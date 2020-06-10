Эпидемия коронавируса затронула все сферы жизни москвичей и жителей Московской области. На фоне продолжительной изоляции, временного снижения доходов, постоянно меняющейся новостной повестки активизировались разного рода финансовые мошенники, отмечает ЦБ.

с чего всё началось

В Центробанке составили топ-5 самых распространенных схем обмана москвичей в период пандемии коронавируса. Приостановка работы компаний привела к снижению зарплат и даже увольнениям, следовательно, люди стали искать: новые источники заработка и способ рассчитаться со старыми кредитами.

В ЦБ назвали пять схем обмана москвичей в период пандемии коронавируса

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