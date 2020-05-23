Происшествия
РИА НовостиВыживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о криках на борту
Мухаммад Зубаир, один из двух человек, выживших при крушении самолета Airbus A-320 в Карачи, рассказал о своем спасении местному телеканалу Geo News. По его словам, после неудачной попытки пилота посадить самолет пассажиры начали молиться. Никто не знал, что самолет упадет, добавил Зубаир.
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Приговор Кокорина и Мамаева пересмотрят 17 июня
Советский спорт вчера в 09:31
Общество
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
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Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Происшествия
СМИ сообщили об удерживаемых заложниках в отделении банка в Москве
В одном из отделений банка в Москве неизвестный удерживает несколько заложников, сообщает источник «Интерфакса».
РБК 07:19
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Газета.Ru вчера в 13:09
Политика
Судимые за преступления средней тяжести не смогут стать депутатами
Законопроект ограничит в правах быть избранными всех граждан, имеющих непогашенную или неснятую судимость на момент выборов.
Слово и Дело 07:10
Политика
В Крыму назвали отказ Украины от участия во встрече СБ ООН лицемерием
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лицемерием отказ представителей Украины и ряда западных стран принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном крымскому вопросу.
РИА Новости 07:09
Общество
Работавшую в купальнике медсестру поддержал тульский губернатор
Live24 вчера в 02:59
Общество
В Свердловской области еще 2 человека умерли от коронавируса
В Свердловской области умерли еще два человека с коронавирусом. Возраст скончавшихся пациентов не уточняется.
Екатеринбург Онлайн 03:03
Здоровье
В Грузии посмеялись над главой минздрава Армении
Заявления главы минздрава Армении Арсена Торосяна о своих преимуществах в контроле над распространением коронавируса SARS-CoV-2 являются смешными и необоснованными.
ИА Красная Весна 06:36
Общество
О жертвах историка Соколова сняли документальный фильм
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:10
Общество
В России продлили трудовые патенты мигрантам
Трудовые патенты для работающих в РФ иностранных граждан, срок действия которых закончился после 15 марта, автоматически продлеваются на 93 дня, сообщается на сайте МВД России.
РИА Новости 03:48
Культура
Познер жестко ответил Михалкову после выхода Бесогона
Владимир Владимирович заявил, что комментировать программу Никиты Сергеевича не будет, но ответить ему - обязан Накануне на популярном видеохостинге была показана программа российского режиссера, сценаристы и продюссера Никиты Михалкова "Бесогон".
SM News 06:16
Экономика
Эксперт: релиз GTA 6 состоится осенью следующего года
Выход на рынок продолжения популярной игровой франшизы GTA 6 может состояться уже осенью 2021 года, рассказал "Газете.Ru" директор аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадим Меркулов.
Газета.Ru 21 мая в 06:03
Общество
В Совфеде предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады
Сенаторы разработают законопроект, который предусматривает запрет на допуск детей без прививок в школы и дошкольные учреждения.
РБК 03:09
Здоровье
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
Общество
Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу
Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
РИА Новости 05:06
Общество
Российская вакцина от COVID-19 успешно испытана на людях
Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19.
BFM.ru вчера в 02:12
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать скорая помощь
Жительница Северной столицы скончалась, не дождавшись скорой помощи. У девушки начались проблемы с почками, а затем появилась отдышка.
Peterburg2.ru 07:27
Наука
Создали бионический глаз, который лучше человеческого
Поле зрения технологии составляет 100 градусов, оно не такое широкое, которые может воспринимать человеческий глаз (около 150 градусов), но оно лучше, чем вдимые ограничения обычных плоских датчиков изображения.
Evo-rus.com 21 мая в 03:33
Здоровье
«С оптимизацией, в принципе, заигрались»
О последствиях оптимизации медицины, отказе от ограничительных мер и будущем онлайн-форматов рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Росбалт 06:41
Гаджеты
В России увеличился спрос на недорогие смартфоны
Оказалось, что в отчётный период в России увеличился спрос на недорогие смартфоны, при этом если рассматривать отдельно февраль и апреля, то в последний месяц зимы больше покупали дорогие модели смартфонов, а уже в апреле чаще всего продавались более бюджетные модели устройств.
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Десять лет назад Шаляпин был очень близок с звездой советского кинематографа Светланой Светличной.
Территория новостей вчера в 03:13
Здоровье
Назван внешний симптом, предупреждающий о высоком сахаре в крови
Ранее российские врачи предупредили, что людям после 40 лет необходимо контролировать уровень сахара в крови даже в том случае, если нет специфических симптомов.
Российская газета 00:42
Общество
В Китае впервые не выявили новых случаев заражения коронавирусом
В материковом Китае впервые с начала эпидемии коронавируса не выявили ни одного нового случая заражения этой инфекцией, также не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19.
Аргументы и Факты вчера в 22:08
Футбол
«Барселона» и «Манчестер Сити» могут обменяться защитниками
Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду переберется в «Манчестер Сити», тогда как в обратном направлении отправится Жоау Канселу.
ProstoProSport 06:54
Политика
На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса
РИА Новости 06:08
Общество
В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова
Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов.
REGNUM 02:28
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35