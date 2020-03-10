Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times. Уточняется, что эти симптомы создают ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге.

Экономика Белоруссия планирует договориться с РФ по нефти Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что Минск может договориться с Москвой по поставкам сырья, так как снизились мировые цены на нефть.

Футбол Федерации футбола просят УЕФА перенести Евро-2020 Федерации футбола нескольких стран обратились к руководству Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой о переносе чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за коронавируса.

Политика Эрдоган: США смягчили позицию по С-400 Соединенные Штаты смягчили свою позицию по отношению к зенитным ракетным системам С-400, приобретенным Анкарой у России.

Экономика Песков заявил о запасе прочности российской экономики «Хочу напомнить неоднократное заявление президента: на фоне вот этой турбулентности и волатильности мировых рынков российская экономика обладает необходимым запасом прочности, чтобы сдемпфировать эту временную нестабильность», — сказал Песков.

Гаджеты Apple разрешила протирать iPhone Компания разрешила пользователям протирать гаджеты влажными салфетками, сообщается в соответствующем разделе на сайте Apple.

Общество Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.

Общество В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.

Общество ФБК рассказал о тайной империи Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна Подводя результаты своего расследования, в ФБК заявляют, что «через три рекламных агентства, одну студию и две конторы для отмывания государственная пропагандистка и единоросска Маргарита Симоньян со своим мужем заработала 720 миллионов рублей за три года».

Экономика Названы последствия падения курса рубля для россиян Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Энергетика Падение стоимости барреля нефти марки Brent замедлилось Цена барреля нефти североморской нефти марки Brent начала торги вторника со снижения всего на 0,1 процента, тогда как сутки назад падение достигало 30 процентов.