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REGNUM
REGNUM

Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом курсант рассказал о трагедии

Курсант, выживший после крушения самолета Ан-26 под Харьковом President.gov.ua Следите за развитием событий в трансляции: "Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом" Отмечается, 26 сентября курсант, который выжил при падении воздушного судна, пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.В источнике
Алексей Кучерукраинский адвокат
Он всего не помнит, он потерял на определенном этапе сознание. После того, как он пришел в себя, он покинул обломки самолета, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своем коллеге. Он выжил, находясь в самолете.
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Lenta.ru

Единственный выживший в авиакатастрофе под Харьковом рассказал о своем спасении

Lenta.ru08:54
Известия

Выживший в крушении Ан-26 на Украине курсант рассказал о ЧП

Известия08:55
ТАСС

Зеленский посетил в госпитале единственного выжившего при крушении самолета под Харьковом

ТАСС08:12
Вести.Ru

Ан-26 упал, «как в компьютерной игре»

Вести.Ru09:03
Газета.Ru

Зеленский навестил выжившего при крушении Ан-26 курсанта в больнице

Газета.Ru08:17
РЕН ТВ

Выживший после крушения Ан-26 курсант рассказал о катастрофе

РЕН ТВ08:51
RT на русском

Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом рассказал о катастрофе

RT на русском08:44

Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье

Один ребёнок погиб и ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате наезда грузовика на группу из пяти детей и двух взрослых в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.
RT на русском09:26
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Власти Москвы расширили список лиц, кому рекомендована самоизоляция

Список граждан, которым рекомендовано соблюдать самоизоляцию, расширен: в него вошли беременные и люди с рядом болезней, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новостивчера в 09:23
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IBU отстранил биатлонистов Глазырину и Лапшина из-за допинга

Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил от соревнований российскую биатлонистку Екатерину Глазырину и южнокорейского биатлониста Тимофея Лапшина за подозрение в употреблении запрещённых препаратов.
Честный рейтинг букмекероввчера в 12:50

Очевидец рассказал об инциденте с лифтом в московском вузе

Как сообщали студенты учебного заведения в соцсетях, несмотря на то, что некоторым людям внутри кабины стало плохо, руководство вуза не позволяло им вызвать МЧС и самостоятельно выбраться из лифта, угрожая отчислением.
Известия08:10
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Бой между Пакьяо и Макгрегором состоится в 2021 году

Чемпион мира (Super) в полусреднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) филиппинец Мэнни Пакьяо проведет бой против экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в следующем году, сообщил помощник Пакьяо Джейк Джосон.
РИА Новости09:09
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Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Согласно одобренному правительством документу, рост регулируемых тарифов сетевых организаций для промышленности в период 2021-2023 годов составит 3,0% ежегодно (тарифы на электроэнергию традиционно индексируются с 1 июля).
Интерфакс09:23
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Российская вакцина от коронавируса дает эффект через две недели

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил сегодня, что российская вакцина от коронавируса позволяет сформировать иммунитет к инфекции за две недели.
Вестник Кавказа05:24
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Киркоров иронизирует по поводу требования снести особняк за 12 млн

Представителям главного российского оппозиционера показалось, что особняк Киркорова, стоимость которого оценивается в 12 млн. долларов, препятствует доступу к бухте, входящей в акваторию Москвы-реки.
Pravda.Ru09:07
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