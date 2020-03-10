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Энергетика Западные СМИ: Россию ждет экономический крах В результате падения цен на нефть Россия рискует впоследствии терять по 100-150 миллионов долларов в день, сообщает немецкое издание.

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Транспорт Остановлено железнодорожное сообщение между Россией и Монголией Курсирование пассажирских поездов через границу с Монголией временно приостановлено с 10 марта, сообщили в пресс-службе "РЖД" со ссылкой на обращение АО "Улан-Баторская железная дорога" (АО "УБЖД" - железные дороги Монголии).

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Футбол Сульшер возглавил символическую сборную 29-го тура АПЛ Оле Гуннар Сульшер назван лучшим тренером по итогам 29-го тура Английской Премьер-лиги благодаря разгромной победе своих подопечных в манчестерском дерби.

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Происшествия Мужчина погиб при падении со скалы в окрестностях Севастополя Двое мужчин сорвались со скалы в пригороде Севастополя днем в понедельник, один из них погиб, а второй выжил, но получил множественные травмы.

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