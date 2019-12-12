Наука

Lenta.ruLenta.ruВыявлены вызывающие бессонницу продукты

Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете выявили вызывающие бессонницу продукты. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress. Авторами исследования были проанализировали данные более чем 50 тысяч человек, которые раскрыли свой рацион питания.
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с чего всё началось
Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете (США) провели исследование и выяснили, что на качество сна может влиять рацион питания, пишет MedicalXpress
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