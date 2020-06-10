Банк России предупредил об активизации финансовых мошенников в Москве и области в период пандемии, а также обнародовал наиболее популярные схемы злоумышленников, среди которых есть и новые, например обещания получить кредитные каникулы, а также предложения выгодного вложения в акции, сообщает регулятор в среду.

с чего всё началось

В российском Центробанке выявили схемы обмана россиян, которые пользовались большой популярностью у мошенников во время периода самоизоляции. Их можно разделить на несколько категорий, передает РИА Новости.

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