Общество
Lenta.ruПервый выздоровевший от коронавируса россиянин рассказал о своем лечении
Первый излечившийся от коронавируса россиянин Давид Беров в интервью «Ленте.ру» прокомментировал свое лечение и нахождение в больнице. Он отметил, что карантин хоть и создает определенные неудобства, является обычной вещью при инфекции.
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с чего всё началось
Меня до сих пор изумляет несоответствие пережитой мною инфекции тому, что о ней говорят, и всем тем мерам, которые, как мы все видим, принимаются на государственном уровне в Китае, Европе, а теперь и в России.Lenta.ruвчера в 14:00
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Первый выздоровевший от коронавируса россиянин прокомментировал своё лечение
Газета Кемеровавчера в 22:50
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Общество
В «Другой России» назвали причину смерти Лимонова
Причиной смерти Эдуарда Лимонова стала онкология.
Футбол
Арбитры РПЛ испытывают финансовые проблемы из-за коронавируса
Российские футбольные судьи столкнулись с серьезными финансовыми сложностями из-за отмены матчей.
Технологии
В России запущена новая Публичная кадастровая карта
Федеральная кадастровая палата совместно с Росреестром запустила обновленный онлайн-сервис "Публичная кадастровая карта".
Общество
На Украине зафиксирована вторая смерть от коронавируса
Появилась информация о втором смертельном случае в результате заражения коронавирусом COVID-19 на Украине.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В АКОРТ объяснили «пустые полки» в российских магазинах
Появление пустых полок в некоторых российских супермаркетах не связано с дефицитом товаров, проблема в логистике, рассказал директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.
Здоровье
В Гонконге умерла единственная собака с коронавирусом
Собака из Гонконга, у которой был обнаружен коронавирус, скончалась после того, как ее вылечили и вернули домой, сообщает газета South China Morning Post.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм
В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Авто
Появилось первое изображение нового Volkswagen Amarok
Компания Volkswagen опубликовала первый дизайн-скетч пикапа Volkswagen Amarok нового поколения, чья премьера состоится в начале 2022 года.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Экономика
На Сахалине власти прокомментировали фото пустых полок в магазинах
Правительство Сахалинской области прокомментировало фотографии из супермаркетов с пустыми полками.
Происшествия
В Москве противников строительства юго-восточной хорды вызвали на допрос
Согласно повесткам, допросы проведут по делу о сломавшихся датчиках радиации.
Шоу-бизнес
Александр Малинин из-за госпитализации отменил концерты
Недавно Александр Малинин попал в больницу в связи с ухудшением самочувствия. Из-за госпитализации музыкант отменил концерты.
Политика
Второй тест президента Бразилии на коронавирус оказался отрицательным
Результат повторного теста на коронавирус президента Бразилии Жаира Болсонару оказался отрицательным.
Общество
Гендиректор ЯТЭК госпитализирован с подозрением на коронавирус
По данным компании, выявлено подозрение на наличие коронавируса. До окончательного подтверждения диагноза топ-менеджер госпитализирован.
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Кино
Фильм к 75-летию Победы из Севастополя пошёл на «экспорт»
В дни приближения майских праздников и 75-летней годовщины Великой Победы фильм «Первый выстрел» уже увидели зрители телеканала «Первый Севастопольский».
Экономика
Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса
Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных»
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил о поддержке Турции и возложил на Россию ответственность за гибель турецких военных в Сирии, сообщает агентство Reuters.
Общество
Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд
На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
Политика
Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса
В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина упала в обморок после окончания шоу «На самом деле»
После окончания съемок певица Ольга Зарубина не смогла сдержать чувств и упала в обморок прямо в съемочном павильоне.
Хоккей
В НХЛ зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у игрока
Авто
Премьера нового Kia Sorento пройдет на Facebook
Премьера внедорожника KIA Sorento новой генерации состоится 19 марта 2020 года в ходе онлайн-трансляции в социальной сети Facebook.
Здоровье
В Хакасии подтвержден случай коронавируса
В Хакасии медики официально подтвердили первый случай заражения коронавирусом.