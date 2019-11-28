Общество

Lenta.ruLenta.ruВыявлены существовавшие десятилетиями схемы коррупции в «Роскосмосе»

В «Роскосмосе» вскрыли схемы коррупции, существовавшие десятилетиями. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.
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с чего всё началось

Роскосмос: «Мы установили жесточайший контроль за стройкой космодрома „Восточный“»

Руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса Артём Мельников в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, что его подчиненные сейчас активно работают "по паршивым овцам", которые становятся виновниками хищений бюджетных средств при строительстве космодрома "Восточный".
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Воровство приравнивается к госизмене: Как в «Роскосмосе» борются с коррупцией

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В «Роскосмосе» рассказали о существовавшей десятилетиями коррупции

Коммерсантъ09:03

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ТАСС07:37

В Роскосмосе признались в десятилетиях коррупции

Московский Комсомолец07:19

Аудитор «Роскосмоса» рассказал о длящейся десятилетиями коррупции

Известия07:16

В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

РБК07:59
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