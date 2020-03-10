Здоровье
Lenta.ruВыявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times. Уточняется, что эти симптомы создают ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге.
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