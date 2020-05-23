Мухаммад Зубаир, один из двух человек, выживших при крушении самолета Airbus A-320 в Карачи, рассказал о своем спасении местному телеканалу Geo News. По его словам, после неудачной попытки пилота посадить самолет пассажиры начали молиться. Никто не знал, что самолет упадет, добавил Зубаир.

Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о криках на борту

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