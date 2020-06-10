Общество
Комсомольская правдаВ ЦБ назвали пять схем обмана москвичей в период пандемии коронавируса
В Центробанке составили топ-5 самых распространенных схем обмана москвичей в период пандемии коронавируса. Приостановка работы компаний привела к снижению зарплат и даже увольнениям, следовательно, люди стали искать: новые источники заработка и способ рассчитаться со старыми кредитами.
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с чего всё началось
Эпидемия коронавируса затронула все сферы жизни москвичей и жителей Московской области. На фоне продолжительной изоляции, временного снижения доходов, постоянно меняющейся новостной повестки активизировались разного рода финансовые мошенники, отмечает ЦБ.РИА Новости11:02
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
Происшествия
Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу
Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
Происшествия
Стали известны ограничения для Ефремова на домашнем аресте
Накануне суд отправил Ефремова под домашний арест на срок до 9 августа.
Известия 10:25
Политика
Песков заявил, что в России нет олигархов
В России не существует олигархов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:06
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Общество
Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца
В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Ведомости 05:39
Энергетика
Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился
Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд.
RT на русском 11:47
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Фигурное катание
Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт 09:06
Политика
Путин намерен лично проголосовать по поправкам к Конституции
Российский лидер Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции, электронное голосование он пока не рассматривает.
RT на русском 06:06
Происшествия
В Новой Москве обвалился автомобильный мост
По информации ТАСС, мост обрушился из-за подтопления в результате сильного дождя.
РБК 12:45
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Экономика
Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара
Китай продает госдолг США из-за обесценивания самой валюты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:36
Происшествия
Девушка хоккеиста НХЛ Сергачёва рассказала о случае в баре с Ефремовым
Об инциденте с актёром Михаилом Ефремовым в одном из столичных заведений вспомнила возлюбленная защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва Елизавета Федотова.
News.ru 05:12
Футбол
«Зенит» – «Спартак». Матч Кубка России состоится в Санкт-Петербурге
Добавим, что в прошлом сезоне Кубок страны выиграл московский «Локомотив».
Город55.ру вчера в 07:54
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
Коммерсантъ вчера в 08:49
Политика
Путин пожелал Дрозденко успехов на выборах
Владимир Путин заявил, что у Александра Дрозденко есть моральное право претендовать на новый срок работы в качестве губернатора Ленинградской области и пожелал ему удачи на выборах.
Российская газета 11:30
Происшествия
В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки
RT на русском 09:54
Происшествия
Суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца
Невские Новости вчера в 15:01
Общество
Школьникам Коми выдадут аттестаты нового образца
В связи с введенными на территории страны ограничительными мерами, связанными с нераспространением новой коронавирусной инфекции, правительством РФ принято решение о внесении изменений в нормативно-правовые документы Минпросвещения России и Рособрнадзора в части выдачи аттестатов в 2020 году.
Комиинформ 11:32
Шоу-бизнес
Нагиев впервые описал свои отношения
Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru 08:59
Происшествия
К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками
Интерфакс вчера в 05:24
Происшествия
Стало известно о попытке суицида Ефремова
Стало известно о попытке суицида актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 10:49
Наука
Ученые обосновали постоянное ношение масок для профилактики COVID-19
Во всех сценариях, которые рассматривались в исследовании, постоянное использование маски для лица на 50% и даже более уменьшало распространение COVID-19 до «R менее единицы», сглаживая будущие волны заболевания и позволяя вводить менее жесткие ограничения.
Ридус вчера в 19:49
Авто
Гигантскую свалку брошенных суперкаров в Дубае показали на видео
Оказывается, Дубай может похвастаться не только высоченными небоскребами, идеально ровными дороги, роскошными отелями и пляжами, но и гигантским количеством брошенных суперкаров.
Новые автомобили 12:30
Шоу-бизнес
Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала показали последний выпуск передачи "Пусть говорят" с участием журналистки Юлии Норкиной в качестве эксперта шоу.
РИА Новости 08 июня в 19:07
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России
Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM вчера в 12:08