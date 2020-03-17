Меня до сих пор изумляет несоответствие пережитой мною инфекции тому, что о ней говорят, и всем тем мерам, которые, как мы все видим, принимаются на государственном уровне в Китае, Европе, а теперь и в России.

с чего всё началось

Первый излечившийся от коронавируса россиянин Давид Беров в интервью «Ленте.ру» прокомментировал свое лечение и нахождение в больнице. Он отметил, что карантин хоть и создает определенные неудобства, является обычной вещью при инфекции.

Первый выздоровевший от коронавируса россиянин рассказал о своем лечении

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество В АКОРТ объяснили «пустые полки» в российских магазинах Появление пустых полок в некоторых российских супермаркетах не связано с дефицитом товаров, проблема в логистике, рассказал директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

Здоровье В Гонконге умерла единственная собака с коронавирусом Собака из Гонконга, у которой был обнаружен коронавирус, скончалась после того, как ее вылечили и вернули домой, сообщает газета South China Morning Post.

Авто Появилось первое изображение нового Volkswagen Amarok Компания Volkswagen опубликовала первый дизайн-скетч пикапа Volkswagen Amarok нового поколения, чья премьера состоится в начале 2022 года.

Общество Скончалась вдова Гагарина Валентина Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.

Экономика Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.

Политика В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.

Армия и оружие Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных» Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил о поддержке Турции и возложил на Россию ответственность за гибель турецких военных в Сирии, сообщает агентство Reuters.