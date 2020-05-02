Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве объём тестов на антитела к коронавирусу увеличили в 10 раз

За последнюю неделю в Москве в десять раз увеличился объём экспресс-тестов на антитела к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, с 30 апреля вдвое увеличилась мощность референс-центров по перепроверке проведённых тестов.
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Москва вдвое увеличила выявляемость коронавируса

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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:24, Ашберн
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Бывший полузащитник национальной команды России Алексей Смертин рассказал о пропущенном голе Александра Филимонова после удара Андрея Шевченко со штрафного в матче отборочного этапа на чемпионате Европы 2000 года.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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