Здоровье
Lenta.ruВыявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times. Уточняется, что эти симптомы создают ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге.
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Комментарии
Энергетика
Западные СМИ: Россию ждет экономический крах
В результате падения цен на нефть Россия рискует впоследствии терять по 100-150 миллионов долларов в день, сообщает немецкое издание.
Энергетика
Новак оценил сроки восстановления цен на нефть
Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, сказал министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
Политика
Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией
В настоящее время санитарный контроль введен на границе Польши с Германией и Чехией.
Политика
Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы
Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Политика
Госдума одобрила конституционные поправки во втором чтении
Парламентарии приняли во втором чтении законопроект об изменении Конституции, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Происшествия
Суд отправил в психбольницу захватившего в заложники семью москвича
Суд отправил на принудительное лечение в психбольницу 60-летнего жителя Москвы, захватившего заложников в квартире на востоке города в 2018 году.
Общество
Принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии
8 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от обязанностей членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
Здоровье
Количество заболевших коклюшем в России выросло на 40%
Количество заболевших коклюшем в России в 2019 году выросло на 40%, до 14 406 человек, подсчитал РБК на основе данных Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях.
Политика
Александр Юрчик освобожден от должности замминистра транспорта РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Александра Юрчика от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе.
Транспорт
Остановлено железнодорожное сообщение между Россией и Монголией
Курсирование пассажирских поездов через границу с Монголией временно приостановлено с 10 марта, сообщили в пресс-службе "РЖД" со ссылкой на обращение АО "Улан-Баторская железная дорога" (АО "УБЖД" - железные дороги Монголии).
Экономика
Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на фоне обвала рынка
Совокупные потери крупных российских бизнесменов, чьи состояния оцениваются минимум в один миллиард долларов (таких сейчас 97 человек), на фоне обвалов рынка превысили 8,8 миллиарда долларов, пишет Forbes.
Общество
Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»
Футбол
Сульшер возглавил символическую сборную 29-го тура АПЛ
Оле Гуннар Сульшер назван лучшим тренером по итогам 29-го тура Английской Премьер-лиги благодаря разгромной победе своих подопечных в манчестерском дерби.
Общество
В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
Политика
Прокурор по делу MH17 назвал сроки окончания расследования
Расследование дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в июле 2014 года почти закончено, материалы будут переданы в суд к досудебным слушаниям дела в июне, сообщил голландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания, проходящего во вторник в Нидерландах.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть и курсом рубля
Россия достойно пройдет период нестабильности в глобальной экономике и мировой политике, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в Госдуме, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».
Происшествия
Мужчина погиб при падении со скалы в окрестностях Севастополя
Двое мужчин сорвались со скалы в пригороде Севастополя днем в понедельник, один из них погиб, а второй выжил, но получил множественные травмы.
Гаджеты
Протирать iPhone разрешила Apple
Рекомендации по уходу за iPhone и iPad обновила компания Apple. Теперь пользователям разрешено протирать гаджеты влажными салфетками.
Экономика
«АвтоВАЗ» может поднять цены на машины из-за падения рубля
Цены на машины компании «АвтоВАЗ» могут быть скорректированы из-за обвала рубля. Отметим, что сегодня курс доллара подскочил до 73 рублей.
Происшествия
Мужчина разбил молотком телевизоры в одном из магазинов Томска
Мужчина пришел в магазин бытовой техники и электроники DNS в Томске и разбил молотком телевизоры.
Экономика
ЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса
Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса.
Энергетика
Цены на нефть растут после обвала
Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
Общество
У министра обороны Норвегии заподозрили коронавирус
Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен оказался на карантине из-за возможного заражения инфекцией, вызванной коронавирусом, сообщает издание Aftenposten.
Политика
Оппозиция подала заявку на митинг в Москве против сроков Путина
Оппозиционные политики Татьяна Усманова из «Открытой России», представительница «Партии перемен» Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о митинге 21 марта против инициативы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".