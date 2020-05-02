За последнюю неделю в Москве в десять раз увеличился объём экспресс-тестов на антитела к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, с 30 апреля вдвое увеличилась мощность референс-центров по перепроверке проведённых тестов.

В Москве объём тестов на антитела к коронавирусу увеличили в 10 раз

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