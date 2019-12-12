с чего всё началось

Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете выявили вызывающие бессонницу продукты. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress. Авторами исследования были проанализировали данные более чем 50 тысяч человек, которые раскрыли свой рацион питания.

Общество Госдума освободила выплаты обманутым дольщикам от НДФЛ В пятницу, 13 декабря, Госдума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс России, которые освобождают все компенсационные выплаты обманутым дольщикам от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Политика Год без транзита газа: Украина сама себя перехитрила В теории, осталась только одна возможность сохранить транзит газа через Украину: заключить соглашение на год, но "Навтогаз" уперся и гнет свою линию.

Фигурное катание Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.

Армия и оружие «Способов много»: как военные летчики обманывают летящие в них ракеты Чтобы максимально обезопасить летательные аппараты от ракетных атак с земли и воздуха, конструкторы предусмотрели в их электронной "начинке" бортовые комплексы обороны (БКО), способные во многих случаях спасти жизнь летчику и сохранить машину.

Общество Роспотребнадзор дал советы россиянам по покупке алкоголя Роспотребнадзор советует россиянам не покупать спиртное через интернет, а также в местах несанкционированной торговли и напоминает, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Ксения Собчак довела Регину Тодоренко до слез вопросами про Украину Регина Тодоренко призналась, что тема конфликта двух стран морально очень тяжела для нее, а после вопроса Собчак о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе, случившемся в 2014 году, и вовсе не смогла сдержать слез.

Гаджеты Apple выпустила обновление iOS для старых iPhone Компания Apple неожиданно выпустила обновление iOS 12.4.4 для старых устройств, включая iPhone 5s, iPhone 6, а также планшетов iPad Air первого поколения, iPad mini 2 и mini 3.

Политика Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Футбол Моуринью призвал Орье вести себя по отношению к нему подобающе Если думаешь, что сможешь издеваться надо мной в социальных сетях, как это было в отношении некоторых прежних тренеров, то ты ошибаешься, — приводит Foot Mercato слова Моуринью.

Экономика Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 12130 рублей В соответствии с действующими законами, минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, тогда как теперь размер выплат вырастет на 850 рублей или на 7,5%. Такой размер МРОТ соответствует 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.

Экономика ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд Снижение прогноза по инфляции на конец 2019 года не принципиально — важнее, что прогноз на 2020 год ЦБ не изменил — он ниже 4%, а значит, потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, считает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

Игры Detroit: Become Human вышел на ПК ПК-версия Detroit: Become Human вышла 12 декабря и доступна для покупки в Epic Store, где стала годовым эксклюзивом.

Футбол Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль ВЭБ Президент ЦСКА Евгений Гинер положительно оценил переход 75 процентов акций клуба под контроль ВЭБ "Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что сейчас мы будем партнерами", — цитирует функционера РБК.