
Ferra вчера в 12:37
Армия и оружие

Россия сохраняет за собой право на ответный ядерный удар

Россия сохраняет за собой право на применение ядерного оружия в ответ на аналогичную атаку по территории страны.
Газета.Ru 02 июня в 09:16
2K
Шоу-бизнес

Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом

Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru 06:26
22
Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр вчера в 07:48
173
Происшествия

В Пермском крае скончались два медика, инфицированных коронавирусом

26 жителей Пермского края скончались от COVID-19, в 37 случаях причиной смерти стал не коронавирус, но умершие были инфицированны.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 13:32
8
Армия и оружие

Армия Хафтара передислоцировала силы за пределами Триполи

РИА Новости 14:00
28
Кино

«Годзилле против Конга» с Милли Бобби Браун дали рейтинг PG-13

В фильме «Годзилла против Конга» снялись Эйса Гонсалес, Милли Бобби Браун, Александр Скарсгард, Джессика Хенвик, Чжан Цзыи и Данай Гурира.
Popcornnews.ru 05:20
Общество

ЦИК разрешила электронное голосование по Конституции в двух субъектах

Центризбирком России разрешил Москве и Нижегородской области провести голосование по поправкам в Конституцию в дистанционном формате, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:33
898
Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
1,1K
Экономика

Справороссы внесли законопроект о выплате почти 1,4 трлн рублей работающим пенсионерам

Документ признает утратившей силу статью 26.1 закона "О страховых пенсиях", согласно которой работающим пенсионерам сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются в размере, исчисленном без учета индексации.
ТАСС 09:32
14
Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Для пеших прогулок пропуск не требуется, но если поездка в парк планируется на машине, автобусе или метро, нужно оформить документ.
РБК 11:57
1,2K
Экономика

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33
758
Общество

Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих

Владелец ресторана русской кухни Pushkin в американском Сан-Диего Айк Газарян рассказал, как вместе с друзьями защищал заведение от участников массовых беспорядков.
Rambler News Service вчера в 00:46
2,2K
Экономика

Части российских пенсионеров с 1 августа повысят пенсии

В 2020 году у части пенсионеров накопительная часть пенсии повысится на 9,13%.
Kazanfirst.ru 02:48
1,2K
Футбол

Семин прокомментировал информацию о назначении в киевское «Динамо»

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о назначении в киевское "Динамо", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:35
Происшествия

Уголовное дело возбудили против мужчины, убитого сотрудниками Росгвардии в Екатеринбурге

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" в отношении убитого при задержании в Екатеринбурге мужчины.
ТАСС 13:33
1
Общество

В южной части Тулы понижено давление воды

В южной части Тулы понижено давление воды На Масловско-Песоченском водозаборе произошла авария.
MySLO.ru 11:31
5
Наука

Искусственные эритроциты оказались лучше настоящих

Искусственные эритроциты имеют сходный размер, форму, заряд и поверхностные белки с настоящими клетками.
Популярная механика 10:15
3
Культура

Бардин объяснил неприятие россиян к ремейкам советских мультфильмов

В сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм».
Взгляд.ру 14:10
17
Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
189
Как работают Яндекс.Новости?
Главное