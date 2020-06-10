Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ ЦБ назвали пять схем обмана москвичей в период пандемии коронавируса

В Центробанке составили топ-5 самых распространенных схем обмана москвичей в период пандемии коронавируса. Приостановка работы компаний привела к снижению зарплат и даже увольнениям, следовательно, люди стали искать: новые источники заработка и способ рассчитаться со старыми кредитами.
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с чего всё началось

ЦБ назвал пять самых популярных схем обмана москвичей в период пандемии

Эпидемия коронавируса затронула все сферы жизни москвичей и жителей Московской области. На фоне продолжительной изоляции, временного снижения доходов, постоянно меняющейся новостной повестки активизировались разного рода финансовые мошенники, отмечает ЦБ.
РИА Новости11:02

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ЦБ перечислил популярные схемы обмана москвичей во время пандемии

Телеканал 360°12:51

Центробанк предупредил о возросшем уровне активности финансовых мошенников в столичном регионе

Агентство Москва09:51

Выявлены популярные схемы обмана россиян

Lenta.ru12:08

ЦБ назвал самые популярные схемы обмана москвичей в период пандемии

Газета.Ru11:47

В ЦБ назвали пять схем обмана москвичей в период пандемии коронавируса

Комсомольская правда11:20

ЦБ назвал пять популярнейших схем обмана москвичей в период самоизоляции

ПРАЙМ10:36

ЦБ рассказал о популярных схемах мошенничества во время пандемии

Коммерсантъ12:30
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Происшествия

Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу

Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
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Происшествия

Стали известны ограничения для Ефремова на домашнем аресте

Накануне суд отправил Ефремова под домашний арест на срок до 9 августа.
Известия 10:25
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Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
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Политика

Песков заявил, что в России нет олигархов

В России не существует олигархов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:06
4,6K
Общество

Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
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Общество

Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца

В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Ведомости 05:39
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Энергетика

Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился

Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд.
RT на русском 11:47
165
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
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Фигурное катание

Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным

Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт 09:06
10
Политика

Путин намерен лично проголосовать по поправкам к Конституции

Российский лидер Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции, электронное голосование он пока не рассматривает.
RT на русском 06:06
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Происшествия

Прокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова во время ДТП

Газета.Ru 11:42
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Происшествия

В Новой Москве обвалился автомобильный мост

По информации ТАСС, мост обрушился из-за подтопления в результате сильного дождя.
РБК 12:45
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Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
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Экономика

Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара

Китай продает госдолг США из-за обесценивания самой валюты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:36
677
Происшествия

Девушка хоккеиста НХЛ Сергачёва рассказала о случае в баре с Ефремовым

Об инциденте с актёром Михаилом Ефремовым в одном из столичных заведений вспомнила возлюбленная защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва Елизавета Федотова.
News.ru 05:12
7
Футбол

«Зенит» – «Спартак». Матч Кубка России состоится в Санкт-Петербурге

Добавим, что в прошлом сезоне Кубок страны выиграл московский «Локомотив».
Город55.ру вчера в 07:54
Общество

МЧС предупредило о грозе и граде в Москве

Коммерсантъ вчера в 08:49
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Политика

Путин пожелал Дрозденко успехов на выборах

Владимир Путин заявил, что у Александра Дрозденко есть моральное право претендовать на новый срок работы в качестве губернатора Ленинградской области и пожелал ему удачи на выборах.
Российская газета 11:30
56
Происшествия

В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки

RT на русском 09:54
11
Происшествия

Суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца

Невские Новости вчера в 15:01
6,8K
Общество

Школьникам Коми выдадут аттестаты нового образца

В связи с введенными на территории страны ограничительными мерами, связанными с нераспространением новой коронавирусной инфекции, правительством РФ принято решение о внесении изменений в нормативно-правовые документы Минпросвещения России и Рособрнадзора в части выдачи аттестатов в 2020 году.
Комиинформ 11:32
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Авто

Нет компонентов: Автотор приостановит сборку автомобилей BMW

МонаВиста 12:45
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Шоу-бизнес

Нагиев впервые описал свои отношения

Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru 08:59
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Происшествия

К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками

Интерфакс вчера в 05:24
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Происшествия

Стало известно о попытке суицида Ефремова

Стало известно о попытке суицида актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 10:49
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Наука

Ученые обосновали постоянное ношение масок для профилактики COVID-19

Во всех сценариях, которые рассматривались в исследовании, постоянное использование маски для лица на 50% и даже более уменьшало распространение COVID-19 до «R менее единицы», сглаживая будущие волны заболевания и позволяя вводить менее жесткие ограничения.
Ридус вчера в 19:49
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Авто

Гигантскую свалку брошенных суперкаров в Дубае показали на видео

Оказывается, Дубай может похвастаться не только высоченными небоскребами, идеально ровными дороги, роскошными отелями и пляжами, но и гигантским количеством брошенных суперкаров.
Новые автомобили 12:30
7
Шоу-бизнес

Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала показали последний выпуск передачи "Пусть говорят" с участием журналистки Юлии Норкиной в качестве эксперта шоу.
РИА Новости 08 июня в 19:07
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Происшествия

В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных

РБК вчера в 11:05
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Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России

Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM вчера в 12:08
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