Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел, скоро он будет выписан, сообщила в пятницу, 6 марта, заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Выздоровел первый заболевший коронавирусом в Москве

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