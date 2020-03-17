Общество

Lenta.ruLenta.ruПервый выздоровевший от коронавируса россиянин рассказал о своем лечении

Первый излечившийся от коронавируса россиянин Давид Беров в интервью «Ленте.ру» прокомментировал свое лечение и нахождение в больнице. Он отметил, что карантин хоть и создает определенные неудобства, является обычной вещью при инфекции.
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с чего всё началось

Первый излечившийся от коронавируса россиянин — о карантине, симптомах болезни и славе

Меня до сих пор изумляет несоответствие пережитой мною инфекции тому, что о ней говорят, и всем тем мерам, которые, как мы все видим, принимаются на государственном уровне в Китае, Европе, а теперь и в России.
Lenta.ruвчера в 14:00

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Первый выздоровевший от коронавируса россиянин рассказал о своем лечении

Lenta.ruвчера в 16:15

Первый выздоровевший от коронавируса россиянин прокомментировал своё лечение

Газета Кемеровавчера в 22:50

Первый выздоровевший от COVID-19 россиянин рассказал о своем лечении

Народные новости00:08

Излечившийся от коронавируса россиянин рассказал о терапии

VSE42.RU00:54

Первый выздоровевший от COVID-19 россиянин прокомментировал свое лечение

iReactorвчера в 22:24

Первый вылечившийся от коронавируса россиянин поведал о своем выздоровлении

ФедералПресс00:47

Первый выздоровевший от коронавируса россиянин рассказал о лечении

ФАН00:08
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Общество

В «Другой России» назвали причину смерти Лимонова

Причиной смерти Эдуарда Лимонова стала онкология.
РБК 01:12
Футбол

Арбитры РПЛ испытывают финансовые проблемы из-за коронавируса

Российские футбольные судьи столкнулись с серьезными финансовыми сложностями из-за отмены матчей.
ProstoProSport вчера в 13:10
Технологии

В России запущена новая Публичная кадастровая карта

Федеральная кадастровая палата совместно с Росреестром запустила обновленный онлайн-сервис "Публичная кадастровая карта".
Российская газета 16 марта в 01:20
Общество

На Украине зафиксирована вторая смерть от коронавируса

Появилась информация о втором смертельном случае в результате заражения коронавирусом COVID-19 на Украине.
Piter.tv вчера в 15:11
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Общество

В АКОРТ объяснили «пустые полки» в российских магазинах

Появление пустых полок в некоторых российских супермаркетах не связано с дефицитом товаров, проблема в логистике, рассказал директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.
Известия 00:56
Здоровье

В Гонконге умерла единственная собака с коронавирусом

Собака из Гонконга, у которой был обнаружен коронавирус, скончалась после того, как ее вылечили и вернули домой, сообщает газета South China Morning Post.
РИА Новости 00:56
Кино

Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм

В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Piter.tv вчера в 04:24
Авто

Появилось первое изображение нового Volkswagen Amarok

Компания Volkswagen опубликовала первый дизайн-скетч пикапа Volkswagen Amarok нового поколения, чья премьера состоится в начале 2022 года.
Автоновости дня вчера в 06:44
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Evo-rus.com 01:00
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК вчера в 10:54
Экономика

На Сахалине власти прокомментировали фото пустых полок в магазинах

Правительство Сахалинской области прокомментировало фотографии из супермаркетов с пустыми полками.
Байкал24 вчера в 23:47
Происшествия

В Москве противников строительства юго-восточной хорды вызвали на допрос

Согласно повесткам, допросы проведут по делу о сломавшихся датчиках радиации.
Эхо Москвы 01:31
Шоу-бизнес

Александр Малинин из-за госпитализации отменил концерты

Недавно Александр Малинин попал в больницу в связи с ухудшением самочувствия. Из-за госпитализации музыкант отменил концерты.
OAnews вчера в 14:01
Политика

Второй тест президента Бразилии на коронавирус оказался отрицательным

Результат повторного теста на коронавирус президента Бразилии Жаира Болсонару оказался отрицательным.
РЕН ТВ вчера в 21:14
Общество

Гендиректор ЯТЭК госпитализирован с подозрением на коронавирус

По данным компании, выявлено подозрение на наличие коронавируса. До окончательного подтверждения диагноза топ-менеджер госпитализирован.
Интерфакс - Россия вчера в 21:11
Общество

Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Газета.Ru вчера в 11:15
Кино

Фильм к 75-летию Победы из Севастополя пошёл на «экспорт»

В дни приближения майских праздников и 75-летней годовщины Великой Победы фильм «Первый выстрел» уже увидели зрители телеканала «Первый Севастопольский».
ForPost 01:00
Экономика

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса

Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.
РБК вчера в 17:21
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 08:51
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных»

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил о поддержке Турции и возложил на Россию ответственность за гибель турецких военных в Сирии, сообщает агентство Reuters.
РБК 00:49
Политика

В Госдуме оценили первые шесть лет нахождения Крыма в составе России

РИА Новости 01:20
Общество

Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
РБК вчера в 23:00
Политика

Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса

В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Коммерсантъ 16 марта в 05:48
Шоу-бизнес

Ольга Зарубина упала в обморок после окончания шоу «На самом деле»

После окончания съемок певица Ольга Зарубина не смогла сдержать чувств и упала в обморок прямо в съемочном павильоне.
МонаВиста вчера в 13:49
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко не смогла попасть в больницу с коронавирусом

Известия 00:16
Хоккей

В НХЛ зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у игрока

RT на русском 01:31
Авто

Премьера нового Kia Sorento пройдет на Facebook

Премьера внедорожника KIA Sorento новой генерации состоится 19 марта 2020 года в ходе онлайн-трансляции в социальной сети Facebook.
Автоновости дня 16 марта в 06:44
Здоровье

В Хакасии подтвержден случай коронавируса

В Хакасии медики официально подтвердили первый случай заражения коронавирусом.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 23:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное