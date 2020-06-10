Экономика
Lenta.ruВыявлены популярные схемы обмана россиян
В российском Центробанке выявили схемы обмана россиян, которые пользовались большой популярностью у мошенников во время периода самоизоляции. Их можно разделить на несколько категорий, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Банк России предупредил об активизации финансовых мошенников в Москве и области в период пандемии, а также обнародовал наиболее популярные схемы злоумышленников, среди которых есть и новые, например обещания получить кредитные каникулы, а также предложения выгодного вложения в акции, сообщает регулятор в среду.РИА Новости11:02
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 12:42, Ашберн
Происшествия
Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Интерфакс вчера в 14:38
Культура
Netflix, BBC iPlayer и Brit Box удалили сериал «Little Britain» из‑за расистских шуток
Знаменитый комедийный сериал «Little Britain» исчез из фильмотек Netflix, BBC iPlayer и Brit Box.
Афиша Daily вчера в 12:26
Авто
Автомобилистов РФ летом затронут три нововведения
С 1 июля нынешнего года будут изменены правила так называемого тюнинга авто. Изменения коснутся изменения в конструкции автомобиля.
МедиаПоток 08 июня в 01:57
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Происшествия
На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария
В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
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Политика
Песков заявил об отсутствии олигархов в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru 08:31
Здоровье
В одной из больниц Башкирии половина диагнозов была ошибочной
Меньшее количество ошибок выявлено в РКБ имени Куватова (3%), Республиканском противотуберкулезном диспансере (2%) и 13-й больнице столицы Башкирии (1,2%).
Горобзор.ру 03:24
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
ГУ МЧС по Москве предупредило жителей о грозе и дожде с градом, которые ожидаются в столице вечером 9 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:49
Финансы
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК 12:13
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным.
РИА Новости 10:09
Технологии
Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей
Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 06:32
Футбол
Медведев отреагировал на слова Федуна про арбитра Вилкова
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна по поводу возможного назначение арбитра Михаила Вилкова на матч 1/2 финала Кубка России.
RT на русском 12:02
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в понедельник вечером, пытался покончить с собой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Культуромания 10:49
Энергетика
Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился
Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд.
RT на русском 11:47
Политика
Суд в Нидерландах отложил слушания по делу о крушении MH17 до 22 июня
Судебные слушания в Нидерландах по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 продолжатся 22 июня, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу в среду.
РИА Новости 11:07
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 02:49
Политика
США объявили об открытии консульства в Гренландии
Нуук, Дания, 10 июня 2020, 16:10 — REGNUM О начале работы американского консульства в Гренландии сообщили 10 июня в пресс-службе Госдепа.
REGNUM 09:10
Общество
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM 10:16
Политика
Путин поддержал решение Дрозденко баллотироваться на новый срок
Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает решение главы Ленинградской области Александра Дрозденко баллотироваться на очередной губернаторский срок, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:14
Транспорт
Пробки в Москве достигли девяти баллов
RT на русском 12:04
Футбол
«Матч ТВ» бесплатно покажет большую часть оставшихся матчей РПЛ
Планируется показать большую часть матчей оставшихся 8-ми туров текущего сезона в эфире федерального канала.
Матч ТВ 10:18
Политика
Еврокомиссия обвинила Россию и Китай в дезинформации во время пандемии
В пресс-релизе ЕК Россию и Китай обвиняют в дезинформационных кампаниях.
Коммерсантъ 11:31
Происшествия
В Новой Москве обрушился автомобильный мост
В Новой Москве обрушился автомобильный мост через реку Незнайка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 11:32
Происшествия
В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки
В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
Экономика
МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс вчера в 17:45