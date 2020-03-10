Здоровье

Lenta.ruLenta.ruВыявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times. Уточняется, что эти симптомы создают ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге.
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Сингапурские врачи назвали новые симптомы коронавируса

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Выявлены новые симптомы коронавируса

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Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса

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Телеканал 360°вчера в 22:47

Ученые сообщили о новых симптомах заболевания, вызываемого коронавирусом

ТАССвчера в 22:12
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Новак оценил сроки восстановления цен на нефть

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Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией

В настоящее время санитарный контроль введен на границе Польши с Германией и Чехией.
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Госдума одобрила конституционные поправки во втором чтении

Парламентарии приняли во втором чтении законопроект об изменении Конституции, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
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Суд отправил на принудительное лечение в психбольницу 60-летнего жителя Москвы, захватившего заложников в квартире на востоке города в 2018 году.
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Принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии

8 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от обязанностей членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
Известия вчера в 20:45
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Количество заболевших коклюшем в России выросло на 40%

Количество заболевших коклюшем в России в 2019 году выросло на 40%, до 14 406 человек, подсчитал РБК на основе данных Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях.
Коммерсантъ 01:43
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Александр Юрчик освобожден от должности замминистра транспорта РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Александра Юрчика от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе.
Российская газета 08:41
Транспорт

Остановлено железнодорожное сообщение между Россией и Монголией

Курсирование пассажирских поездов через границу с Монголией временно приостановлено с 10 марта, сообщили в пресс-службе "РЖД" со ссылкой на обращение АО "Улан-Баторская железная дорога" (АО "УБЖД" - железные дороги Монголии).
Российская газета 10:41
Экономика

Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на фоне обвала рынка

Совокупные потери крупных российских бизнесменов, чьи состояния оцениваются минимум в один миллиард долларов (таких сейчас 97 человек), на фоне обвалов рынка превысили 8,8 миллиарда долларов, пишет Forbes.
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Общество

Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»

Российская газета 05:08
Футбол

Сульшер возглавил символическую сборную 29-го тура АПЛ

Оле Гуннар Сульшер назван лучшим тренером по итогам 29-го тура Английской Премьер-лиги благодаря разгромной победе своих подопечных в манчестерском дерби.
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Общество

В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса

Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
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Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
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Прокурор по делу MH17 назвал сроки окончания расследования

Расследование дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в июле 2014 года почти закончено, материалы будут переданы в суд к досудебным слушаниям дела в июне, сообщил голландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания, проходящего во вторник в Нидерландах.
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Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

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Путин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть и курсом рубля

Россия достойно пройдет период нестабильности в глобальной экономике и мировой политике, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в Госдуме, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».
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Кокорин опроверг слова о том, что не хочет возвращаться в «Зенит»

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Мужчина погиб при падении со скалы в окрестностях Севастополя

Двое мужчин сорвались со скалы в пригороде Севастополя днем в понедельник, один из них погиб, а второй выжил, но получил множественные травмы.
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Протирать iPhone разрешила Apple

Рекомендации по уходу за iPhone и iPad обновила компания Apple. Теперь пользователям разрешено протирать гаджеты влажными салфетками.
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Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения

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Экономика

«АвтоВАЗ» может поднять цены на машины из-за падения рубля

Цены на машины компании «АвтоВАЗ» могут быть скорректированы из-за обвала рубля. Отметим, что сегодня курс доллара подскочил до 73 рублей.
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Происшествия

Мужчина разбил молотком телевизоры в одном из магазинов Томска

Мужчина пришел в магазин бытовой техники и электроники DNS в Томске и разбил молотком телевизоры.
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ЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса

Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса.
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Цены на нефть растут после обвала

Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
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У министра обороны Норвегии заподозрили коронавирус

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен оказался на карантине из-за возможного заражения инфекцией, вызванной коронавирусом, сообщает издание Aftenposten.
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